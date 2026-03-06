English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Womens Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!

Women's Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!

Women's Law: भारतीय कायद्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षणीकरणासाठी अनेक कायदे तयार केले गेले आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे 7 कायदे असे आहेत जे प्रत्येक महिलेला माहित असायलाच हवेत. हे कायदे कोणते आहेत ते सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 06, 2026, 05:10 PM IST
twitter
1/8

प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!

Indian Laws For Women's

Indian Law For Women's: भारतात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सक्षणीकरणासाठी संविधानाने अनेक भक्कम कायदे अस्तित्वात आणले आहेत. जे प्रत्येक भारतीय महिलेले माहित असायलाच हवे, जेणेकरून ती समाजात स्वतंत्र आणि कोणाचीही भीती न बाळगता राहू  शकेल. तसेच तिला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. दरवर्षी 8 मार्च रोजी महिला दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने अशा 7 कायद्यांबद्दल जाणून घेऊया जे प्रत्येक महिलेला माहित असायलाच हवेत.   

twitter
2/8

पीओएसएच कायदा

Indian Laws For Women's

पीओएसएच कायद्यानुसार, सरकारी किंवा खासगी कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होण्यापासून संरक्षण मिळते. ज्या कार्यलयात 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे एक 'अंतर्गत तक्रार समिती' असणे बंधनकारक आहे.   

twitter
3/8

समान वेतन कायदा

Indian Laws For Women's

कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी स्त्री आणि पुरुष एकत्र काम करत असतील तर, दोघांनाही समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे. लिंगाच्या आधारावर वेतनामध्ये भेदभाव करणे कायद्याने गुन्हा आहे.   

twitter
4/8

घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (2005)

Indian Laws For Women's

हा कायदा महिलांना पती किंवा सासरच्यांकडून होणाऱ्या शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक छळापासून संरक्षण देतो. केवळ महिलाच नाही तर, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणार्‍या महिलांनाही या कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळते.   

twitter
5/8

मोफत कायदेशीर मदतीचा आधिकार

Indian Laws For Women's

जर एखादी महिला न्यायालयात स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी वकील नियुक्त करू शकत नसेल तर, तिला सरकारकडून मोफत कायदेशीर मदत मिळवण्याचा अधिकार आहे. पोलीस स्थानकावर गेल्यावर महिला या सुविधेची मागणी करू शकतात.   

twitter
6/8

सूर्यास्तानंतर अटकेपासून संरक्षण

Indian Laws For Women's

सीआरपीसी (CRPC) च्या कलम 46 (4) नुसार, कोणत्याही महिलेला सूर्यास्तानंतर म्हणजेच संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर अटक करता येत नाही. अपवादा‍त्मक परिस्थितीत अटक करायची असल्यास, पोलिसांसह महिला पोलीस कर्मचारी असणे आणि दंडाधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी असणे अनिवार्य आहे.   

twitter
7/8

मालमत्तेमधील समान अधिकार

Indian Laws For Women's

या काद्यामधील 2005च्या दुरुस्तीनुसार, वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मुलीला मुलाच्या बरोबरीने समान वाटा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. लग्न झाले असले तरीही मुलीचा तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवरील हक्क कायम राहतो.   

twitter
8/8

प्रसूती लाभ कायदा

Indian Laws For Women's

नोकरी करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या गरोदरपणात 26 आठवड्यांची सवेतन रजा मिळवण्याचा अधिकार आहे. या काळात महिलांना नोकरीवरून काढणे किंवा त्यांच्या पगारात कपात करणे कायद्याने मोठा गुन्हा आहे.   

twitter
पुढील
अल्बम

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

पुढील अल्बम

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा

Third Mumbai : अत्याधुनिक महामार्ग, मल्टिमॉडेल कॉरिडोर ते ग्रीन फिल्ड; कुठे असणार तिसरी मुंबई? मुख्यमंत्र्यांची सर्वात मोठी घोषणा 8
T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती

T20 World Cup 2026 Final Ticket: भारत-न्यूझीलंडच्या फायनलचं तिकीट ऑनलाइन कसं काढायचं? किंमत किती? जाणून घ्या A टू Z माहिती 8
Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर

Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर

Maharashtra Budget: लाडकी बहीण योजना बंद होणार? हफ्ते येणं बंद? देवेंद्र फडणवीस सभागृहात केलं जाहीर 8
Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे... 10