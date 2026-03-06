Women's Day Special: प्रत्येक भारतीय महिलेला माहित असायला हवे असे 7 कायदे!
Women's Law: भारतीय कायद्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सक्षणीकरणासाठी अनेक कायदे तयार केले गेले आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचे 7 कायदे असे आहेत जे प्रत्येक महिलेला माहित असायलाच हवेत. हे कायदे कोणते आहेत ते सदर बातमीतून जाणून घ्या.
Manali Sagvekar | Mar 06, 2026, 05:10 PM IST
Indian Law For Women's: भारतात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सक्षणीकरणासाठी संविधानाने अनेक भक्कम कायदे अस्तित्वात आणले आहेत. जे प्रत्येक भारतीय महिलेले माहित असायलाच हवे, जेणेकरून ती समाजात स्वतंत्र आणि कोणाचीही भीती न बाळगता राहू शकेल. तसेच तिला कोणावरही अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. दरवर्षी 8 मार्च रोजी महिला दिन साजरा केला जातो. यानिमित्ताने अशा 7 कायद्यांबद्दल जाणून घेऊया जे प्रत्येक महिलेला माहित असायलाच हवेत.
पीओएसएच कायदा
समान वेतन कायदा
घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा (2005)
मोफत कायदेशीर मदतीचा आधिकार
सूर्यास्तानंतर अटकेपासून संरक्षण
