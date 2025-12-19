English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय घातक, कारण...; तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम

Women Heath News: वॉशरुमला गेल्यानंतर योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारणाऱ्या महिलांना ही सवय महागात पडू शकते. नेमकं यामुळे काय होऊ शकतं हे एका स्री रोग तज्ज्ञाने समजावून सांगितलं आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 19, 2025, 01:11 PM IST
1/10

दैनंदिन आयुष्यातील गोष्ट ठरु शकते घातक

womenhealth

दैनंदिन आयुष्यात छोट्या छोट्या सवयी फार घातक परिणाम करु शकतात, याची अनेकांना कल्पना नसते. महिलांना तर त्यांच्या आरोग्यावर छोट्या-मोठ्या गोष्टी फार परिणाम करु शकतात याची पुरेशी कल्पना नसता. अशीच एक गोष्ट म्हणजे लघवीला गेल्यानंतर जेट स्प्रेने योगीमार्गावर पाणी मारण्याची सवय. हल्ली कमोड आणि जेट स्प्रे सगळीकडे वापरले जात असत्याने अशाप्रकारचा वापर वाढला आहे. मात्र ही सवय घातक ठरु शकते, कशी तेच आपण तज्ज्ञांनी दिल्ल्या सल्ल्यांच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.

2/10

ही सवय महागात पडू शकते

womenhealth

लघवी केल्यानंतर अनेक महिलांना योगीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय असते. मात्र वॉशरुमला गेल्यानंतर योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारणाऱ्या महिलांना ही सवय महागात पडू शकते. यासंदर्भात एका स्री रोग तज्ज्ञानेच इशारा दिला आहे. नेमकं या स्री रोग तज्ज्ञाने काय सांगितलंय पाहूयात...  

3/10

जेट स्प्रे आल्यापासून महिलांना एक सवय लागली आहे, ती म्हणजे...

womenhealth

"घरात जेट स्प्रे आल्यापासून महिलांना एक सवय लागली आहे. प्रत्येक वेळेस लघवीला गेलं की त्या जेट स्प्रे वापरुन पाण्याच्या जोरदार फवाऱ्याने योनीमार्गाची जागा स्वच्छ धुवून काढतात," असं या विषयाला हात घालताना राम हॉस्पीटलमधील स्री रोग तज्ज्ञ डॉ. आराधना भामरे यांनी म्हटलं आहे.  

4/10

जेट स्प्रेने पाणी मारल्याने योनीमार्गाची जागा...

womenhealth

बहुतांश महिलांना असं वाटतं की असं केल्याने योनीमार्गाची जागा स्वच्छ होते. पण त्याला उलटा परिणाम होतो. या दुष्परिणामांची अनेक महिलांना कल्पनाच नसते. त्यामुळेच याबद्दल स्री रोग तज्ज्ञ डॉ. आराधना भामरे यांनी महिलांना असं करण्याचे नेमके दुष्परिणाम काय आहेत हे समजवून सांगणारा एक व्हिडीओ आपल्या अकाऊंटवरुन पोस्ट केला आहे. सध्या हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय. डॉ. भामरेंनी नेमकं काय सांगितलंय जाणून घेऊयात...  

5/10

सेल्फ प्रोटेक्टिव्ह ऑर्गन

womenhealth

योगी मार्गाच्या बाहेरची त्वचा किंवा कातडीला व्हलव्हा (Vulva) असं म्हणतात. हे एक सेल्फ प्रोटेक्टिव्ह ऑर्गन आहे. म्हणजेच तुम्ही काहीही नाही केलं तरी नैसर्गिकरित्या ते स्वत:ला स्वच्छ ठेवत असते, असं डॉ. भामरेंनी सांगितलं आहे.  

6/10

सेल्फ प्रोटेक्शन तीन गोष्टींमुळे मिळतं, त्या गोष्टी म्हणजे...

womenhealth

योगी मार्गाच्या बाहेरील त्वचेला हे सेल्फ प्रोटेक्शन तीन गोष्टींमुळे मिळतं असं डॉ. भामरे सांगतात. पहिली गोष्ट म्हणजे ते आम्ल असते. म्हणजेच त्यात अॅसिडिक पीएच असते. दुसरी बाब म्हणजे त्यात काही चांगले जंतू म्हणजेच हेल्दी बॅक्टेरिया असतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे त्यावर तेलाचा एक अगदी पातळ थर असतो.  

7/10

चांगले बॅक्टेरिया होतात नष्ट

womenhealth

या तीन गोष्टींपैकी एखादा जरी घटक प्रभावित झाला तर योनीमार्गाचं पीएच बदतं. त्यामुळे योनीमार्गातील चांगले बॅक्टेरिया म्हणजेच लॅक्टोबॅसिलस नावाचे बॅक्टेरिया नष्ट होतात, अशी माहिती डॉ. भामरेंनी दिली.  

8/10

बॅक्टेरिया नष्ट झाल्याने...

womenhealth

हे चांगले बॅक्टेरिया नष्ट झाल्याने योनीमार्गाजवळ दुर्गंधी निर्माण होते, इन्फेक्शन वाढवणारे बॅक्टेरिया वाढतात, असं डॉ. भामरेंनी सांगितलं.  

9/10

योनीमार्गाची बाहेरची त्वचा फार पातळ त्यामुळे...

womenhealth

योनीमार्गाची बाहेरची त्वचा फार पातळ असते. सारखं धुतल्यामुळे तिथला जो तेलाचा पातळ थर असतो तो नष्ट होतो. त्यामुळे ती जागा अत्यंत कोरडी होते. तिथे खाज सुटते आणि जळजळ होते, असंही सतत जेट स्प्रेने योनीमार्ग धुण्याच्या धोक्याबद्दल बोलताना डॉ. भामरे म्हणाल्या.  

10/10

पाणी क्लोरिनेटेड असेल तर...

womenhealth

विशेषत: ते पाणी क्लोरिनेटेड असेल किंवा त्यात पाण्यात क्षार असतील तर योनीमार्गाजवळच्या त्वचेवर सूज यायला सुरुवात होते. यामुळे या भागाजवळची त्वचा लाल पडते. योनीमार्गाजवळ वेदना होतात. या त्वचेला क्रॅक्स पडतात, असं डॉ. भामरेंनी जेट स्प्रेने योनीमार्ग वारंवार न धुण्याचा सल्ला देताना म्हटलं. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

