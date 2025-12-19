योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारण्याची सवय घातक, कारण...; तज्ज्ञांनी सांगितले दुष्परिणाम
Women Heath News: वॉशरुमला गेल्यानंतर योनीमार्गावर जेट स्प्रेने पाणी मारणाऱ्या महिलांना ही सवय महागात पडू शकते. नेमकं यामुळे काय होऊ शकतं हे एका स्री रोग तज्ज्ञाने समजावून सांगितलं आहे. त्यावरच नजर टाकूयात...
Swapnil Ghangale | Dec 19, 2025, 01:11 PM IST
दैनंदिन आयुष्यातील गोष्ट ठरु शकते घातक
दैनंदिन आयुष्यात छोट्या छोट्या सवयी फार घातक परिणाम करु शकतात, याची अनेकांना कल्पना नसते. महिलांना तर त्यांच्या आरोग्यावर छोट्या-मोठ्या गोष्टी फार परिणाम करु शकतात याची पुरेशी कल्पना नसता. अशीच एक गोष्ट म्हणजे लघवीला गेल्यानंतर जेट स्प्रेने योगीमार्गावर पाणी मारण्याची सवय. हल्ली कमोड आणि जेट स्प्रे सगळीकडे वापरले जात असत्याने अशाप्रकारचा वापर वाढला आहे. मात्र ही सवय घातक ठरु शकते, कशी तेच आपण तज्ज्ञांनी दिल्ल्या सल्ल्यांच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.
ही सवय महागात पडू शकते
जेट स्प्रे आल्यापासून महिलांना एक सवय लागली आहे, ती म्हणजे...
जेट स्प्रेने पाणी मारल्याने योनीमार्गाची जागा...
बहुतांश महिलांना असं वाटतं की असं केल्याने योनीमार्गाची जागा स्वच्छ होते. पण त्याला उलटा परिणाम होतो. या दुष्परिणामांची अनेक महिलांना कल्पनाच नसते. त्यामुळेच याबद्दल स्री रोग तज्ज्ञ डॉ. आराधना भामरे यांनी महिलांना असं करण्याचे नेमके दुष्परिणाम काय आहेत हे समजवून सांगणारा एक व्हिडीओ आपल्या अकाऊंटवरुन पोस्ट केला आहे. सध्या हा व्हिडीओ चर्चेचा विषय ठरतोय. डॉ. भामरेंनी नेमकं काय सांगितलंय जाणून घेऊयात...
सेल्फ प्रोटेक्टिव्ह ऑर्गन
सेल्फ प्रोटेक्शन तीन गोष्टींमुळे मिळतं, त्या गोष्टी म्हणजे...
चांगले बॅक्टेरिया होतात नष्ट
बॅक्टेरिया नष्ट झाल्याने...
योनीमार्गाची बाहेरची त्वचा फार पातळ त्यामुळे...
