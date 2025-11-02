'या' एका मुंबईकरामुळेच भारताच्या पोरी World Cup 2025 फायनलमध्ये! 'पुढचा सचिन' म्हणून होती ओळख, पण..
Women World Cup Final 2025 Real Hero Behind India Sucess: भारतीय महिला संघाला 2025 च्या वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवण्याचं श्रेय एका मुंबईकराला जातं असं म्हटलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे खरं आहे. हा मुंबईकर कोण ते पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Nov 02, 2025, 12:04 PM IST
खाऱ्याखुऱ्या 'चक दे' स्टोरीमधील खराखुरा 'कबीर खान' कोण?
भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टोरी अभिनेता शाहरुख खानच्या 'चक दे इंडिया' चित्रपटासारखीच प्रेरणादायी असल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. मात्र या खाऱ्याखुऱ्या 'चक दे' स्टोरीमधील खराखुरा 'कबीर खान' म्हणजेच संघामागील पाठीचा कणा असलेला मुंबईकर कोण आहे हे जाणून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्याचबद्दल जाणून घेऊयात...
भारत फायनलमध्ये
मुंबईकराचा सिंहाचा वाटा
हा मुंबईकर म्हणजे...
प्रशिक्षक म्हणून दिले क्रिकेटचे धडे
'पुढचा तेंडुलकर'
11 हजारांहून अधिक धावा
भारतीय क्रिकेट संघात संधी मिळाली नाही
नवी इनिंग सुरु केली
क्रिकेटप्रती असलेलं समर्पण अधोरेखित
पुढच्या पीढीसाठी उज्ज्वल भविष्य
