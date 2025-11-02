English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'या' एका मुंबईकरामुळेच भारताच्या पोरी World Cup 2025 फायनलमध्ये! 'पुढचा सचिन' म्हणून होती ओळख, पण..

Women World Cup Final 2025 Real Hero Behind India Sucess: भारतीय महिला संघाला 2025 च्या वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापर्यंत पोहचवण्याचं श्रेय एका मुंबईकराला जातं असं म्हटलं तर तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण हे खरं आहे. हा मुंबईकर कोण ते पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Nov 02, 2025, 12:04 PM IST
खाऱ्याखुऱ्या 'चक दे' स्टोरीमधील खराखुरा 'कबीर खान' कोण?

amolmuzumdar

भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टोरी अभिनेता शाहरुख खानच्या 'चक दे इंडिया' चित्रपटासारखीच प्रेरणादायी असल्याची जोरदार चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. मात्र या खाऱ्याखुऱ्या 'चक दे' स्टोरीमधील खराखुरा 'कबीर खान' म्हणजेच संघामागील पाठीचा कणा असलेला मुंबईकर कोण आहे हे जाणून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. त्याच्याचबद्दल जाणून घेऊयात...

भारत फायनलमध्ये

amolmuzumdar

भारतीय महिला संघाने क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धा 2025 च्या फायनलमध्ये धडक मारली आहे.  

मुंबईकराचा सिंहाचा वाटा

amolmuzumdar

भारतीय महिलांना फायनलमध्ये पोहोचवण्यात एका मुंबईकराचा सिंहाचा वाटा आहे.  

हा मुंबईकर म्हणजे...

amolmuzumdar

हा मुंबईकर म्हणजे भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझुमदार!   

प्रशिक्षक म्हणून दिले क्रिकेटचे धडे

amolmuzumdar

अमोलने प्रशिक्षक म्हणून दिलेले क्रिकेटचे धडे आणि कानमंत्र यामुळे वुमेन इन ब्लूने या स्पर्धेत चमकदार कामगिरी केलीय.   

'पुढचा तेंडुलकर'

amolmuzumdar

अमोल मुझुमदार मुंबईचा माजी रणजीपटू आहेत. त्याच्या करिअरच्या कारकिर्दीत त्याला 'पुढचा तेंडुलकर' असं म्हटलं जायचं.   

11 हजारांहून अधिक धावा

amolmuzumdar

दोन दशकांहून अधिक काळ अमोल मुझुमदारने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये 11 हजारांहून अधिक धावा केल्यात.  

भारतीय क्रिकेट संघात संधी मिळाली नाही

amolmuzumdar

रणजी क्रिकेटमध्ये खो-यानं धावा केल्यानंतरही अमोल मुझुमदारला भारतीय क्रिकेट संघात खेळण्याची संधी कधीच मिळाली नाही.   

नवी इनिंग सुरु केली

amolmuzumdar

देशांतर्गत क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अमोल मुझुमदारने प्रशिक्षक म्हणून नवी इनिंग सुरु केली.  

क्रिकेटप्रती असलेलं समर्पण अधोरेखित

amolmuzumdar

विक्रमी फलंदाज ते प्रशिक्षक हा अमोल मुझुमदारचा प्रवास भारतीय क्रिकेटप्रती असलेलं समर्पण अधोरेखित करतो.  

पुढच्या पीढीसाठी उज्ज्वल भविष्य

amolmuzumdar

अमोलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला क्रिकेट संघ ऐतिहासिक विजय मिळवत नसून क्रिकेटपटूंच्या पुढच्या पीढीसाठी उज्ज्वल भविष्य घडवत आहे.  

मोठं गिफ्ट

amolmuzumdar

आता हरमनप्रीत कौर विश्वचषक जिंकणं हे अमोल मुझुमदारसाठी नक्कीच मोठं गिफ्ट ठरणार आहे.   

विश्वचषकावर नाव कोरण्याचं स्वप्न

amolmuzumdar

टीम इंडियातून खेळाडू म्हणून विश्वचषकावर नाव कोरण्याचं अमोलचं स्वप्न प्रशिक्षक म्हणून पूर्ण होणार आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

