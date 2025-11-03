English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
क्रिकेट किट खरेदी करायलाही नव्हते पैसे, कारपेंटर वडिलांचा प्रत्येक पावलावर त्याग; मुलीने WC जिंकून केलं कष्टाचं चीज

भारतीय महिला क्रिकेटपटू अमनजोत कौर आता विश्वचषक विजेती ठरली आहे. अमनजोत कौर ही भारताच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होती. अमनजोत कौरला इथपर्यंत मजल मारण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे.   

Shivraj Yadav | Nov 03, 2025, 09:53 PM IST
भारतीय महिला क्रिकेटपटू अमनजोत कौर आता विश्वचषक विजेती ठरली आहे. रविवारी झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून 52 वर्षांत प्रथमच महिला विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली.   

अमनजोत कौर ही भारताच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होती. अमनजोत कौरला इथपर्यंत मजल मारण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे. 25 वर्षीय अमनजोत कौर ही पंजाबमधील मोहाली येथील रहिवासी आहे. तिचे वडील व्यवसायाने सुतार आहेत. ते मोहालीतील एका दुकानात काम करतात.  

एक काळ असा होता की अमनजोतकडे क्रिकेट किट खरेदी करण्यासाठीही पैसे नव्हते. पण या संपूर्ण काळात तिचे वडील तिच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते.   

रविवारी भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना 52 धावांनी जिंकला. या सामन्यात अमनजोत कौरने 14 चेंडूत 1 चौकारासह 12 धावांची खेळी केली. 4 षटकांत 34 धावा देऊनही तिला एकही विकेट मिळाली नाही, परंतु दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टला झेल देऊन आणि ताजमिन ब्रिट्सला धावबाद करून तिने सामना भारताच्या बाजूने वळवला.   

अमनजोत कौरने घेतला लॉरा वोल्वार्डचा झेल

अमनजोत कौर एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येते. महिला एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाच्या विजयाबद्दल अमनजोत कौरची बहीण कमलजोत कौर म्हणाली, "आम्ही जेव्हा जेव्हा बोलतो तेव्हा अमनजोत खूप आत्मविश्वासू दिसते. अंतिम सामन्यादरम्यान, आम्हाला लॉरा वोल्वार्ड लवकर बाद व्हावी असं वाटत होतं, परंतु तिने शतक ठोकलं. शेवटी, अमनजोतने तिचा झेल घेतला."

प्रत्येक पावलावर वडिलांनी केला त्याग

कमलजोत कौरने तिची बहीण अमनजोत कौरच्या संघर्षाची आठवण करून देताना सांगितलं की, "आम्ही अमनजोतचा प्रवास पाहिला आहे. तिला विश्वचषकात खेळताना पाहणं आमचं स्वप्न होतं. शेवटी, भारताने विजेतेपद जिंकले. आम्ही तिला देशांतर्गत ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचताना पाहिले आहे".   

पुढे तिने सांगितलं की, "क्रिकेट किट खूप महाग होते. आम्हाला ते खरेदी करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आमचे वडील सतत पाठिंबा देत होते. आम्हाला शाळेत सोडण्याची आणि तेथून पुन्हा घरी आणण्याची जबाबदारी त्यांची होती. आम्ही पाहिले आहे की स्वप्ने सत्यात उतरतात".  

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्पोर्ट्स अकादमीमध्ये खेळल्या गेलेल्या या विजेतेपद सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 7 बाद 298 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 45.3 षटकांत फक्त 246 धावांवर गारद झाला. भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे हे पहिले विश्वचषक विजेतेपद आहे.

