क्रिकेट किट खरेदी करायलाही नव्हते पैसे, कारपेंटर वडिलांचा प्रत्येक पावलावर त्याग; मुलीने WC जिंकून केलं कष्टाचं चीज
भारतीय महिला क्रिकेटपटू अमनजोत कौर आता विश्वचषक विजेती ठरली आहे. अमनजोत कौर ही भारताच्या विश्वचषक विजेत्या संघाचा भाग होती. अमनजोत कौरला इथपर्यंत मजल मारण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला आहे.
Shivraj Yadav | Nov 03, 2025, 09:53 PM IST
रविवारी भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा महिला विश्वचषक 2025 चा अंतिम सामना 52 धावांनी जिंकला. या सामन्यात अमनजोत कौरने 14 चेंडूत 1 चौकारासह 12 धावांची खेळी केली. 4 षटकांत 34 धावा देऊनही तिला एकही विकेट मिळाली नाही, परंतु दक्षिण आफ्रिकेची कर्णधार लॉरा वोल्वार्ड्टला झेल देऊन आणि ताजमिन ब्रिट्सला धावबाद करून तिने सामना भारताच्या बाजूने वळवला.
अमनजोत कौरने घेतला लॉरा वोल्वार्डचा झेल
अमनजोत कौर एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातून येते. महिला एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टीम इंडियाच्या विजयाबद्दल अमनजोत कौरची बहीण कमलजोत कौर म्हणाली, "आम्ही जेव्हा जेव्हा बोलतो तेव्हा अमनजोत खूप आत्मविश्वासू दिसते. अंतिम सामन्यादरम्यान, आम्हाला लॉरा वोल्वार्ड लवकर बाद व्हावी असं वाटत होतं, परंतु तिने शतक ठोकलं. शेवटी, अमनजोतने तिचा झेल घेतला."
प्रत्येक पावलावर वडिलांनी केला त्याग
