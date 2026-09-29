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भारतीय महिला रिले धावपटूंची सुवर्ण कामगिरी, मिळवून दिले सहावे गोल्ड मेडल

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 29, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 06:50 PM IST

आशियाई खेळांमध्ये भारताच्या संघाचा आजचा दिवसाची सुरुवात आणि शेवट सुवर्ण झाला आहे. भारताच्या महिलांच्या ४x४०० मीटर रिले संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आपल्या मोहिमेचा समारोप सुवर्णपदकासह केला. 

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आशियाई खेळांमध्ये झालेल्या दहाव्या दिनी महिलांच्या ४x४०० मीटर रिले स्पर्धेमध्ये किरण, मचेत्तिरा पूवम्मा, प्राची आणि विथ्या रामराज यांची प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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 या महिला रिले संघाने देशासाठी पहिले ॲथलेटिक्स सुवर्णपदक पटकावले. भारतीय धावपटूंनी ३ मिनिटे २९.६९ सेकंदांची वेळ नोंदवत उल्लेखनीय वेग, समन्वय आणि अदम्य इच्छाशक्तीचे प्रदर्शन केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या कामगिरीमुळे भारताला केवळ पदकच मिळाले नाही, तर भारतीय महिला संघाची या हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरीही नोंदवली गेली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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बहरीन संघ ३ मिनिटे ३०.२१ सेकंदांच्या वेळेसह स्पर्धेत दुसऱ्या स्थानी राहिला आणि त्यांना रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले, तर इतर संघ अंतिम रेषेवर वेळेच्या बाबतीत खूप मागे राहिले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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किरणने या ऐतिहासिक शर्यतीला सुरुवात केली. तिने पहिल्या टप्प्यात भारताला एक संतुलित आणि दमदार सुरुवात करून दिली, ज्यामुळे संघ अगदी सुरुवातीपासूनच पदकाच्या शर्यतीत टिकून राहिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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किरणनंतर, अनुभवी धावपटू मचेत्तिरा पूवम्माने सूत्रे हाती घेतली. पूवम्माने आपल्या अफाट अनुभवाचा पुरेपूर वापर करत, दुसऱ्या टप्प्यात भारताची आघाडी केवळ कायमच ठेवली नाही, तर ट्रॅकवरील वेगही वाढवला. तिच्या स्थिर धावण्याने भारतीय संघात विजयासाठी आत्मविश्वास निर्माण केला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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प्राचीने तिसऱ्या टप्प्यात आपले सर्वस्व पणाला लावले. तिने बहरीन आणि इतर प्रतिस्पर्धी संघांकडून आलेला दबाव सहजपणे झुगारून दिला आणि बॅटन पास केले. तिसऱ्या फेरीपर्यंत, तिने भारताची स्थिती इतकी मजबूत केली होती की अंतिम फेरी गाठणाऱ्यासाठी मार्ग जवळजवळ मोकळा झाला होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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विथ्या रामराजने अंतिम आणि निर्णायक अँकर लेगमध्ये बॅटन हाती घेतले. त्यावेळी ही बहरीनची धावपटू भारताला कडवी झुंज देण्याचा प्रयत्न करत होती, पण विथ्याने शेवटच्या ४०० मीटरमध्ये आपली सर्व शक्ती पणाला लावली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

 

TAGS:
Sports news
Asian games

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