Marathi News
Samudra Shastra: डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ? विवाहितांसाठी काय असतो संकेत? जाणून घ्या!

womens left eye twitching: महिलेचा डावा डोळा जर वारंवार फडफडत असेल तर सामुद्रिक शास्त्रात याचे कारण दिलंय.

Pravin Dabholkar | Nov 08, 2025, 11:00 AM IST
Samudra Shastra: डोळा फडफडणे शुभ की अशुभ? विवाहितांसाठी काय असतो संकेत? जाणून घ्या!

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

Womens left Eye Twitching: डोळा फडफडणे ही तशी सर्वसामान्य बाब आहे. कधी ना कधी आपला डोळा फडफडतोच. ज्याकडे सहसा दुर्लक्ष केले जाते. पण सामुद्रिक शास्त्रात याचे कारण, महत्व सांगण्यात आले आहे. तुम्ही यावर विश्वास ठेवत असाल तर तुमच्यासाठी ही माहिती महत्वाची आहे.

डाव्या डोळ्याची फडफड

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

महिलेचा डावा डोळा जर वारंवार फडफडत असेल तर सामुद्रिक शास्त्रात याला “लक्ष्मीचे आगमन” मानले जाते. येत्या ७२ तासांत अनपेक्षित पैसा, बोनस, भेटवस्तू किंवा रखडलेले प पैसे परत मिळण्याची शक्यता ९०% असते. लग्न ठरलेल्या मुलींचा डावा डोळा फडफडला तर लग्न लवकरच  ठरते!

उजव्या डोळ्याची फडफड

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

स्त्रीचा उजवा डोळा फडफडणे हे थेट अशुभ संकेत आहे. पुढचे 15 दिवस घरात भांडणे, नातेवाईकांशी गैरसमज, ऑफिसमध्ये बॉसचा राग किंवा अपघाताची शक्यता असते. विशेषतः सोमवार-शनिवार संध्याकाळी 6 ते 9 या वेळेत फडफड झाली तर धोका जास्त, असं शास्त्रात सांगितलंय.

विवाहित महिलांसाठी खास अलार्म

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

जर विवाहित महिलेचा उजवा डोळा 3 पेक्षा जास्त वेळा फडफडला तर पतीच्या नोकरीत अडचण, सासरच्या माणसांशी वाद किंवा गर्भधारणेच्या बातमीत अडथळा येऊ शकतो. तर डावा डोळा फडफडला तर गरोदरपणाची बातमी किंवा चांगली न्यूज येणार, असे शास्त्रात म्हटले आहे.

कॉर्नर भाग फडफडला तर?

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

डोळ्याच्या बाहेरील कोपऱ्यात फडफड झाली तर प्रेमप्रकरणात फसवणूक होण्याची शक्यता. आतल्या कोपऱ्यात झाली तर गुप्त शत्रू सक्रिय होणार. वरच्या पापण्यात फडफड म्हणजे मान-सन्मान, खालच्या पापण्यात फडफड असेल तर अपमानाची शक्यता वर्तवण्यात येते.

वेळेनुसार बदलतो अर्थ

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

सकाळी 5-8 वाजता डावा = नवीन नोकरी, उजवा = नोकरी जाण्याचा धोकादुपारी 12-3: डावा = लॉटरी/जुगारात फायदा, उजवा = पैशाची नुकसान. रात्री -12: डावा = प्रियकराची भेट, उजवा = ब्रेकअपचे संकेत देतो.

कसे थांबवतात अशुभ परिणाम?

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

उजवा डोळा फडफडताच ताबडतोब डोळ्यावर ७ वेळा गंगाजल शिंपडा → हनुमान चालीसा १ वेळ वाचा → एक चिमूटभर तांदूळ हातात घेऊन “जय हनुमान” ११ वेळा म्हणा आणि गरजूंना दान करा. ९५% अशुभ थांबते, असे समुद्र शास्त्रात म्हलंय.

काय टाळावे?

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

उजवा डोळा फडफडला तर 24 तास नवीन काम सुरू करू नका, प्रवास टाळा, मोठी खरेदी करू नका, पती-पत्नीत भांडणे टाळा. डावा फडफडला तर ताबडतोब नवीन काम सुरू करा – यश १००% असेल असे समुद्र शास्त्रात म्हटलंय.

वैद्यकीय सत्य की अंधश्रद्धा?

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

डॉक्टर्स म्हणतात डोळे फडफडणे हे मॅग्नेशियमची कमतरता, तणाव किंवा डोळ्यांची ऍलर्जी असते. पण गावागावात आजही 85% महिला डोळा फडफडला की लगेच उपाय करतात. आमचे काम यामुळे सफल झाले, असा त्यांचा विश्वास असतो.

डिस्क्लेमर

womens eye twitching know the auspicious and inauspicious signs Samudra Shastra

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

मोठी बातमी: BMC Election साठी भाजपनं कंबर कसली; नवा पॅटर्न, नवी चाल...

