सेमी फायनल जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला 20 कोटींचं बक्षीस, फायनल जिंकल्यावर मिळणाऱ्या बक्षिसाची रक्कम कीती?

Women's World Cup 2025 Final : महिला विश्वचषक 2025च्या सेमी फायनल मॅचमध्ये ऑस्ट्रेलियन महिला संघाचा पराभव करून, भारताने फक्त अंतिम फेरीत स्थान मिळवले नाही तर कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कमही मिळवली आहे. तुम्हाला माहित आहे का? फायनल जिंकणाऱ्या संघाला किती कोटींचे बक्षीस दिले जाईल?   

Oct 31, 2025, 01:01 PM IST
Women's World Cup 2025 Final : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला पराभूत करत टीम इंडियाचा संघ महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. आता फायनलमध्ये  भारतीय संघाचा सामना साऊथ आफ्रिकेशी होणार आहे.   

महिला विश्वचषक विजेत्या संघाला आयसीसी किती बक्षीस देते असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. जर भारतीय महिला क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला तर त्यांना किती पैसे मिळतील? पुरुष विश्वचषक विजेत्या संघाच्या तुलनेत ही रक्कम किती जास्त किंवा कमी आहे? सविस्तर जाणून घ्या   

महिला विश्वचषक 2025च्या  सेमी फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियन महिला संघाला धुळ चारून भारतीय संघान अंतिम सांमन्यात स्थान मिळवले आहे. यासोबतच भारताने केवळ अंतिम फेरीत स्थान मिळवले नाही तर कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कमही मिळवली आहे. 339 धावांच्या विक्रमी लक्ष्याचा पाठलागसह फायनल मध्ये दमदार एन्ट्री घेतली आहे.  

भारतीय महिला संघाने आता अंदाजे 20 कोटी रुपये (19,85,39,040 रुपये) जिंकले आहेत. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ या रकमेवर थांबणार नाही तर त्यांचे स्वप्न अंतिम फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला हरवून पहिल्यांदा महिला वर्ल्डकप जिंकण्याचे आहे. जर भारतीय संघाने हा अंतिम सामना जिंकला तर त्यांना मिळणाऱ्या बक्षीसाची रक्कम जाणून तुम्ही थक्क व्हाल.  

महिला विश्वचषकाच्या बक्षीस रकमेत विक्रमी वाढ

आता, पुरुष आणि महिला संघांना विश्वचषकात विजेत्या आणि उपविजेत्या संघांना समान बक्षीस रक्कम मिळते. आयसीसीने या महिला वर्ल्डकपच्या बक्षीस रकमेत विक्रमी वाढ केली असून भारत आणि श्रीलंकेत  खेळवल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेसाठी एकूण बक्षीस रक्कम 13.88 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स अर्थात तब्बल 116 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. 

2022 मध्ये न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या मागील सामन्याच्या तुलनेत ही 297 टक्के वाढ आहे. त्यावेळी एकूण बक्षीस रक्कम 3.5 दशलक्ष होती. या महिला विश्वचषकाची बक्षीस रक्कम 2023 च्या पुरुष विश्वचषकालाही मागे टाकली आहे, ज्याची बक्षीस रक्कम 10 दशलक्ष रुपये होती. हा निर्णय आयसीसीच्या पुरष आणि महिला वेतन समानता धोरणाचा एक भाग आहे. याचा उद्धेश पुरुष आणि महिला दोन्ही स्पर्धांमध्ये खेळाडूंना समान आर्थिक मान्यता देण्यावर भर देतो.  

ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडला किती पैसे मिळतील?

यावेळी, विजेत्या संघाला 4.48 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 39.7 कोटी रुपये मिळतील, तर उपविजेत्या संघाला 2.24 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 19.8 कोटी रुपये मिळतील असे जाहीर करण्यात आले आहे. दरम्यान, सेमी फायनलमध्ये पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना प्रत्येकी 1.12 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे 9.9 कोटी रुपये मिळतील.   

 जर भारत या मॅचमध्ये यशस्वी झाला, तर आयसीसीच्या नवीन नियमांनुसार, त्यांना विश्वचषक जिंकल्याबद्दल जवळजवळ 40 कोटी रुपये (39,70,91,520 रुपये) बक्षीस दिले जाईल.

