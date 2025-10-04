5 ऑक्टोबरला भारत - पाकिस्तान महामुकाबला, कुठे पाहता येणार फ्री? पाहा संपूर्ण अपडेट्स
सध्या भारतात आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं आयोजन करण्यात आलं असून 30 सप्टेंबर पासून स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. तर 2 नोव्हेंबर रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडेल. तेव्हा या स्पर्धेतील सर्व सामने तुम्हाला फ्रीमध्ये कुठे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Oct 04, 2025, 11:52 PM IST
एकूण 8 संघांनी यंदा आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धेत सहभाग घेतला असून यात एकूण ३१ सामने खेळवले जातील. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत कधीही वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. मात्र यंदा भारतीय महिला संघ फॉर्मात असून ते यावेळी वनडे वर्ल्ड कपवर नाव कोरतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
टीम इंडियाचा पहिला सामना हा श्रीलंकेसोबत 30 सप्टेंबर रोजी झाला. तर दुसरा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवला जाईल. तर 9 ऑक्टोबर रोजी तिसरा सामना हा दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध असेल. 12 ऑक्टोबर रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून 19 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड असा सामना होईल. 23 ऑक्टोबर रोजी भारत न्यूझीलंड विरुद्ध तर 26 ऑक्टोबर रोजी बांगलादेश विरुद्ध खेळेल.
