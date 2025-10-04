English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
5 ऑक्टोबरला भारत - पाकिस्तान महामुकाबला, कुठे पाहता येणार फ्री? पाहा संपूर्ण अपडेट्स

सध्या भारतात आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चं आयोजन करण्यात आलं असून 30  सप्टेंबर पासून स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. तर 2 नोव्हेंबर रोजी या स्पर्धेचा अंतिम सामना पार पडेल. तेव्हा या स्पर्धेतील सर्व सामने तुम्हाला फ्रीमध्ये कुठे पाहता येतील याविषयी जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Oct 04, 2025, 11:52 PM IST
यसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ला (ICC Women World Cup 2025) 30 सप्टेंबर पासून सुरुवात झालेली आहे. पहिला सामना हा यजमान भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात गुवाहाटी येथे खेळवण्यात आला. पुरुषांच्या आशिया कप 2025 नंतर आता संपूर्ण क्रिकेट जगताचं लक्ष हे आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 कडे लागलंय.   

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धा भारतातील विविध शहरांमध्ये पार पडणार आहे. तर पाकिस्तान संघ भारत दौरा करणार नसल्याने त्यांचे सर्व सामने हे कोलंबोमध्ये खेळवले जातील.   

एकूण 8 संघांनी यंदा आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 स्पर्धेत सहभाग घेतला असून यात एकूण ३१ सामने खेळवले जातील. भारतीय महिला क्रिकेट संघाने आतापर्यंत कधीही वनडे वर्ल्ड कपची ट्रॉफी जिंकलेली नाही. मात्र यंदा भारतीय महिला संघ फॉर्मात असून ते यावेळी वनडे वर्ल्ड कपवर नाव कोरतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.   

टीम इंडियाचा पहिला सामना हा श्रीलंकेसोबत 30 सप्टेंबर रोजी झाला. तर दुसरा सामना 5 ऑक्टोबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध खेळवला जाईल. तर 9  ऑक्टोबर रोजी तिसरा सामना हा दक्षिण आफ्रिके विरुद्ध असेल. 12 ऑक्टोबर रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया यांच्यात सामना खेळवला जाणार असून 19 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड असा सामना होईल. 23 ऑक्टोबर रोजी भारत न्यूझीलंड विरुद्ध तर 26  ऑक्टोबर रोजी बांगलादेश विरुद्ध खेळेल.   

रविवार 5 ऑक्टोबरला भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामान खेळवला जाणार असून कोलंबो येथे हा सामना पार पडेल. आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यात भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्या महिला संघांमध्ये एकूण 27 सामने खेळवले गेले. यापैकी 24 सामने हे भारताने 3 सामने पाकिस्तानने जिंकलेत.   

१४ सप्टेंबर पासून दर रविवारी जगभरातील प्रेक्षकांना भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्याचा रोमांच अनुभवण्याची संधी मिळतेय. त्याप्रमाणे 5 ऑक्टोबरला सुद्धा भारत - पाकिस्तान सामना पाहण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळणार आहे.   

5 ऑक्टोबरच्या रविवारी आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान यांच्यात सामना रंगणार आहे. आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 चे सर्व सामने हे टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनलवर पाहता येतील. तर लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉट स्टारवर करण्यात येणार आहे. तसेच वेबसाईटवरून सुद्धा तुम्ही या सामन्याचा आनंद घेऊ शकता.   

जर तुम्ही जिओ मोबाईल/पोस्टपेड वापरकर्ता असाल किंवा तुमच्याकडे जिओ ब्रॉडबँड प्लॅन असेल (अगदी बेसिक प्लॅन देखील पात्र असतील) तरीसुद्धा तुम्ही आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान सामना फ्रीमध्ये जिओ हॉट स्टारवर पाहू शकता. 

