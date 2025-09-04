English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Work From Home च्या नावाने पुण्यात 8 लाखांची फसवणूक, तरुणीने...; तुमच्यासोबतही घडू शकतो असा प्रकार

Work From Home Scam: पुण्यामध्ये घडलेल्या या घटनेमध्ये तब्बल 8 लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. हा असा प्रकार तुमच्यासोबतही होऊ शकतो. नेमकं या तरुणीसोबत घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 02:42 PM IST
1/10

तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!

cybercrimenewspune

पुण्यात Work From Home च्या नावाखाली 8 लाखांचा गंडा, तरुणीने...; तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!

2/10

आठ लाख रुपयांची फसवणूक

cybercrimenewspune

घरातून ऑनलाइन पद्धतीने कामाची संधी (ऑनलाइन टास्क) आणि त्या माध्यमातून चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी खडकी येथील एका तरुणीची आणि मुंढव्यातील एका तरुणाची आठ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचे उजेडात आले आहे.   

3/10

गुन्हे दाखल

cybercrimenewspune

या प्रकरणी खडकी आणि मुंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत.  

4/10

सायबर चोरट्यांनी मेसेज पाठविला

cybercrimenewspune

खडकी परिसरातील एका तरुणीच्या मोबाइल क्रमांकावर सायबर चोरट्यांनी मेसेज पाठविला होता.   

5/10

घरातून कामाची संधी

cybercrimenewspune

ऑनलाइन पद्धतीने घरातून कामाची संधी व त्यातून चांगला परतावा देण्याचे आमिष चोरट्यांनी दाखविले.   

6/10

परताव्यापोटी काही रक्कम दिली

cybercrimenewspune

चोरट्यांनी सुरुवातीला तरुणीला ऑनलाइन पद्धतीने काम दिले. हे काम पूर्ण केल्यानंतर तिला परताव्यापोटी काही रक्कम दिली.   

7/10

तरुणीचा विश्वास बसला अन्...

cybercrimenewspune

परतावा मिळाल्याने तरुणीचा विश्वास बसला. त्यानंतर चोरट्यांनी तिला ऑनलाइन टास्कमध्ये आणखी रक्कम गुंतविण्यास सांगितले.   

8/10

4 लाख 16 हजार रुपये जमा केले

cybercrimenewspune

तरुणीने 26 ते 31 जुलै या कालावधीत चोरट्यांच्या सांगण्यानुसार त्याने दिलेल्या खात्यात 4 लाख 16 हजार रुपये जमा केले.   

9/10

फोन लागला नाही अन्...

cybercrimenewspune

मात्र, तरुणीने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता चोरट्यांनी मोबाइल क्रमांक बंद लागला. त्यावेळी आपली फसवणूक झाल्याची शंका या तरुणीला आली.  

10/10

चोरट्याविरोधात फिर्याद

cybercrimenewspune

आपली फसवणूक झाल्याचे तरुणीच्या लक्षात आल्यानंतर तिने खडकी पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरोधात फिर्याद दिली. वरिष्ठ पाेलिस निरीक्षक विक्रमसिंह कदम तपास करत आहेत. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

