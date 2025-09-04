Work From Home च्या नावाने पुण्यात 8 लाखांची फसवणूक, तरुणीने...; तुमच्यासोबतही घडू शकतो असा प्रकार
Work From Home Scam: पुण्यामध्ये घडलेल्या या घटनेमध्ये तब्बल 8 लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला आहे. हा असा प्रकार तुमच्यासोबतही होऊ शकतो. नेमकं या तरुणीसोबत घडलं काय जाणून घ्या सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Sep 04, 2025, 02:42 PM IST
तुमच्यासोबतही असं घडू शकतं!
आठ लाख रुपयांची फसवणूक
सायबर चोरट्यांनी मेसेज पाठविला
घरातून कामाची संधी
परताव्यापोटी काही रक्कम दिली
तरुणीचा विश्वास बसला अन्...
4 लाख 16 हजार रुपये जमा केले
