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'या' देशात पूजा करण्यावर बंदी, मंदिरांसाठीही कठोर नियम, तरी दरवर्षी लाखो भारतीय येथे फिरायला जातात

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 14, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:39 PM IST

भारतीय आणि हिंदू संस्कृती आता जवळपास जगातील प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचली आहे. जगातील अनेक  ठिकाणी हिंदू देवी देवतांची मंदिर आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी हिंदू राहतात तिथे त्यांना कोणालाही त्रास न देता आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र जगातील असा एक देश आहे जिथे पूजा करण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. मात्र तरी सुद्धा दरवर्षी लाखो भारतीय पर्यटक हे येथे फिरायला जातात. 

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 1/7

हिंद महासागरात भारताच्या सर्वात जवळचा बेट असणारा मालदीव हा तेथील सुंदर रिसॉर्ट, स्वच्छ समुद्र किनाऱ्यांसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. मात्र या देशात धर्माशी जोडलेले सर्वात कठोर कायदे सुद्धा लागू आहेत.  (Photo credit - social Media)

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 2/7

स्थानिक कायदेशीर चौकटीनुसार, इस्लामव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्माचे सार्वजनिकरीत्या पालन करण्यास सक्त मनाई आहे आणि इस्लामव्यतिरिक्त इतर धर्मांची प्रार्थनास्थळे उभारण्यासही परवानगी नाही. परदेशी रहिवासी आणि पर्यटकांना त्यांच्या वास्तव्यादरम्यान धार्मिक क्रियाकलापांबाबतच्या कठोर नियमांचे पालन करणे अनिवार्य असते. (Photo credit - social Media)

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 3/7

मालदीव इस्लामला त्यांचा राजकीय धर्म मानतो. तसेच येथील संविधान हे दुसऱ्या धर्मातील गोष्टी सार्वजनिकपणे पालन करण्यास निर्बंध लावतो. देशाच्या कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक पूजा, धार्मिक सभा आणि इस्लामी धार्मिक प्रतीकांचं प्रदर्शन करण्याची सुद्धा परवानगी नाहीये. हा नियम फक्त नागरिकांवरच नाही तर मालदीवमध्ये राहणाऱ्या विदेशी नागरिकांना करीता सुद्धा आहे.(Photo credit - social Media)

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 4/7

मालदीवमध्ये हिंदू मंदिरे आणि चर्च यांसारख्या बिगर-इस्लामी प्रार्थनास्थळांच्या उभारणीस परवानगी नाही. इतर धर्मांशी संबंधित धार्मिक उपक्रम सार्वजनिक ठिकाणी उघडपणे पार पाडता येत नाहीत.(Photo credit - social Media)

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 5/7

मालदीवला भेट देणाऱ्या परदेशी नागरिक आणि पर्यटकांनी स्थानिक धार्मिक कायद्यांचा आदर करणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक विधी करणे किंवा इस्लाम-बाह्य धार्मिक चिन्हे प्रदर्शित करणे यांमुळे मालदीवच्या कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. (Photo credit - social Media)

 

maldives strict laws about workshipping other than muslim 6/7

मालदीवच्या काद्यानुसार येथील नागरिकांना इस्लामचं पालन करणं खूप गरजेचं आहे. मालदीव देशाच्या संविधानानुसार फक्त मुस्लिम धर्मीयच मालदीवचे नागरिक होऊ शकतात. (Photo credit - social Media)

maldives strict laws about workshipping other than muslim 7/7

मालदीवमध्ये आरोग्यसेवा, शिक्षण, बांधकाम आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रांत हजारो भारतीय आणि श्रीलंकन ​​नागरिक काम करतात. यात अनेक हिंदू धर्मियांचाही समावेश आहे.त्यांना सामान्यतः त्यांच्या घरात किंवा निवासस्थानी खाजगीरीत्या आपापल्या धर्माचे पालन करण्याची मुभा असते. मात्र सार्वजनिक पद्धतीने ते त्यांच्या धर्माचं पालन करू शकत नाहीत किंवा सण उत्सव, पूजा करू शकत नाहीत.  (Photo credit - social Media)

 

 

TAGS:
maldives
marathi news
general knowledge

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