Marathi News
'अपंगत्व एक वरदान', जागतिक अपंग दिनानिमित्ताने जाणून घेऊया भारतातील 'या' पॅरा खेळाडूंची प्रेरणादायी यशोगाथा

3 December 2025 World Disability Day: अपंगत्वाला वरदान मानून दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रमोद भगत, मानसी जोशी आणि योगेश कथुनिया यांनी पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये

Dec 02, 2025, 08:36 PM IST
3 December 2025 World Disability Day: अपंगत्वाला वरदान मानून दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रमोद भगत, मानसी जोशी आणि योगेश कथुनिया यांनी पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण-रौप्य पदके जिंकली.

1/9

जागतिक अपंग दिन 2025

World Disability Day 2025

2/9

जागतिक अपंग दिन 2025

World Disability Day 2025

भारतात दरवर्षी 3 डिसेंबर रोजी 'जागतिक अपंग दिन' साजरा केला जातो. समाजिक प्रगतीसाठी अपंगत्व समावेशक समाजांना प्रोत्साहन देणे हे या दिनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

3/9

अपंगत्व एक वरदान

World Disability Day 2025

अपंगत्वाकडे एक श्राप म्हणून पाहिले जाते. पण भारतात असे काही वीर आहेत जे त्यांच्या अपंगत्वाला एक वरदान मानतात. एका सामान्य व्यक्तिपेक्षा त्यांच्याजवळ अधिक कौशल्ये असतात. ते वीर म्हणजे भारतातील 'पॅरा' खेळाडू. चला तर मग जागतिक दिनानिमित्ताने त्यांच्या संघर्षमयी जीवनाची प्रेरणादायी यशोगाथा पाहूया. 

4/9

दीपा मलिक

World Disability Day 2025

दीपा मलिक या पॅरा-ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. 29 व्या वर्षी स्पाइनल ट्यूमरमुळे त्यांच्या शरीराचा 80 टक्के भाग निकामी झाला. पण तरी ही त्या थांबल्या नाहीत. त्यांनी स्विमिंग, बायकिंग, जॅव्हलिन स्पर्धेत विक्रम दाखवला. नंतर 2016 मध्ये त्यांनी रिओ पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये गोळाफेक स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले. तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय पदकांसह पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार आणि मेजर ध्यानचंद पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. 

5/9

देवेंद्र झाझरिया

World Disability Day 2025

देवेंद्र झाझरिया यांना जॅव्हलिनचा राजा म्हणून ओळखले जाते. 8 वर्षांचे असताना करंट लागून त्यांचा डावा हात निकामी झाला. तरीही 2004 च्या अथेन्स आणि 2016 च्या रिओ पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक जिंकले. एवढेच काय तर विश्वविक्रमही मोडले. सध्या ते भारतीय पॅरा-ऑलिम्पिक समीतीचे (PCI) अध्यक्ष आहेत. 

6/9

मरियप्पन थंगावेलू

World Disability Day 2025

मरियप्पन थंगावेलू हाय जंपचे चॅम्पियन आहेत. वयाच्या 5 व्या वर्षी अपघातात त्यांनी त्यांचा एकपाय गमावला, तरी 2016 च्या रिओ स्पर्धेमध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक आणि 2020 च्या टोकियो स्पर्धेमध्ये त्यांनी रौप्य पदक पटकावले. एका पायाने अपंग असतानाही त्यांनी त्यांची जिद्द सोडली नाही. आज ते त्यांच्या सारख्या अनेक लहान मुलांसाठी एक प्रेरणास्थान ठरले आहेत. 

7/9

प्रमोद भगत

World Disability Day 2025

प्रमोद भगत हे एक पॅरा-बॅडमिंटन चॅम्पियन आहेत. त्यांनी देखील वयाच्या अवघ्या 5 व्या वर्षी पोलिओमुळे त्यांचा एक पाय गमावला. ते त्यांच्या एसएल3 (SL3) श्रेणीतील खेळासाठी ओळखले जातात. त्यांनी टोकियो 2020 च्या पपॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये पुरूष एकेरीमध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे. तसेच त्यांना पाच वेळी जागतिक चॅम्पियनशिप जिंकण्याचा बहुमान देखील मिळाला आहे. 

8/9

मानसी जोशी

World Disability Day 2025

मानसी जोशी यांना पॅरा-बॅडमिंटनची ‘आयरन लेडी’ म्हणून ओळखले जातात. 2011 मध्ये त्यांनी अपघातात एक पाय गमावला, पण हार न मानता जिद्दीने खेळात यश मिळवले. त्या महिला एकेरी एसएल3 (SL3) प्रकाराच्या माजी विश्वविजेत्या आहेत आणि त्या पॅरा-बॅडमिंटनमध्ये जागतिक स्तरावर ओळखल्या जातात. 

9/9

योगेश कथुनिया

World Disability Day 2025

योगेश कथुनिया यांना वयाच्या नवव्या वर्षी अपंगत्व आल्यानंतरही, त्यांनी पॅरा-स्पोर्ट्समध्ये करिअर करत अनेक जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये पदके आणि विश्वविक्रम केले आहेत. त्यांनी टोकियो 2020 आणि पॅरिस 2024 या दोन्ही पॅरा-ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये पुरुषांच्या एफ56 (F56) थाळीफेक प्रकारात रौप्य पदके जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. 

