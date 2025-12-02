'अपंगत्व एक वरदान', जागतिक अपंग दिनानिमित्ताने जाणून घेऊया भारतातील 'या' पॅरा खेळाडूंची प्रेरणादायी यशोगाथा
3 December 2025 World Disability Day: अपंगत्वाला वरदान मानून दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रमोद भगत, मानसी जोशी आणि योगेश कथुनिया यांनी पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण-रौप्य पदके जिंकली.
3 December 2025 World Disability Day: अपंगत्वाला वरदान मानून दीपा मलिक, देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलू, प्रमोद भगत, मानसी जोशी आणि योगेश कथुनिया यांनी पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये सुवर्ण-रौप्य पदके जिंकली.
जागतिक अपंग दिन 2025
अपंगत्व एक वरदान
दीपा मलिक
दीपा मलिक या पॅरा-ऑलिम्पिक पदक जिंकणाऱ्या पहिल्या भारतीय महिला आहेत. 29 व्या वर्षी स्पाइनल ट्यूमरमुळे त्यांच्या शरीराचा 80 टक्के भाग निकामी झाला. पण तरी ही त्या थांबल्या नाहीत. त्यांनी स्विमिंग, बायकिंग, जॅव्हलिन स्पर्धेत विक्रम दाखवला. नंतर 2016 मध्ये त्यांनी रिओ पॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये गोळाफेक स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकले. तसेच त्यांना आंतरराष्ट्रीय पदकांसह पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार आणि मेजर ध्यानचंद पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
देवेंद्र झाझरिया
मरियप्पन थंगावेलू
मरियप्पन थंगावेलू हाय जंपचे चॅम्पियन आहेत. वयाच्या 5 व्या वर्षी अपघातात त्यांनी त्यांचा एकपाय गमावला, तरी 2016 च्या रिओ स्पर्धेमध्ये त्यांनी सुवर्ण पदक आणि 2020 च्या टोकियो स्पर्धेमध्ये त्यांनी रौप्य पदक पटकावले. एका पायाने अपंग असतानाही त्यांनी त्यांची जिद्द सोडली नाही. आज ते त्यांच्या सारख्या अनेक लहान मुलांसाठी एक प्रेरणास्थान ठरले आहेत.
प्रमोद भगत
प्रमोद भगत हे एक पॅरा-बॅडमिंटन चॅम्पियन आहेत. त्यांनी देखील वयाच्या अवघ्या 5 व्या वर्षी पोलिओमुळे त्यांचा एक पाय गमावला. ते त्यांच्या एसएल3 (SL3) श्रेणीतील खेळासाठी ओळखले जातात. त्यांनी टोकियो 2020 च्या पपॅरा-ऑलिम्पिकमध्ये पुरूष एकेरीमध्ये सुवर्णपदक जिंकले आहे. तसेच त्यांना पाच वेळी जागतिक चॅम्पियनशिप जिंकण्याचा बहुमान देखील मिळाला आहे.
मानसी जोशी
