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World Environment Day : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, एकमेकांना पाठवा मराठमोळे शुभेच्छा कार्ड

Written ByDakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 05, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:32 AM IST

World Environment Day 2026 : जागतिक पर्यावरण दिन (World Environment Day) हा दरवर्षी ५ जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना सकारात्मक पावले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.

World Environment Day 1/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

World Environment Day 2/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

पृथ्वीला, निसर्गाला तुमच्यासारखेच जगू द्या

तिच्यामुळे आपण जिवंत आहोत एवढं भान असू द्या 

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!! 

World Environment Day 3/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

पर्यावरण दिनाचा दिवस खास

निसर्ग रक्षणाचा घेऊन ध्यास

तुम्हा साऱ्यांच्या सहकार्याची आस

पृथ्वीला घेऊ देऊ श्वास

World Environment Day 4/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

निसर्गाची काळजी घ्या, उद्याचा दिवस स्वतःच सुरक्षित होईल. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

 

World Environment Day 5/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

"पृथ्वी आपल्याला सर्व काही देते, आपण तिला फक्त आदर आणि जपणूक देऊया. पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

 

World Environment Day 6/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

निर्सगाच्या देणगीचा सन्मान करूया

पर्यावरणाचे संवर्धन करूया

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

World Environment Day 7/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

 पृथ्वीचे संवर्धन करू

पर्यावरणाला जपत भविष्य घडवू

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

World Environment Day 8/8

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

एक झाड, एक पाऊल... समृद्ध भविष्याकडे! चला, आपल्या सुंदर पृथ्वीला आणखी हिरवेगार बनवूया. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!

TAGS:
world environment day
World Environment Day Wishesh Marathi

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