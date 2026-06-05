/World Environment Day : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, एकमेकांना पाठवा मराठमोळे शुभेच्छा कार्ड

World Environment Day 2026 : जागतिक पर्यावरण दिन (World Environment Day) हा दरवर्षी ५ जून रोजी जगभरात साजरा केला जातो. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आणि त्यांना सकारात्मक पावले उचलण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!
पृथ्वीला, निसर्गाला तुमच्यासारखेच जगू द्या
तिच्यामुळे आपण जिवंत आहोत एवढं भान असू द्या
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!!
पर्यावरण दिनाचा दिवस खास
निसर्ग रक्षणाचा घेऊन ध्यास
तुम्हा साऱ्यांच्या सहकार्याची आस
पृथ्वीला घेऊ देऊ श्वास
निसर्गाची काळजी घ्या, उद्याचा दिवस स्वतःच सुरक्षित होईल. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
"पृथ्वी आपल्याला सर्व काही देते, आपण तिला फक्त आदर आणि जपणूक देऊया. पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!
निर्सगाच्या देणगीचा सन्मान करूया
पर्यावरणाचे संवर्धन करूया
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!
पृथ्वीचे संवर्धन करू
पर्यावरणाला जपत भविष्य घडवू
जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!
एक झाड, एक पाऊल... समृद्ध भविष्याकडे! चला, आपल्या सुंदर पृथ्वीला आणखी हिरवेगार बनवूया. जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा!