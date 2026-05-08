/जगातील सर्वात दुर्मिळ पासपोर्ट, फक्त 500 लोकांकडे आहे, नेमकं काय खास?

पासपोर्ट म्हणजे तुम्ही ज्या देशाचे नागरिक आहे त्या देशाने तुम्हाला दिलेलं एक अधिकृत ओळखपत्र असतं. जे तुम्हाला परदेशात प्रवास करण्यासाठी आवश्यक असतो. आज जगातील अशा पासपोर्टबद्दल जाणून घेऊयात तो सर्वात दुर्मिळ आहे आणि जगातील फक्त 500 लोकांकडेच आहे.
यूरोपातील माल्टाचा या देशाचा पासपोर्ट हा जगातील सर्वात खास आणि दुर्लभ पासपोर्ट आहे. हा पासपोर्ट जगातील केवळ 500 लोकांकडे असून हा पासपोर्ट हे सॉव्हरेन मिलिटरी ऑर्डर ऑफ माल्टाच्या सदस्यांना, म्हणजेच नाइट्स ऑफ माल्टालाकडून प्रदान केले जाते.
हे एक अनोखे संगठन असून यांच्याकडे संयुक्त राष्ट्रात पर्यवेक्षकाचा दर्जा आहे. याचं स्वतःच संविधान असलं तरी याचा कोणताही भौगोलिक देश नाहीये.
या पासपोर्टला जगातील अति दुर्लभ पासपोर्ट मानला जातो. जगभरात याचे केवळ 500 पासपोर्ट सर्कुलेशनमध्ये आहेत. हा पासपोर्ट गडद लाल रंगाचा असून हा लाल रंग येशूच्या रक्ताचं प्रतीक आहे. यात सोनेरी अक्षरात 'आर्डर सोवेरन मिलिट्री डि माल्टा' असं लिहिण्यात आलं आहे.
याचा वापर हा जगातील मेडिकल आणि मानवीय मशिन्ससाठी केला जातो. यूरोपातील अनेक देश याला मान्यता देतात, मात्र अमेरिका, ब्रिटन अनु न्यूझीलंड याला प्रवासासाठी वैध्य दस्तावेज मानत नाही.
हा पासपोर्ट जगातील सर्वात दुर्मिळ आणि सर्वात खास पासपोर्ट मानला जातो. याचं मुख्यालय वैलेटा माल्टा असून ते मॅजिस्ट्रल पॅलेस आणि ऑबर्ज डी कॅसलमध्ये ठेवलेले आहे. या ठिकाणी हे पासपोर्ट काढले जातात.
ही संस्था शतकानुशकते जुनी असून तिने ऐतिहासिकदृष्ट्या राजनयिक प्रतिनिधींसाठी कागदपत्रे जारी केली आहेत. ही संस्था प्रामुख्याने मानवतावादी, वैद्यकीय आणि सामाजिक मदत पुरवते.
सदर संस्था गरीब, आजारी, निर्वासित, बेघर, वृद्ध आणि अपंग लोकांना मदत करते. तसेच युद्ध, साथीचे रोग किंवा नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात मदतकार्ये आयोजित करते.
माल्टा देशांतर वेटिकन सिटीचा पासपोर्ट हा जगातील दुर्लभ पासपोर्टपैकी एक आहे. जगातील सर्वात लहान देशाच्या पासपोर्ट स्वतःमध्येच एक अनोखा दर्जा ठेवतो. हा पासपोर्ट सामान्य नागरिकांना नव्हे, तर केवळ व्हॅटिकनचे उच्च धर्मगुरू, कार्डिनल, बिशप आणि व्हॅटिकनच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांनाच दिले जाते. स्विस गार्डच्या सदस्यांकडेही ते असते.