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समुद्र आणि डोंगराच्यामध्ये असलेले महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध गणेश मंदिर; परदेशी पर्यटक गुगल मॅपवर शोधत इथं दर्शनासाठी येतात

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 20, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:35 PM IST

कोकणातील समुद्र किनाऱ्यावर असलेले महाराष्ट्रातील जगप्रसिद्ध गणेश मंदिर. 

Ratnagiri Ganpatipule: महाराष्ट्र हे सांस्कृतिक वारसा लाभलेले राज्य आहे. यामुळेच ऐतिहासीक पर्यटनस्थळांसह धार्मिक पर्यटनस्थळ देखील तितीकच लोकप्रिय आहेत. महाराष्ट्रात असचं एक जगप्रसिद्ध गणेश मंदिर आहे. श्रद्ध आणि भक्तीचे संगम असलेले हे गणेश मंदिर त्याच्या ओलौकिक सौंदर्यासाठी देखील लोकप्रिय आहे. या मंदिरा थेट समुद्राच्या लाटांचा चरणस्पर्श होतो. हे महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर आणि प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटनस्थळ आहे. 

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 महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील कोकण किनारपट्टीवर असलेले एक प्रसिद्ध धार्मिक आणि पर्यटन स्थळ आहे. येथील गणेश मंदिर हे कोकणातील सर्वात जागृत देवस्थान आहे. 

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महाराष्ट्रातील हे जगप्रसिद्ध धार्मिळ पर्यटनस्थळ म्हणजे गणपतीपुळे. येथील गणपतीची मूर्ती स्वयंभू आहे. 

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 गणपतीपुळे हे 400 वर्ष जुनं मंदिर आहे. गणपतीपुळे येथे अतिशय स्वच्छ, सुंदर आणि शांत पांढऱ्या वाळूचा समुद्रकिनारा आहे.

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सह्याद्री पर्वतातील डोंगराळ भागात विराजलेली नैसर्गिक मूर्ती आणि जवळच पश्चिमेला अरबी समुद्र ह्यामुळे हे देऊळ आगळेवेगळे आहे. गणपतीपुळे मंदिराच्या आजूबाजूला नारळाची झाडे आणि समोर अथांग समुद्रकिनारा आहे. समुद्राच्या लाटा थेट मंदिरापर्यंत पोहचतात. पावसाळ्यात तर लाटा गणपतीच्या मूर्तीला स्पर्श करतात. 

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गणपतीची मूर्ती डोंगराच्या बाजूला असल्याने तिला प्रदक्षिणा घालण्यासाठी संपूर्ण डोंगराला प्रदक्षिणा घालावी लागते. समुद्राच्या लाटा या मंदिराला चरण स्पर्श करतात. 

 

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गणपतीपुळे येथील श्रीगणेशाचे स्थान हे स्वयंभू आहे. 500 वर्षांपूर्वी बाळभटजी भिडे यांना या साकार रूपाचा दृष्टांत झाला.यानंतर येथे मूर्ती प्रकट झाल्याची अख्यायिका आहे. हेच या मंदिराचे रहस्य आहे.  

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समुद्रापुढे पुळणीचे (वाळूचे) भव्य मैदान आहे. या मैदानात गणपतीचे महास्थान असल्यामुळे या गावाला गणपतीपुळे म्हटले जावू लागले. या मंदिरात असलेल्या मूषकराजाच्या कानात भक्त जे काही सांगेल ती इच्छा श्री गणेश पूर्ण करतातच अशी येथे येणाऱ्या भक्तांची श्रद्धा आहे .

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गणपतीपुळे  मुंबई पासून 375 km अंतरावर आहे. रत्नागिरी एसटी डेपोतून गणपतीपुळे साठी थेट एसटी बस आहे. 45 मिनीटांत ही बस मंदिराबाहेर सोडते. रत्नागिरी हे जवळचे रेल्वेस्थानक आहे. 

TAGS:
Konkan tour
Maharashtra Tourism
Ganeshotsav 2026
world famous
Ganesh Temple
maharashtra
ratnagiri ganpatipule

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