फक्त दोन हजार रुपयांत काय झाडी, काय डोंगर! मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन
मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन. येथे फक्त दोन हजार रुपयात बजेट ट्रीप प्लान करु शकता.
Matheran Hill Station Trip : कुठे तरी फिरायला जावसं वाटतयं? पणे वेळ नाही, बजेट नाही... आता करायचं काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर, एक बेस्ट प्लान आहे. मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील एक जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. इथं तुम्ही दोन दिवसाची मस्त ट्रीप प्लान करु शकता. विशेष म्हणजे अगदी कमीत कमी बजेट म्हणजे फक्त दोन हजार रुपयांत हे ठिकाण तुम्ही एक्सप्लोर करु शकता. इथं फिरताना काय झाडी, काय डोंगर अगदी असाच फिल येईल. जाणून घेऊया हे ठिकाण कोणते?