Marathi News
  • फक्त दोन हजार रुपयांत काय झाडी, काय डोंगर! मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन

फक्त दोन हजार रुपयांत काय झाडी, काय डोंगर! मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन

मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन. येथे फक्त दोन हजार रुपयात बजेट ट्रीप प्लान करु शकता.   

Vanita Kamble | Dec 31, 2025, 09:23 PM IST
Matheran Hill Station Trip :  कुठे तरी फिरायला जावसं वाटतयं? पणे वेळ नाही, बजेट नाही... आता करायचं काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर, एक बेस्ट प्लान आहे. मुंबई, पुण्याजवळचं महाराष्ट्रतील  एक जगप्रसिद्ध हिल स्टेशन आहे. इथं तुम्ही दोन दिवसाची  मस्त ट्रीप प्लान करु शकता. विशेष म्हणजे अगदी कमीत कमी बजेट म्हणजे फक्त दोन हजार रुपयांत हे ठिकाण तुम्ही एक्सप्लोर करु शकता. इथं फिरताना काय झाडी, काय डोंगर अगदी असाच फिल येईल. जाणून घेऊया हे ठिकाण कोणते?

फक्त दोन दिवसात मस्त फिरायचे असेल तर जायचे कुठे? अस प्रश्न पडतो.  तर अनेकजण  आपल्या बजेट नुसार वेकेशन प्लान करतात. वेळ आणि बजेट कमी असेल तर मुंबई आणि पुण्याजवळ एकदम मस्त ठिकाण आहे. येथे फक्त दोन हजारमध्ये मस्त ट्रीप प्लान करु शकता. विशेष म्हणजे हे   महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे लोकप्रिय हिलस्टेशन आहे. 

 डोंगराच्या कुशीत वसलेले हे महाराष्ट्रातील सर्वात लहान हिल स्टेशन आहेत.  हे महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकांचे पर्यटनस्थळ आहे. 

 मुंबईपासून अगदी तासाभराच्या अंतरावर माथेरान हे थंड हवेचे ठिकाण आहे. हजारो पर्यटक येथे निसर्गसौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी येत असतात.

 प्रवासाठी 500 रुपये तर निवास आणि खाण्यापिण्यासह साधारण दोन ते तीन हजार रुपयांपर्यंत खर्च येवू शकतो.  शनिवार रविवार असं विकेंडला माथेरानला जाण्याचा प्लान करु शकता. 

मध्य रेल्वेने नेरळ स्टेशनला उतरुन टॉय ट्रेन किंवा शेअर टॅक्सीने माथेरानच्या गेटपर्यंत जाता येते. तिथून पुढे मात्र, पायीच संपूर्ण माथेरान फिरावे लागते. 

इको पॉईंट, सनसेट पाईंट, वन ट्री पॉईंट, मंकी पाईंट असे अनेक अप्रतिम व्ह्यू पॉइंट येथे आहेत. 

सर्वात सुंदर आणि निसर्ग सौंदर्याने नटलेले हे पर्यटनस्थळ पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करते. माथेरान हे समुद्रसपाटीपासून साधारणता 2600 फूट इतक्या उंचीवर आहे. 

 माथेरान हे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटनस्थळ आहे. माथेरान हे मिनी महाबळेश्वर म्हणून देखील ओळखले जाते.   

माथेरानच्या दऱ्या खोऱ्यातून असंख्या धबधबे वाहतात. हे धबधबे पाहून मन मोहून जाते.

