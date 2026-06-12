Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /World First Trillionaire: 21 देशांपेक्षा हेच जास्त श्रीमंत; एलॉन मस्क विश्वातील पहिले ट्रिलियनेयर; म्हणजे नेमकी किती संपत्ती?

World First Trillionaire: 21 देशांपेक्षा हेच जास्त श्रीमंत; एलॉन मस्क विश्वातील पहिले ट्रिलियनेयर; म्हणजे नेमकी किती संपत्ती?

Written BySayali Patil
Published: Jun 12, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:39 PM IST

World First Trillionaire: मस्क यांच्या संपत्तीच्या आकड्यामध्ये किती शून्य लागतात? एकक, दशक, शतक, पुढे..... आकडा वाचून कुतूहलानं थक्कच व्हाल! 

 

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 1/8

सर्वात श्रीमंत व्यक्ती

World First Trillionaire: जगातील... सर्वात श्रीमंत व्यक्ती अशी ओळख असणाऱ्या एलॉन मस्क यांच्या नावे आता अशा विक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे, ज्या विक्रमाअंतर्गत त्यांच्या संपत्तीच्या आकड्यानं सर्वांनात थक्क केलं आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 2/8

संपत्ती

मुख्य म्हणजे मस्क यांच्या संपत्तीनं आता असा टप्पा ओलांडला आहे जो टप्पा गाठणं अद्याप कोणाला शक्य झालेलं नाही. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 3/8

आयपीओ

SpaceX च्या दमदार आयपीओमागोमाग मस्क यांची संपत्ती एकूण 1 ट्रिलियन डॉलर (1,000,000,000,000) म्हणजेच 1 लाख कोटी रुपयांच्याही पुढे गेली आहे. या आकड्यासह या संपूर्ण विश्वातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून मस्क यांची ओळख आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 4/8

21 देशांपेक्षा एकट्या मस्क यांची संपत्ती जास्त

मस्क यांची श्रीमंती इतकी जास्त आहे की जगातील 21 देशांशी तुलना केली असता या देशांचं दरडोई उक्पन्नही 1 ट्रिलियन डॉलर नाही. म्हणजेच जगातील एका मोठ्या अर्थव्यवस्थेइतकीच ही रक्कम आहे असं म्हणणं गैर नाही. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 5/8

संपत्तीत सर्वात मोठा वाटा

मस्क यांच्या संपत्तीत सर्वात मोठा वाटा हा स्पेसएक्सचा असून, अहवालानुसार यामुळं जमलेली रक्कम आहे 866 अब्ज डॉलर. शिवाय टेस्ला, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स, न्यूरालिंक आणि द बोरिंग कंपनीचा त्यांच्या श्रीमंतीत वाटा आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 6/8

मस्क

दक्षिण आफ्रिकेमध्ये जन्मलेल्या मस्क यांनी वयाच्या 54 व्या वर्षी संपत्तीचा हा उच्चांक गाठला असून, त्यांनी टेस्ला आणि स्पेसएक्सच्या बळावर जगभरात ओळख मिळवली. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 7/8

मस्क यांच्या कंपनीनं प्रचंड क्रांती आणली

इलेक्ट्रीक वाहनांच्या क्षेत्रात मस्क यांच्या कंपनीनं प्रचंड क्रांती आणली, तर अंतराळ क्षेत्रात त्यांच्या स्पेसएक्स कंपनीनं उत्तुंग शिखर गाठलं. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

World First Trillionaire Elon Musk net worth business news 8/8

हे एक नवं पर्व

जगातील एकूण श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीवर नजर टाकली असता ट्रिलियनेयर म्हणून ओळख मिळवणारे मस्क हे पहिलेच व्यक्ती ठरले असल्यामुळं जगभरात त्यांच्याच नावाचा डंका वाजतोय. जागतिक आर्थिक इतिहासातील हे एक नवं पर्व म्हटलं जात आहे. (छाया सौजन्य- रॉयटर्स)

 

TAGS:
Elon Musk
elon musk net worth
elon musk age
World First Trillionaire
Trillionaire maeans how much
Breaking News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कर आणि मीन राशीच्या लोकांवर बरसणार देवगुरु बहृस्पतीची कृपा, काय आहे 13 राशींचं भविष्
rashi bhavishya19 min ago
2
Canara bank25 min ago
3
supreme court26 min ago
4
FIFA World Cup 202627 min ago
5
Mumbai news28 min ago