787 फूट खोल, समुद्राखालून रेल्वे प्रवास... कसा आहे मार्ग? कुठे आहेत स्थानकं?
Deepest Rail Tunnel: आता चक्क समुद्राखाली जाऊन पकडता येणार ट्रेन? रेल्वेचा वेग ताशी 320 किमी... कुठे साकारला जातोय हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प?
Sayali Patil | Oct 12, 2025, 02:00 PM IST
1/8
बुलेट ट्रेन
2/8
जपानी तंत्रज्ञान
3/8
पाण्याखालून ट्रेन
4/8
प्रकल्पाच्या पूर्ततेस काही वर्षं
भारतातील या प्रकल्पाच्या पूर्ततेस काही वर्षं जाणार असली तरीही एक ठिकाण असं आहे जिथं मात्र आधीच समुद्राखालून रेल्वेप्रवास करता येणार आहे. हे स्वप्न साकार होईल जपानमध्ये. जपानमध्ये बुलेट ट्रेन 23 किमीचं अंतर हे समुद्राखालीलल मार्गिकेवरून ओलांडते. जगातील आतापर्यंतचा सर्वात लांब आणि खोल बुलेट ट्रेन बोगदा जपानमध्ये तयार करण्यात आला आहे.
5/8
साइकेन टनल
साइकेन टनल असं या बोगद्याचं नाव असून, तो हॉन्शू बेटाला होक्काईडोशी जोडतो. त्सुगारू स्ट्रेट समुद्रातील खाडी परिसरातून हा बोगदा पुढे जातो. ज्याची लांबी 53.85 किमी इतकी आहे. हा बोगदा फक्त लांब नाही, तर खोलसुद्धा आहे. शिंकानसेन रेल्वेंसाठी तयार करण्यात आलेला हा बोगदा अभियांत्रिकी कौशल्याचं एक उत्तम उदाहरण असून, लांबी आणि खोलीसाठी तो ओळखला जातो.
6/8
बोगद्याची खोली
7/8
आश्चर्याची बाब
8/8