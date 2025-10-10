English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Mental Health Day 2025: आनंदी आणि शांत आयुष्यासाठी अंगीकारा 'या' पाच सवयी, मानसिक आरोग्य राहील तंदुरुस्त

Tejashree Gaikwad | Oct 10, 2025, 10:44 AM IST
आजच्या वेगवान आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीत बरेच लोक आपली शारीरिक तब्येत सांभाळतात, पण मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, आनंदी आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठी मनाचे स्वास्थ्य तितकेच आवश्यक आहे जितके शरीराचे. म्हणूनच World Mental Health Day 2025 च्या निमित्ताने जाणून घ्या त्या 5 सवयी ज्या तुम्हाला देतील शांतता  आणि स्थिरता.

दरवर्षी 10 ऑक्टोबर रोजी जगभर ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे’ साजरा केला जातो. या वर्षी 2025 चे थीम आहे "Access to Services: Mental Health in Catastrophes and Emergencies"  म्हणजेच संकटांच्या काळातसुद्धा मानसिक आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोच किती महत्त्वाची आहे. पण फक्त कठीण काळातच नाही, तर रोजच्या जीवनातही मनाची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे.

स्वतःशी आणि निसर्गाशी नातं जोडा

सतत मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्क्रीनसमोर वेळ घालवत असाल तर थोडं ब्रेक घ्या. काही वेळ निसर्गात फिरा, झाडांकडे पाहा, पक्ष्यांचे आवाज ऐका. निसर्गाच्या सहवासात वेळ घालवल्याने मन शांत होतं आणि ताण कमी होतो. आवडत्या ठिकाणी बसून काही क्षण खोल श्वास घ्या, मन हलकं वाटेल.

'ग्रॅटिट्यूड जर्नल' लिहा

रोज रात्री झोपण्यापूर्वी तीन चांगल्या गोष्टी लिहा ज्या दिवसभरात घडल्या. त्या लहान असल्या तरी चालतील  एखाद्याची मदत, आवडता पदार्थ किंवा एखादा आनंदाचा क्षण. ही सवय तुमचं लक्ष नकारात्मकतेपासून दूर नेऊन सकारात्मकतेकडे वळवते. त्यामुळे तुम्ही जास्त समाधानी आणि आनंदी राहता.

चांगली झोप – शांत मन

मानसिक आरोग्यासाठी पुरेशी झोप घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. झोप पूर्ण झाल्याने मेंदू शांत राहतो आणि पुढचा दिवस उत्साही सुरू होतो. दररोज 7 ते 8 तासांची झोप घ्या आणि झोपण्याआधी मोबाईलपासून दूर राहा.

'सेल्फ-केअर'ला द्या वेळ

दिवसभराच्या जबाबदाऱ्या आणि कामांच्या धावपळीत स्वतःसाठी वेळ ठेवा. तो तुमचा ‘मी-टाइम’ आहे. यात आवडतं संगीत ऐका, वाचन करा, पेंटिंग करा किंवा मित्रांशी गप्पा मारा. ही सवय तुम्हाला मानसिक ऊर्जा देईल आणि रिचार्ज करेल.

मनातलं बोला

मनात काही त्रास असेल तर तो दडवून ठेवू नका. आपल्या जवळच्या व्यक्तीशी बोला  मित्र, कुटुंबीय किंवा विश्वासू माणूस. भावना व्यक्त केल्याने मन हलकं होतं आणि समस्या सोडवण्याचा मार्गही मिळतो. गरज वाटल्यास प्रोफेशनल काउंसलर किंवा थेरपिस्टचा सल्ला घ्यायलाही मागे-पुढे पाहू नका.

मानसिक आरोग्य हीच खरी आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे

ही पाच साधी सवयी अंगीकारल्यास तुमचं मन शांत, स्थिर आणि आनंदी राहील  कारण मानसिक आरोग्य हीच खरी आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली आहे.  

