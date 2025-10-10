World Mental Health Day 2025: आनंदी आणि शांत आयुष्यासाठी अंगीकारा 'या' पाच सवयी, मानसिक आरोग्य राहील तंदुरुस्त
Tejashree Gaikwad | Oct 10, 2025, 10:44 AM IST
आजच्या वेगवान आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीत बरेच लोक आपली शारीरिक तब्येत सांभाळतात, पण मानसिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र, आनंदी आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठी मनाचे स्वास्थ्य तितकेच आवश्यक आहे जितके शरीराचे. म्हणूनच World Mental Health Day 2025 च्या निमित्ताने जाणून घ्या त्या 5 सवयी ज्या तुम्हाला देतील शांतता आणि स्थिरता.
दरवर्षी 10 ऑक्टोबर रोजी जगभर ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे’ साजरा केला जातो. या वर्षी 2025 चे थीम आहे "Access to Services: Mental Health in Catastrophes and Emergencies" म्हणजेच संकटांच्या काळातसुद्धा मानसिक आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोच किती महत्त्वाची आहे. पण फक्त कठीण काळातच नाही, तर रोजच्या जीवनातही मनाची काळजी घेणे तितकेच गरजेचे आहे.
स्वतःशी आणि निसर्गाशी नातं जोडा
'ग्रॅटिट्यूड जर्नल' लिहा
चांगली झोप – शांत मन
'सेल्फ-केअर'ला द्या वेळ
