₹4610000000 कोटींचा खर्च, 1300 KM चा प्रवास आणि राजेशाही थाट 22 कॅरेट सोन्याची जगातील सर्वात महाग ट्रेनचं तिकीट किती?
Most Expensive 22 Carat Gold Train Ticket Price: सोने प्रति 10 ग्रॅम 1.23 लाख रुपयांना विकले जात आहे. सोन्याची किंमत इतकी वाढली आहे की लोक सोन्याचे कानातले खरेदी करण्यापूर्वी दोनदा विचार करतात, तरीही तुम्ही आता पूर्णपणे सोन्याने बनवलेल्या ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकता.
Tejashree Gaikwad | Oct 30, 2025, 04:31 PM IST
Train made with Gold
Train made with Gold: सोन्याची ट्रेन! हे ऐकून कोणालाही आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. सऊदी अरेबिया (Saudi Arabia) आता जगातील सर्वात लक्झरी आणि महाग ट्रेन चालवण्याच्या तयारीत आहे. ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ (Dream of the Desert) नावाची ही ट्रेन 22 कॅरेट सोन्याने सजलेली आहे. या प्रकल्पावर तब्बल ₹461 कोटींचा खर्च येणार आहे. सोन्याचे दर आज 10 ग्रॅमला ₹1.23 लाख या पातळीवर पोहोचले असताना, त्याच सोन्याने बनलेली ट्रेन लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.
‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ – राजेशाही लक्झरीचा अनुभव
सोन्याचा वापर आणि डिझाईन
तिकिटाची किंमत आणि खर्च
