Marathi News
₹4610000000 कोटींचा खर्च, 1300 KM चा प्रवास आणि राजेशाही थाट 22 कॅरेट सोन्याची जगातील सर्वात महाग ट्रेनचं तिकीट किती?

Most Expensive 22 Carat Gold Train Ticket Price: सोने प्रति 10 ग्रॅम 1.23 लाख रुपयांना विकले जात आहे. सोन्याची किंमत इतकी वाढली आहे की लोक सोन्याचे कानातले खरेदी करण्यापूर्वी दोनदा विचार करतात, तरीही तुम्ही आता पूर्णपणे सोन्याने बनवलेल्या ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकता.  

Tejashree Gaikwad | Oct 30, 2025, 04:31 PM IST
Train made with Gold

Train made with Gold

Train made with Gold: सोन्याची ट्रेन! हे ऐकून कोणालाही आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे. सऊदी अरेबिया (Saudi Arabia) आता जगातील सर्वात लक्झरी आणि महाग ट्रेन चालवण्याच्या तयारीत आहे. ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ (Dream of the Desert) नावाची ही ट्रेन 22 कॅरेट सोन्याने सजलेली आहे. या प्रकल्पावर तब्बल ₹461 कोटींचा खर्च येणार आहे. सोन्याचे दर आज 10 ग्रॅमला ₹1.23 लाख या पातळीवर पोहोचले असताना, त्याच सोन्याने बनलेली ट्रेन लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे.

‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ – राजेशाही लक्झरीचा अनुभव

Train made with Gold

ही ट्रेन रियाध ते अल कुरैयात असा तब्बल 1300 किमीचा प्रवास करेल. सऊदी अरेबियाच्या राजधानी रियाधमध्ये या ट्रेनची पहिली झलक दाखवण्यात आली. दिसायला ही ट्रेन एखाद्या राजवाड्यासारखी आहे. सोन्याच्या चमकदार छतामुळे आणि आलिशान इंटीरियरमुळे ही ट्रेन ‘चलता महल’ म्हणून ओळखली जाईल.

Train made with Gold

या ट्रेनमध्ये 31 प्रायव्हेट सूट आणि 2 प्रेसिडेन्शियल सूट असतील, आणि एकावेळी फक्त 66 प्रवासी या ट्रेनमध्ये प्रवास करू शकतील. ट्रेनच्या प्रत्येक कोचमध्ये लाकडी नक्षीकाम, मुरानो ग्लास डिझाईन, आणि सऊदी सांस्कृतिक वारसा दाखवणारे डेकोर वापरण्यात आले आहे.  

सोन्याचा वापर आणि डिझाईन

Train made with Gold

या ट्रेनच्या छतावर 22 कॅरेट सोन्याची नक्षी आहे, जी तिच्या लक्झरी लुकला वेगळाच दर्जा देते. ट्रेनमध्ये टाइल-फ्रंटेड बार, वेल्वेट सीट्स, आणि पारंपरिक सऊदी पॅटर्न्सने सजलेले इंटीरियर आहे.

Train made with Gold

इंडियन रेल्वेच्या तुलनेत, जिथे एका ट्रेनमध्ये 800 ते 1000 प्रवासी बसतात, तिथे या सोन्याच्या ट्रेनमध्ये एकावेळी फक्त 66 प्रवाशांनाच प्रवासाची संधी मिळणार आहे.  

तिकिटाची किंमत आणि खर्च

Train made with Gold

‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ ट्रेनमध्ये प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना 3,000 ते 5,000 डॉलर (₹2.5 लाख ते ₹5 लाख) मोजावे लागतील. ट्रेन बनवण्याचा एकूण खर्च ₹461 कोटींहून अधिक असून, फक्त ट्रेनच्या सोन्याच्या छतावरच इतका खर्च झाला आहे की त्यात भारतीय रेल्वेचे अनेक कोचेस तयार होतील.

‘विजन 2030’चा भाग

Train made with Gold

ही ट्रेन Saudi Arabia Railways (SAR) आणि इटलीच्या Arsenale S.p.A. यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार होत आहे. ‘ड्रीम ऑफ द डेजर्ट’ हा प्रकल्प सऊदी अरेबियाच्या Vision 2030 उपक्रमाचा भाग आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या अर्थव्यवस्थेला तेलाच्या पलीकडे नेऊन पर्यटन आणि संस्कृतीचे केंद्र बनवणे हा आहे.

लॉन्च कधी होणार?

Train made with Gold

ही आलिशान सोन्याची ट्रेन 2026 च्या शेवटी प्रवाशांसाठी खुली होईल आणि जगातील सर्वात महाग ट्रेन म्हणून इतिहास रचेल.

