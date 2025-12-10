English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जागतिक पर्वत दिनानिमित्त जाणून घ्या भारतात कुठे आहे 'मिनी हिमालय पर्वत'?

World Mountain Day 2025: भारतातील एक खरा “हिडन जेम” मेघालयातील शिलॉंग पीक, ज्याला “मिनी हिमालय” म्हणतात. 1,965 मीटर उंचीवरून मिळणारा 360° पॅनोरमिक नजारा आणि ढगांच्या खाली उभे राहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय आहे!

Dec 10, 2025, 05:56 PM IST
जागतिक पर्वत दिन 2025

भारतात अशा अनेक पर्वत रांगा आहेत ज्यांच्या दऱ्या-खोऱ्यात प्राचीन इतिहास आणि डोळे दिपवणारे नैसर्गिक सौंदर्य दडलेले आहे. जगभरातील पर्यटक या निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी खास भारताला भेट देतात. 

अशात भारतातील एक ठिकाण असे आहे जे कधीच कोणत्या निसर्गप्रेमीला निराश करत नाही, ते म्हणजे 'मेघालय'. ढगांचे घर म्हणून ओळखले जाणारे आणि भारताच्या ईशान्य भागात वसलेले हे राज्य आहे. या अतिशय निसर्गरम्य राज्यात असेही एक ठिकाण आहे ज्याला भारतातील 'मिनी हिमालय' म्हणून ओळखले जाते. 

मेघालयातील पर्यटन म्हटले की चेरापुंजी, डावकी, लिव्हिंग रूट ब्रिज हीच प्रसिद्ध ठिकाणे डोळ्यासमोर येतात. पण या गजबजाटापासून दूर, शांतपणे स्वतःचं सौंदर्य जपणारे एक ठिकाण आहे ते म्हणजे 'शिलॉंग पीक'.

मेघालयातील सर्वोच्च बिंदूवर 1,965 मीटर उंच असूनही, आश्चर्य म्हणजे अजूनही हे ठिकाण पर्यटकांच्या नजरेस पडले नाही. शिलॉंग पीकचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे येथे मिळणारा 360° पॅनोरमिक नजारा. या पर्वतावर एका ठिकाणी उभे राहून तुम्ही ब्रह्मपुत्रेचे मैदान, बांगलादेशच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, खासी हिल्स आणि संपूर्ण शिलॉंग शहराचे दृश्य पाहू शकता.

ऑक्टोबर ते मे या काळात येथील दृश्य विशेष स्वच्छ दिसते, तर डिसेंबर ते जानेवारी महिन्यात पहाटे 6 ते 8 वाजताच्या दरम्यानचा सूर्योदय ‘गोल्डन व्ह्यू’ म्हणून विशेष लोकप्रिय आहे. जुलै ते ऑगस्टमधील पावसाळ्या ऋतूत हे ठिकाण जणू काही स्वर्गच भासते. 

वर निळे आकाश आणि पायथ्याला थरथरणारे पांढरे ढग पाहून असे वाटते जणू काही तुम्ही स्वर्गाच्या दारात उभे आहात. येथे जाण्यासाठी केवळ 30 ते 40 मिनिटांचा छोटा ट्रेक आहे. मार्गात खासी आदिवासी गावे, रंगीबेरंगी ऑर्किडची फुले आणि बांबूचे लयलूट जंगल येथे भेट देणाऱ्यांना मंत्रमुग्ध करतात.

विशेष म्हणजे, इथून जवळच उमियम तलाव आणि शिलॉंग गॉल्फ कोर्सही आहेत. पण गर्दी टाळायची असल्यास शिलॉंग पीक हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. शिलॉंग शहरापासून फक्त १० किमी अंतरावर असलेल्या या ठिकाणी टॅक्सी किंवा बाईकने सहज जाता येते, यासाठी किमान 400 ते 600 रूपयांचा खर्च होतो.

निसर्ग, शांतता आणि सौंदर्याचा संगम अनुभवायचा असेल तर या हंगामात शिलॉंग पीकची सफर आवर्जून करावी.

