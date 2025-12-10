जागतिक पर्वत दिनानिमित्त जाणून घ्या भारतात कुठे आहे 'मिनी हिमालय पर्वत'?
World Mountain Day 2025: भारतातील एक खरा “हिडन जेम” मेघालयातील शिलॉंग पीक, ज्याला “मिनी हिमालय” म्हणतात. 1,965 मीटर उंचीवरून मिळणारा 360° पॅनोरमिक नजारा आणि ढगांच्या खाली उभे राहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय आहे!
World Mountain Day 2025: भारतातील एक खरा “हिडन जेम” मेघालयातील शिलॉंग पीक, ज्याला “मिनी हिमालय” म्हणतात. 1,965 मीटर उंचीवरून मिळणारा 360° पॅनोरमिक नजारा आणि ढगांच्या खाली उभे राहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय आहे!
2/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
3/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
4/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
5/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
मेघालयातील सर्वोच्च बिंदूवर 1,965 मीटर उंच असूनही, आश्चर्य म्हणजे अजूनही हे ठिकाण पर्यटकांच्या नजरेस पडले नाही. शिलॉंग पीकचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे येथे मिळणारा 360° पॅनोरमिक नजारा. या पर्वतावर एका ठिकाणी उभे राहून तुम्ही ब्रह्मपुत्रेचे मैदान, बांगलादेशच्या हिरव्यागार डोंगररांगा, खासी हिल्स आणि संपूर्ण शिलॉंग शहराचे दृश्य पाहू शकता.
6/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
7/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
8/9
जागतिक पर्वत दिन 2025
9/9