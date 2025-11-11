English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
4500 वर्षांपूर्वीच्या पिरॅमिडमध्ये सापडला दुसऱ्या दुनियेत नेणारा रस्ता? कैक शतकांपासून नेमकं कोणतं रहस्य इथं मूक गिळून बसलंय?

Another World Under Ground: जमिनीखाली दडलीये दुसऱ्या जगात नेणारी वाट? कुठं झाला हा मोठा खुलासा? पाहून म्हणाल हे अनाकलनीय आहे...

Sayali Patil | Nov 11, 2025, 02:20 PM IST
Another World Under Ground: या पृथ्वीवर कैक वास्तू अशा आहेत, ज्यांच्या अस्तित्वानंतरही काही रहस्य अनुत्तरितच राहिली आहेत. इजिप्तमध्ये असणारे पिरॅमिडसुद्धा त्यापैकीच एक. इजिप्तच्या गिझा इथं असणाऱ्या मॅनकोरे पिरॅमिडनं पुन्हा साऱ्या जगाचं लक्ष वेधलं आहे. 

पुरातत्त्व विभागानं इथं असणाऱ्या 4500 वर्षांपूर्वीच्या पिरॅमिडमधून आणखी काही रहस्यांची उकल करय़ण्याता प्रयत्न केला आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या पिरॅमिडमध्ये नेमकं काय दडलंय हे सांगणारी संशोधनं सुरू होती, याचदरम्यान आता इथं दोन गुप्त ठिकाणं सापडली आहेत. 

जाणकार आणि अभ्यासकांच्या मते या रहस्यमयी जागा त्या विस्मरणात केलेल्या एका दाराकडे नेणाऱ्या असू शकतात ज्याचा शोध असंख्य वर्षांपासून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साधारण 2510 इसवीसन पूर्व इजिप्तमध्ये चौथे राजवंश अस्तित्वात असताना बनवण्यात आलेलं मॅनकौरे पिरॅमिड हे फिरौनची समाधी असल्याचं सांगण्यात येतं. हे गिझाच्या तीन महत्त्वाच्या पिरॅमिडपैकी सर्वात लहान पिरॅमिड आहे.   

काहिरा विश्वविद्यालय आणि जर्मनीतील टेक्निकल युनिवर्सिटी ऑफ म्युनिकच्या संशोधकांनी ScanPyramids Project अंतर्गत ही बाब उजेडात आणली. यासाठी त्यांनी जियो रडार, अल्ट्रासाउंडसह इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस टोमोग्राफीसारख्या तंत्रांचा वापर केला, ज्यामाध्यमातून त्यांना पिरॅमिडमध्ये डोकावता आलं. 

सदर निरीक्षणादरम्यान हवा खेळती असणाऱ्या दोन रिक्त स्थानांची माहिती मिळाली. जिथं पहिला भाग साधारण 4.6 फूट खोल, 3.2 फूट इंच आणि 4.9 फूट रुंद असल्याचं म्हटलं गेलं. तर, दुसरा भाग 3.7 फूट खोल, 3 फूट उंच आणि 2.3 फूट रुंद असल्याचं स्पष्ट झालं. 

हे दोन्ही भाग पिरॅमिडच्या पूर्वेस असून, तिथंच 13 फूट उंच आणि 20 फूट रुंद असा ग्रेनाईट ब्लॉकही आढळला. आतापर्यंत अशा पद्धतीचा खडक फक्त पिरॅमिडच्या उत्तरेलाच असायचा. मात्र त्याचं पूर्वेकडील स्थान कोणा एका छुप्या वाटेकडे किंवा दुसरीकडील प्रवेशद्वाराकडे लक्ष वेधतं असं जाणकारांचं मत. 

2019 मध्ये स्टेजन वॅन डेन होवन यांनी याच ठिकाणाला संभाव्य गुप्त प्रवेशद्वार म्हटलं होतं आणि आता त्यांचा हाच सिद्धांत आणखी प्रबळ होताना दिसत आहे. या भागाच्या आतमध्ये एखादा गुप्त मार्ग, बंद गुहा तिंवा प्राचीन वस्तू असू शकतात. 

अभ्यासकांच्या मते इथं एक नव्हे तर दोन गुप्त प्रवेशद्वारं असू शकतात. ज्यापैकी एक दृष्टीक्षेपात असलं तरीही दुसरं द्वार हजारो वर्षांपासून बंद आणि सर्वांच्या नजरेआड असावं. त्यामुळं आता इथं येत्या काळात आणखी अद्ययावत तंत्राचा वापर करून संशोधन केलं जाणार असून, त्यातून कोणती रहस्य समोर येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.  

