4500 वर्षांपूर्वीच्या पिरॅमिडमध्ये सापडला दुसऱ्या दुनियेत नेणारा रस्ता? कैक शतकांपासून नेमकं कोणतं रहस्य इथं मूक गिळून बसलंय?
Another World Under Ground: जमिनीखाली दडलीये दुसऱ्या जगात नेणारी वाट? कुठं झाला हा मोठा खुलासा? पाहून म्हणाल हे अनाकलनीय आहे...
Sayali Patil | Nov 11, 2025, 02:20 PM IST
जाणकार आणि अभ्यासकांच्या मते या रहस्यमयी जागा त्या विस्मरणात केलेल्या एका दाराकडे नेणाऱ्या असू शकतात ज्याचा शोध असंख्य वर्षांपासून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साधारण 2510 इसवीसन पूर्व इजिप्तमध्ये चौथे राजवंश अस्तित्वात असताना बनवण्यात आलेलं मॅनकौरे पिरॅमिड हे फिरौनची समाधी असल्याचं सांगण्यात येतं. हे गिझाच्या तीन महत्त्वाच्या पिरॅमिडपैकी सर्वात लहान पिरॅमिड आहे.
