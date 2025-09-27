World Rabies Day 2025: कुत्र्यांव्यतिरिक्त कोणत्या प्राण्यांच्या चावण्यामुळे होतो रेबीज? जाणून घ्या लक्षणं आणि प्रतिबंधक उपाय
World Rabies Day 2025: दरवर्षी 28 सप्टेंबर रोजी वर्ल्ड रेबीज डे साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरात रेबीज या प्राणघातक आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
Tejashree Gaikwad | Sep 27, 2025, 02:33 PM IST
1/8
2/8
मांजरी
3/8
माकडं
4/8
कोल्हे, लांडगे व जंगली कुत्रे
6/8
रेबीजची लक्षणं साधारण 1 ते 3 महिन्यांनंतर दिसू लागतात. काही वेळा 1 आठवड्यात तर कधी 1 वर्षानंतरही लक्षणं दिसू शकतात. जखमेच्या ठिकाणी दुखणे, खाज येणे, जळजळ होणे, ताप, अशक्तपणा, डोकेदुखी, पाण्याची किंवा वाऱ्याची भीती , गोंधळ, झटके आणि शेवटी स्नायूंचं काम बंद होऊन मृत्यू. एकदा लक्षणं दिसायला लागली की हा आजार जवळजवळ अपरिहार्यपणे मृत्यूकारक ठरतो.
7/8