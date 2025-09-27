English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

World Rabies Day 2025: कुत्र्यांव्यतिरिक्त कोणत्या प्राण्यांच्या चावण्यामुळे होतो रेबीज? जाणून घ्या लक्षणं आणि प्रतिबंधक उपाय

World Rabies Day 2025: दरवर्षी 28 सप्टेंबर रोजी वर्ल्ड रेबीज डे साजरा केला जातो. हा दिवस जगभरात रेबीज या प्राणघातक आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. 

Tejashree Gaikwad | Sep 27, 2025, 02:33 PM IST
twitter
1/8

रेबीज हा व्हायरसमुळे होणारा रोग आहे, जो प्रामुख्याने संक्रमित प्राण्यांच्या चाव्यामुळे किंवा त्यांच्या लाळेच्या संपर्कातून मानवांमध्ये पसरतो. बहुतांश लोकांना वाटतं की हा आजार फक्त कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होतो, पण खरं म्हणजे इतर अनेक प्राणीही रेबीजचा धोका निर्माण करतात.  

twitter
2/8

मांजरी

मांजरी  घरगुती असल्या तरी जर त्या संक्रमित झाल्या असतील तर चावा किंवा ओरखडा रेबीजची लागण करू शकतो.  

twitter
3/8

माकडं

माकडं  विशेषतः पर्यटन स्थळांवर माकडं चावण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यांच्याकडून रेबीजचा प्रसार होऊ शकतो.  

twitter
4/8

कोल्हे, लांडगे व जंगली कुत्रे

कोल्हे, लांडगे व जंगली कुत्रे जंगलात राहणारे हे प्राणी व्हायरसचे वाहक ठरतात.  

twitter
5/8

वटवाघुळे (Bats)

 अनेक देशांत वटवाघुळांच्या चाव्यामुळे रेबीजची प्रकरणं नोंदवली गेली आहेत.  

twitter
6/8

रेबीजची लक्षणं साधारण 1 ते 3 महिन्यांनंतर दिसू लागतात. काही वेळा 1 आठवड्यात तर कधी 1 वर्षानंतरही लक्षणं दिसू शकतात. जखमेच्या ठिकाणी दुखणे, खाज येणे, जळजळ होणे, ताप, अशक्तपणा, डोकेदुखी, पाण्याची किंवा वाऱ्याची भीती , गोंधळ, झटके आणि शेवटी स्नायूंचं काम बंद होऊन मृत्यू. एकदा लक्षणं दिसायला लागली की हा आजार जवळजवळ अपरिहार्यपणे मृत्यूकारक ठरतो.

twitter
7/8

चावलेल्या जागी 15 मिनिटे पाणी व साबणाने धुणे हा पहिला व सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे. डॉक्टरांकडे लगेच जाऊन रेबीज लस (Post Exposure Vaccine) व आवश्यक असल्यास Rabies Immunoglobulin घेणे. कुत्रे, मांजरी व पाळीव प्राण्यांना वेळोवेळी रेबीज लस देणे.  विशेषतः मुलांनी रस्त्यावरच्या कुत्र्यांशी किंवा मांजरींशी खेळणे टाळावे. ग्रामीण भागात लोकांना रेबीजविषयी योग्य माहिती देणे अत्यावश्यक आहे.  

twitter
8/8

रेबीज हा 100% टाळता येणारा रोग आहे, पण एकदा लक्षणं दिसायला लागली की उपचार शक्य नाहीत. त्यामुळे कुत्र्यांसोबतच मांजर, माकड, वटवाघुळ, लांडगे यांसारख्या प्राण्यांच्या चाव्यालाही गंभीरतेने घेणे गरजेचे आहे. लसीकरण, जागरूकता आणि त्वरित उपचार हेच रेबीजपासून बचावाचे तीन महत्त्वाचे टप्पे आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

पुढील अल्बम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार &#039;हे&#039; महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम 8
मोठा दिलासा! सांगितल्याप्रमाणं फ्लॅट वेळेत न दिल्यास बिल्डरला भरपाई द्यावीच लागेल

मोठा दिलासा! सांगितल्याप्रमाणं फ्लॅट वेळेत न दिल्यास बिल्डरला भरपाई द्यावीच लागेल

मोठा दिलासा! सांगितल्याप्रमाणं फ्लॅट वेळेत न दिल्यास बिल्डरला भरपाई द्यावीच लागेल 8
Exclusive : दुर्मिळ छायाचित्रांतून पाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव, पथसंचलनाचा इतिहास

Exclusive : दुर्मिळ छायाचित्रांतून पाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव, पथसंचलनाचा इतिहास

Exclusive : दुर्मिळ छायाचित्रांतून पाहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव, पथसंचलनाचा इतिहास 8
World Tourism Day 2025: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट?

World Tourism Day 2025: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट?

World Tourism Day 2025: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट? 8