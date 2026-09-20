12 मजली इतकी उंच; महाराष्ट्र नाही तर 94 टक्के बुद्धीस्ट असलेल्या 'या' देशात आहे जगातील सर्वात उंच गणेश मूर्ती

जगातील सर्वात उंच गणेश मूर्ती भारतात नाही. जाणून घेऊया जगातील सर्वात उंच गणेश मूर्ती कोण त्या देशात आहे.
Thailand Ganesh Idol : महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात गणेशोत्सव मोठ्या जल्लोषता साजरा केला जातो. मोठ्या भक्तीभावाने गणेशाची प्रतिष्ठापणा केली जाते. सर्वाजनिक मंडळामध्ये उंच गणेस मूर्तीची चढाओढ पहायला मिळते. पण, जगातील सर्वात उंच गणेश मूर्ती 94 टक्के बुद्धीस्ट असलेल्या देशात आहे. ही मूर्ती 12 मजली इमारती इतकी उंच आहे. आस्थेचे प्रतीक म्हणून ही भव्यदिव्य मूर्ती उभारण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रासह भारतात अनेक ठिकाणी गणेशोत्सव भक्तिभावाने साजरा केला जातो. गणेश भक्त जगभर आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये गणेशांची आराधना केली जाते. या भावनेतूनच या देशात गणेशाची भव्यदिव्य मूर्ती उभारण्यात आली आहे.
भारतापासून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या थायलंडमध्ये ही गणेश मूर्ती आहे. गणपतीला एक अनोखे सांस्कृतिक महत्त्व आहे. येथील लोक आपल्या घरांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये आणि अगदी कार्यालयांमध्येही गणपतीच्या मूर्तींची स्थापना करतात. येथील लोक गणपतीला यश, बुद्धी आणि संरक्षणाची देवता मानतात.
थायलंडच्या चाचोएंगसाओ प्रांतात जगातील सर्वात उंच गणेश मूर्ती आहे. या मूर्तीची भव्यता पाहून सर्वचजण अचंबित होतात.
ही मूर्ती सुमारे 39 मीटर म्हणजेच 125 फूट उंच आहे. एकूण उंची पाहता ही मूर्ती 12 मजली इमारती इंतकी उंच आहे.
ख्लोंग खुएन गणेश आंतरराष्ट्रीय उद्यानात, बांग पाकोंग नदीच्या काठावर ही गणेश मूर्ती आहे.
ही मूर्ती कांस्य धातूची असून ती 854 वेगवेगळ्या भागांपासून बनलेली आहे या मूर्तीचे बांधकाम व्हायला चार वर्षे लागली. 2012 मध्ये याचे काम पूर्ण झाले. ही मूर्ती इतकी उंच आहे की दूरवरूनही लक्ष वेधून घेते.
पिटक चालेउमलाव यांनी ही ही मूर्ती डिझाइन केली आहे. गणेशाची ही प्रतिमा विशेष प्रतीकात्मक अर्थाने कोरलेली आहे. गणेशाच्या चार हातांमध्ये ऊस, फणस, केळे आणि आंबा आहे, जे समृद्धी आणि प्रगती दर्शवतात. त्याचा पसरलेला पाय राष्ट्राची प्रगती आणि प्रगतीच्या भावनेचे प्रतीक आहे. मुकुटावरील कमळाचे फूल ज्ञानाचे प्रतीक आहे. मूर्तीच्या शीर्षस्थानी असलेले 'ओम' चिन्ह त्याची देवत्व आणि संरक्षक स्वभावाची आठवण करून देते.
हे एक जगप्रसिद्ध धार्मिक स्थळ बनले आहे. थाई संस्कृती आणि अध्यात्मिकतेचे एक प्रभावी प्रतीक देखील आहे.