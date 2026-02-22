English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

काय करताय? 81 टक्के भारतीय मोठ्या व्याधीच्या विळख्यात, कल्पनाही नसेल पण विषय गंभीर

World Thinking Day 2026: दरवर्षी 22 जानेवारी हा दिवस एका अतिशय महत्त्वाच्या स्थितीबाबत जागरुकता निर्माण केल्यासाठी लक्षात आणून दिला जातो. समाजात सकारात्मकता प्रोत्साहित करण्यासाठी हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा ठरतो आणि हाच संदेश देतो. 

Sayali Patil | Feb 22, 2026, 03:06 PM IST
twitter
1/8

दिवस अतिशय महत्त्वाचा

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

World Thinking Day 2026: 22 फेब्रुवारी हा दिवस अतिशय महत्त्वाचा असून, सामाजिक हित्याच्या अनुषंगानं हा दिवस महत्त्वाचा आहे. 

twitter
2/8

वैश्विक मुद्द्यांवर विचार

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

या दिवशी जगभरातील युवांना एकत्र येत सामाजिक आणि वैश्विक मुद्द्यांवर विचार करायला भाग पाडण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जातं, हा दिवस म्हणजे 'वर्ल्ड थिंकींग डे'. 

twitter
3/8

भारतीयांचा या दिवसाशी काय संबंध?

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

सेंटर फ्रेश आणि युगोव यांच्या एका संयुक्त अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार भारतीयांना गरजेहून अधिक विचार करण्याची सवय आहे.   

twitter
4/8

AI ची मदत

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

जास्त विचार करायला लागू नये, यासाठी भारतीय मागील काही वर्षांमध्ये AI ची मदत घेताना दिसत आहे. मात्र तरीही अति विचार करणाऱ्या भारतीयांचा आकडा अतिशय मोठा आहे.   

twitter
5/8

निम्मा देश अतिविचार करतो

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

अहवालानुसार 81 टक्के भारतीय म्हणजेच निम्मा देश अतिविचार करतो. अनेकदा हे विचार व्यर्थ असतात, अनेकदा लहानशा गोष्टीवरही अतिविचार करत ती मोठी करण्यात भारतीय वेळ घालवतात. 

twitter
6/8

विचारांच्या चक्रात

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

दर दिवशी सरासरी प्रत्येक भारतीय 81 टक्के भारतीय 3 तासांहून अधिक वेळ या विचारांच्या चक्रात घालवतात.   

twitter
7/8

अधिक विचार

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

इंडिया ओवरथिंकिंगच्या अहवालानुसार 3 पैकी एक व्यक्ती ओवलथिंकिंग किंवा गरजेहून अधिक विचार करण्याच्या समस्येशी दोन हात करताना चॅट जीपीटीची मदत घेतो.   

twitter
8/8

मानसिक व्याधी

World Thinking Day 2026 health news survey reveals Indian overthinking

अतिविचार करणं, ही एका वळणावर मानसिक व्याधी ठरत असून अनेकदा या व्याधीवर वेळीच नियंत्रण न मिळवल्याच त्याचे शरीरावरही परिणाम दिसून येतात, जे पुढं गंभीर रुप धारण करु शकतात. त्यामुळं अतिविचार करणं टाळण्याचा सल्ला तज्ज्ञही देतात.   

twitter
पुढील
अल्बम

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

पुढील अल्बम

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय!

ESIC New Rules: 21000 पगारात कसा भागवायचा आजारपणाचा खर्च? सरकराने केलीय तुमची सोय! 9
Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी

Sprouts Salad Recipe: आवर्जून खा कडधान्यांचं सॅलड, हेल्दी पद्धतीने करता येईल वजन कमी 8
Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा 8
बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला

बड्या उद्योजगाला भावलं अलिबागमधलं लहानसं गाव; ₹ 30,00,00,00,000 च्या गुंतवणुकीसह शब्दही दिला 8