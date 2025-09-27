English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
World Tourism Day 2025: भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक देतात सर्वाधिक भेट?

World Tourism Day 2025: दरवर्षी 27 सप्टेंबर रोजी जागतिक पर्यटन दिन साजरा केला जातो. त्याचा उद्देश पर्यटनाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि त्याच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक योगदानाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आहे. याच निमित्ताने जाणून घेऊयात भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक सर्वाधिक भेट देतात. 

Tejashree Gaikwad | Sep 27, 2025, 09:57 AM IST
World Tourism Day 2025

भारतातील पर्यटन क्षेत्राने गेल्या काही वर्षांत मोठी प्रगती केली असून जागतिक स्तरावर आपली स्थिती अधिक बळकट केली आहे. इंडियन टुरिझम डेटा कम्पेंडियमनुसार, भारताचा वाटा आता जगातील एकूण आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमनांपैकी १.४५ टक्के इतका आहे. त्याचबरोबर जगभरातील पर्यटन महसुलात भारताचा २.१ टक्के वाटा आहे.   

World Tourism Day 2025

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या "ट्रॅव्हल अँड टुरिझम डेव्हलपमेंट इंडेक्स (TTDI) २०२४" मध्ये ३९ वा क्रमांक मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन क्षेत्रात तीव्र स्पर्धा असतानाही भारताने गेल्या काही वर्षांत आपली छाप सोडली आहे. आजच्या जागतिक पर्यटन दिनानिमित्ताने आज जाणून घेऊयात की भारतातील कोणत्या राज्याला पर्यटक सर्वाधिक भेट देतात.   

उत्तर प्रदेश

World Tourism Day 2025

उत्तर प्रदेश हे राज्य सुमारे 478.कोटी पर्यटक भेटींसह भारतातील सार्वधिक पर्यटक भेट देत असलेलं राज्य आहे.  वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, सारनाथ यांसारखी धार्मिक स्थळे आणि ताजमहाल (आग्रा) यामुळे उत्तर प्रदेशात देश-विदेशातील पर्यटकांची प्रचंड गर्दी असते.

विशेष आकर्षण

World Tourism Day 2025

या वाढीसाठी पर्यटन क्षेत्रातल्या मजबूत गुंतवणुकी, हॉटेल खोल्यांचा विस्तार, आणि धार्मिक/आध्यात्मिक स्थळांची प्रसिद्धी यांचा मोठा वाटा आहे. तिथलं विशेष आकर्षण म्हणजे राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉर, ताजमहाल. या जागा आहेत जिथे पर्यटक सर्वाधिक भेटी देतात. 

तमिळनाडू

World Tourism Day 2025

दुसऱ्या नंबरवर असलेल्या तमिळनाडूला  सुमारे 286 कोटी  पर्यटक भेट देतात.  प्राचीन मंदिरे, दक्षिण भारतीय संस्कृती, चेन्नई आणि महाबळिपूरमसारखी ऐतिहासिक शहरे यासाठी हे राज्य लोकप्रिय आहे.  तिथलं विशेष आकर्षण म्हणजे मीनाक्षी मंदिर (मदुराई), बृहदेश्वर मंदिर (तंजावर), महाबळिपूरम युनेस्को वारसा स्थळ या जागा आहेत. 

कर्नाटक

World Tourism Day 2025

तिसऱ्या नंबरवर असलेल्या कर्नाटकमध्ये सुमारे 284.1 कोटी पर्यटक भेट देतात. तिथली  हम्पीचे अवशेष, बंगलुरूचे आधुनिक स्वरूप, मैसूरचा राजवाडा आणि कूर्गसारखी निसर्गरम्य ठिकाणे आहेत. हम्पी, बेंगळुरू, गोकर्ण, कूर्ग या जागा जास्त लोकप्रिय आहेत. 

आंध्र प्रदेश

World Tourism Day 2025

चौथ्याव नंबरवर असलेल्या आंध्र प्रदेशला सुमारे २१.४ कोटी लोक भेट देतात.  तिरुपती बाळाजी मंदिर हे जगातील सर्वाधिक भेट दिले जाणारे धार्मिक स्थळ आहे. याशिवाय अमरावती, विशाखापट्टणम हे किनारपट्टीवरील पर्यटन केंद्र आहे. इथलं विशेष आकर्षण: तिरुपती, विशाखापट्टणम बीच, अराकू व्हॅली हे आहे.

महाराष्ट्र

World Tourism Day 2025

पाचव्या नंबरवर असलेल्या महाराष्ट्राला सुमारे 11.1 कोटी पर्यटक  भेट देतात.  ऐतिहासिक गड-किल्ले, अजिंठा-एलोरा लेणी, मुंबई आणि पुण्यासारखी आधुनिक शहरे, तसेच शिर्डी व त्र्यंबकेश्वरसारखी धार्मिक स्थळे इथे लोकप्रिय आहेत. याशिवाय इथलं  विशेष आकर्षण ,म्हणजे गेटवे ऑफ इंडिया, अजिंठा-एलोरा, शिर्डी, महाबळेश्वर, कोकण किनारपट्टी ही ठिकाण आहेत. 

