तब्बल 52 दरवाजे असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय जिल्हा; इथंच आहे भारतातील बहुचर्चित जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ
औरंगाबाद अर्थात छत्रपती संभाजीनगर मधील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे.
Vanita Kamble | Sep 27, 2025, 05:45 PM IST
Places to Visit in Chhatrapati Sambhaji Nagar: प्रवेशद्वार अर्थात दरावाजा हे प्रत्येक शहराची ओळख असते. महाराष्ट्रात एक असा जिल्हा आहे जिथे तब्बल 52 दरवाजे आहेत. या जिल्ह्यातच भारतातील बहुचर्चित जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. औरंगाबाद अर्थात छत्रपती संभाजीनगर असे या जिल्ह्याचे नाव आहगे. हा जिल्हा महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखले जाते.
