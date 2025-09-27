English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तब्बल 52 दरवाजे असलेला महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय जिल्हा; इथंच आहे भारतातील बहुचर्चित जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ

औरंगाबाद अर्थात  छत्रपती संभाजीनगर मधील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळे.   

Vanita Kamble | Sep 27, 2025, 05:45 PM IST
twitter

Places to Visit in Chhatrapati Sambhaji Nagar: प्रवेशद्वार अर्थात दरावाजा हे प्रत्येक शहराची ओळख असते. महाराष्ट्रात एक असा जिल्हा आहे जिथे तब्बल 52 दरवाजे आहेत.  या जिल्ह्यातच भारतातील बहुचर्चित जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे. औरंगाबाद अर्थात  छत्रपती संभाजीनगर असे या जिल्ह्याचे नाव आहगे. हा जिल्हा महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखले जाते. 

1/8

ऐतिहासिक वारसा लाभलेले  औरंगाबाद अर्थात  छत्रपती संभाजीनगर महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी आहे.  छत्रपती संभाजीनगर अनके प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहेत.  यापैकी अजिंठा आणि वेरुण लेणी या जगप्रिसिद्ध आहेत. रहस्यमयी रचना असलेल्या या लेण्या खूपच भव्य दिव्य आहेत.   

twitter
2/8

औरंगाबादपासून 15 कि.मी अंतरावर व वेरुळजवळच असलेला दौलताबाद किल्ला देखील प्रसिद्ध आहे. 

twitter
3/8

अजिंठा लेणी प्रमाणे वेरूळ लेण्याही प्रसिद्ध आहेत. 1951 साली भारत सरकारने वेरूळ लेणी हे राष्ट्रीय स्मारक घोषीत केले.  वेरुळ लेण्यामध्ये हिंदू, जैन आणि बुद्ध अशा तिन्ही धर्माचे शिल्प कोरलेले आहे. अशी ही लेणी देशतील एकमेव लेणी आहे.

twitter
4/8

अजिंठा लेणी औरंगाबादचे प्रमुख आकर्षण आहे. अजिंठा लेण्या भगवान गौतम बुद्धांच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या जीवनाची कथा दर्शवितात.  

twitter
5/8

सोनेरी महल हा ऐतिहासिक राजवाडा आहे. हा बुंदेलखंडच्या सरदाराने बांधले होता. औरंगाबादच्या पहारसिंगपुरा परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परिसरात सोनेरी महाल आहे. 

twitter
6/8

 52 दरवाजांचे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. औरंगाबाद हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.   

twitter
7/8

महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर मध्ये  असलेला 'बीबी का मकबरा'  हा महाराष्ट्राचा ताजमहल म्हणून ओळखला जातो. दिल्लीतील ताजमहल प्रमाणेच याची रचना आहे. यामुळेच अनेक पर्यटक याला आवर्जून भेट देतात.   

twitter
8/8

पानचक्की, मुघलकालीन दरवाजे, सोनेरी महल, वेरुळ अजिंठा लेणी, बुद्ध लेणी अशा विविध पर्यटनस्थळांसाठी  छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आहेत.  औरंगाबाद मधील ही पर्यटनस्थळ पाहण्यासाठी  परदेशातूनही पर्यटक येतात.     

twitter
पुढील
अल्बम

विठ्ठलाची मूर्ती अन् Greek Theme इंटेरियर... 'हास्यजत्रे'मुळे अभिनेत्यानं घेतलं घर; Inside Photos

पुढील अल्बम

विठ्ठलाची मूर्ती अन् Greek Theme इंटेरियर... &#039;हास्यजत्रे&#039;मुळे अभिनेत्यानं घेतलं घर; Inside Photos

विठ्ठलाची मूर्ती अन् Greek Theme इंटेरियर... 'हास्यजत्रे'मुळे अभिनेत्यानं घेतलं घर; Inside Photos

विठ्ठलाची मूर्ती अन् Greek Theme इंटेरियर... 'हास्यजत्रे'मुळे अभिनेत्यानं घेतलं घर; Inside Photos 10
प्राजक्ताच्या आईला तिचे नाव ‘लीना’ का ठेवायचे होते? प्राजक्ता माळीने केला खुलासा

प्राजक्ताच्या आईला तिचे नाव ‘लीना’ का ठेवायचे होते? प्राजक्ता माळीने केला खुलासा

प्राजक्ताच्या आईला तिचे नाव ‘लीना’ का ठेवायचे होते? प्राजक्ता माळीने केला खुलासा 8
World Rabies Day 2025: कुत्र्यांव्यतिरिक्त कोणत्या प्राण्यांच्या चावण्यामुळे होतो रेबीज? जाणून घ्या लक्षणं आणि प्रतिबंधक उपाय

World Rabies Day 2025: कुत्र्यांव्यतिरिक्त कोणत्या प्राण्यांच्या चावण्यामुळे होतो रेबीज? जाणून घ्या लक्षणं आणि प्रतिबंधक उपाय

World Rabies Day 2025: कुत्र्यांव्यतिरिक्त कोणत्या प्राण्यांच्या चावण्यामुळे होतो रेबीज? जाणून घ्या लक्षणं आणि प्रतिबंधक उपाय 8
PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार &#039;हे&#039; महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम

PF ते UPI Payment...; 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 'हे' महत्त्वाचे नियम, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम 8