Marathi News
  युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

युक्रेनमधील एक असे ठिकाण जिथे गेल्यास प्रेम अमर होते, मिळते आयुष्यभराची साथ...

History of Tunnel of Love: तुम्हाला माहित आहे का, की युक्रेनमध्ये एक असे ठिकाण आहे जिथे जोडप्यांना आयुष्यभर सोबत राहण्याचा आशीर्वाद मिळतो. हे ठिकाण म्हणजे निसर्ग आणि मानवनिर्मितीचा एक अनोखा संगम आहे. या ठिकाणाला हे नाव कसे पडले? यामागचा इतिहास काय आहे? सदर बातमीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Feb 06, 2026, 04:28 PM IST
1/8

टनल ऑफ लव

History of Tunnel of Love

युक्रेनमध्ये एक असे ठिकाण अस्तित्वात आहे, जे 'टनल ऑफ लव' म्हणजेच म्हणून ओळखली जाते. हे टनल युक्रेनमधील क्लेवन या शहरात स्थित आहे. या गुफेचे सौंदर्य डोळे दिपवणारे आणि मनाला शांती देणारे आहे. या गुफेचा एक रंजक इतिहास आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे हा इतिहास?  

2/8

निसर्ग आणि रेल्वे मार्गाचा अनोखा संगम

History of Tunnel of Love

तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, हे टनल म्हणजे कोणतीही दगडी किंवा डोंगरातील गुफा नाही; तर चक्क एक रेल्वे मार्ग आहे. निसर्ग आणि माननिर्मित रेल्वे मार्गाचा अनोखा संगम हेच या टनलचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. हे ठिकाण कोवेल आणि रिव्ने या शहरांना जोडणाऱ्या रेल्वे मार्गाचा एक भाग आहे.   

3/8

हा एक रेल्वे मार्ग आहे

History of Tunnel of Love

हा एक रेल्वे मार्ग असून दिवसातून तीन वेळा इथून एक लाकूड वाहून नेणारी ट्रेन जाते. या ट्रेनच्या सततच्या येण्या-जाण्यामुळे झाडांच्या फांद्यांना एका विशिष्ट आकारात कापले गेले आहे, ज्यामुळे हा रेल्वे मार्ग एका गोलाकार बोगद्यासारखा दिसतो.   

4/8

ऐतिहासिक कारण

History of Tunnel of Love

हा सुंदर बोगदा तयार होण्यामागचे ऐतिहासिक कारण म्हणजे, सोव्हिएत युनियनच्या काळात क्लेवेन शहराजवळ एक लष्करी तळ होते. या तळावर जाणारी रेल्वे आणि तिथली हालचाल शत्रूच्या विमानांना किंवा उपग्रहांना दिसू नये, यासाठी त्या रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूला मुद्दाम अत्यंत घनदाट झाडे लावील गेली.  

5/8

या टनलच्या नावाची लोककथा

History of Tunnel of Love

तसेच यामागे एक लोककथाही आहे. असे म्हटले जाते की, खूप वर्षांपूर्वी शेजारच्या गावातील एक तरुण इंजिनिअर क्लेवेन शहरातील त्याच्या प्रेयसीला भेटायला येताना या रेल्वे मार्गाचा वापर करत असे. या बोगद्यातील झाडे त्यांच्या छुप्या भेंटींचे साक्षीदार आहेत. म्हणूनच या बोगद्याला टनल ऑफ लव हे नाव मिळाले.   

6/8

हे एक इच्छापूर्ती टनल आहे

History of Tunnel of Love

असेही म्हटले जाते की, हे एक इच्छापूर्ती टनल आहे. जर एखादे जोडपे या बोगद्यातून एकमेकांचा हात धरून चालले आणि त्यांनी काही इच्छा व्यक्त केली तर, ही झाडे आणि निसर्ग त्यांची ती इच्छा पूर्ण करण्यास मदत करतात. त्यांना नेहमी एकत्र ठेवतात.   

7/8

झाडांची पिवळी आणि केशरी पाने

History of Tunnel of Love

जगभरातून अनेक जोडप इथे फोटोशूटसाठी आणि त्यांचे लग्न व्हावे, ते आयुष्यभर एकत्र रहावेत अशी गोड इच्छा मनात ठेवून येतात. उन्हाळा आणि पावसाळ्यात हा बोगदा हिरवागार दिसतो. तसेच शरद ऋतुत येथील झाडांची पाने पिवळी आणि केशरी होतात. ज्यामुळे हे ठिकाण सोन्यासारखे चमकते.   

8/8

3 ते 5 किमी लांब असलेला बोगदा

History of Tunnel of Love

हे टनल ऑफ लव सुमारे 3 ते  5 किमी लांब आहे. हे ठिकाण इतके प्रसिद्ध आहे की, जपानमध्ये या ठिकाणाच्या सौंदर्यावर आधारित  2014 साली 'टनल ऑफ लव: द पॅलेस ऑफ व्हर्जिन्स' नावाचा एक चित्रपटही प्रदर्शित केला गेला होता.   

