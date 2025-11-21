English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महिलेच्या नावावरुन नाव ठेवण्यात आलेला जगातील एकमेव देश; नाव ओळखा पाहू...

World Travel News : जगातील असा एकमेव देश, ज्याचं नाव एका महिलेवरून ठेवण्यात आलंय; ओळखता येतंय का त्याचं नाव? प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा देश म्हणजे कल्पनेच्याही पलिकडे...   

Sayali Patil | Nov 21, 2025, 02:10 PM IST
प्रवासाची आवड

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

प्रवासाची आवड असणारी मंडळी कायमच काही नव्या जागांचा शोध घेत असतात. काहींना देशांतर्गत प्रवासाची आवड असते तर, काही मंडळी जगाचा कानाकोपरा फिरण्यच्या हेतूनं भटकंतीसाठी निघतात. अशा बऱ्याच मंडळींच्या यादीत एका अशा देशाचं नाव पाहायला मिळतं जिथं निसर्गाची एक वेगळीच किमया पाहायला मिळते. 

ज्वालामुखी

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

ज्वालामुखीच्या उद्रेकानंतर निर्माण झालेले समुद्रकिनारे, वर्षावनं आणि एक अनोखी जादू असणाऱ्या या देशाचा स्वत:चा असा एक वेगळा बाज आहे. कॅरिबियन आयलंड म्हणूनही त्याची ओळख पण, या देशाची खरी ओळख म्हणजे त्याचं नाव. हा जगातील एकमेव असा देश आहे ज्याचं नाव एका महिलेच्या नावावरून ठेवण्यात आलं आहे.   

सेंट ल्युसिया

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

हा देश म्हणजे सेंट ल्युसिया (Saint Lucia). संत ल्युसी यांच्या नावावरून या देशाला हे नाव मिळालं असून, त्या सध्याच्या सिसीली येथील एक ख्रिस्तधर्मीय संत होत्या. ज्यांच्या बलिदानामुळं त्यांना थोरत्वं मिळवून दिलं. काही उपलब्ध संदर्भांनुसार सेंट ल्युसी यांचा जन्म तिसऱ्या शतकातील सिसीली येथील एका उदात्त कुटुंबात झाला होता. त्यांना कधीच लग्न करायचं नव्हतं. 

समाजसेवा

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

विवाहित आयुष्याऐवजी त्यांना समाजसेवा, गरजुंना मदत अशा कामांत योगदान द्यायचं होतं आणि त्याचसाठी त्यांनी आपल्याकडे असणारा सर्व आर्थिक ठेवी खर्ची घातल्या. तत्कालीन सम्राटासाठी ही अपमानास्पद बाब ठरली आणि त्यानं त्यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली.   

अनेक कथा

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

सेंट ल्सुयी यांच्याविषयी अनेक कथा सांगितल्या जातात. या साऱ्यामध्ये एक दुवा कायम आढळतो तो म्हणजे गरजूंप्रती त्यांच्या मनात असणारी आत्मियता. ल्युसी या नावाचा अर्थ होतो, 'लाईट' किंवा ल्युसिड. असं म्हणतात की त्या दृष्टीहिनांच्याही संत होत्या. 

काळ पुढे गेला आणि...

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

काळ पुढे गेला आणि 13 डिसेंबर (वर्ष उपलब्ध नाही) रोजी एक जहाज या भागावर आदळलं आणि सेंट ल्युसिया जगासमोर आलं. त्या दिवसापासून 13 डिसेंबर ही तारीख युरोपात 'सेंट ल्युसी डे' म्हणून साजरा केली जाते. ज्या खलाशांना हा देश सापडला, त्यांनी या देशाला सेंट ल्युसी हे नाव दिलं.   

Saint Lucia

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

Saint Lucia मध्ये प्रामुख्यानं अरावाक आणि कॅरिब प्रजातीची लोकसंख्या अधिक होती. मात्र पुढे फ्रेंच आणि ब्रिटीशांच्या वसाहतींनीही इथं ताबा घेतला. 1979 मध्ये स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी 14 वेळा या देशानं सत्तापालट पाहिला. हा देश आकारानं दोन तासात सरळ रेषेत फिरता येईल असा असला तरीही प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी मात्र तो एक पर्वणी आहे.   

किनारपट्टीलगतची ठिकाणं

World travel Only Country In The World Named After A Woman Saint Lucia

इथली किनारपट्टीलगतची ठिकाणं पाहताना तर कल्पनेतील गाव प्रत्यक्षात समोर उभं राहिलं आहे असंच पाहायला मिळतं. सर्वाधिक सुंदर कॅरिबियन दिवस अशी या देशाची ओळख असून, इथं असणारी हॉटेलं प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करून जातात.   

