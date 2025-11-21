महिलेच्या नावावरुन नाव ठेवण्यात आलेला जगातील एकमेव देश; नाव ओळखा पाहू...
World Travel News : जगातील असा एकमेव देश, ज्याचं नाव एका महिलेवरून ठेवण्यात आलंय; ओळखता येतंय का त्याचं नाव? प्रवासाची आवड असणाऱ्यांसाठी हा देश म्हणजे कल्पनेच्याही पलिकडे...
Sayali Patil | Nov 21, 2025, 02:10 PM IST
प्रवासाची आवड
ज्वालामुखी
सेंट ल्युसिया
हा देश म्हणजे सेंट ल्युसिया (Saint Lucia). संत ल्युसी यांच्या नावावरून या देशाला हे नाव मिळालं असून, त्या सध्याच्या सिसीली येथील एक ख्रिस्तधर्मीय संत होत्या. ज्यांच्या बलिदानामुळं त्यांना थोरत्वं मिळवून दिलं. काही उपलब्ध संदर्भांनुसार सेंट ल्युसी यांचा जन्म तिसऱ्या शतकातील सिसीली येथील एका उदात्त कुटुंबात झाला होता. त्यांना कधीच लग्न करायचं नव्हतं.
समाजसेवा
अनेक कथा
काळ पुढे गेला आणि...
