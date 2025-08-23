World Vada Pav Day 2025: 'या' व्यक्तीने पहिल्यांदा मुंबईकरांना खाऊ घातला वडापाव! जाणून घ्या कसा झाला जन्म
World Vada Pav Day 2025: मुंबई म्हटलं की पहिल्यांदा आठवतं ते लोकल ट्रेन आणि वडापाव! आज जगभरात 'वर्ल्ड वडापाव डे' म्हणून साजरा केला जातो. पण हा साधा दिसणारा वडापाव कसा जन्माला आला, हे जाणून घेणं रंजक आहे.
Tejashree Gaikwad | Aug 23, 2025, 11:29 AM IST
मुंबईतील या साध्या पण चविष्ट खाद्यपदार्थाने लाखो लोकांचं पोट भरलं, ही त्याची खरी ओळख आहे. त्याच्या लोकप्रियतेला मान्यता देण्यासाठीच 23 ऑगस्टला वर्ल्ड वडापाव डे साजरा केला जातो. आज वडा पाव फक्त मुंबईकरांनाच माहिती आहे असे नाही. आता हा वडा पाव जगप्रसिद्ध आहे. मुंबईकर याला ‘सर्वात जलद फास्ट फूड’ म्हणतात. वडा पाव तर मुंबईची शान आहे.
का झाला एवढा लोकप्रिय?
