World Vada Pav Day 2025: 'या' व्यक्तीने पहिल्यांदा मुंबईकरांना खाऊ घातला वडापाव! जाणून घ्या कसा झाला जन्म

World Vada Pav Day 2025: मुंबई म्हटलं की पहिल्यांदा आठवतं ते लोकल ट्रेन आणि वडापाव! आज जगभरात 'वर्ल्ड वडापाव डे' म्हणून साजरा केला जातो. पण हा साधा दिसणारा वडापाव कसा जन्माला आला, हे जाणून घेणं रंजक आहे.  

Tejashree Gaikwad | Aug 23, 2025, 11:29 AM IST
आज मुंबईत दिवस-रात्र केव्हाही वडा पाव खायला मिळेल. वडा पाव नवीनच सुरु झाला तेव्हा तो केवळ 6 किंवा 7 तासांसाठी उपलब्ध होता. दुपारी 2 ते सायंकाळी 6 या वेळेत घंटागाडीवर विक्री करण्यात येत होती. पूर्वी तो फक्त मुंबईत काही ठिकाणी मिळायचा. आज मुंबई असो, भारतातील कोणत्याही शहरात वडा पाव मिळेल.  

1970 च्या दशकात मुंबईतील गिरगाव परिसरात वडापावचा जन्म झाला, असं मानलं जातं. अशोक वैद्य नावाच्या व्यक्तीने दादर स्टेशनबाहेर चहाच्या टपरीवर पहिल्यांदा वडापाव विकायला सुरुवात केली. कामगार वर्ग, विद्यार्थी, प्रवासी सगळ्यांना पटकन पोटभर जेवण मिळावं या उद्देशाने हा प्रकार सुरू झाला.  

आज 23 ऑगस्ट जागतिक वडा पाव दिवस (World Vada Pav Day) आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) प्रसिद्ध वडा पाव (Vada pav) अनेकांचे पोट भरतो. हा लोकांचा सकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचे जेवण देखील आहे. मुंबईत येणारे लोक वडा पाव नक्कीच खातात.   

 मुंबईच्या (Mumbai street food) रस्त्याच्या कडेला आणि रेस्टॉरंटमध्ये सर्वत्र तुम्हाला वडापाव मिळेल. वडापावची किंमत 10 रुपयांपासून ते 80 ते 100 रुपयांपर्यंत आहे. सर्वसामान्यांचे पोट भरण्यासाठी वडा पाव हा महत्त्वाची भूमिका बजावतो.  

मुंबईतील या साध्या पण चविष्ट खाद्यपदार्थाने लाखो लोकांचं पोट भरलं, ही त्याची खरी ओळख आहे. त्याच्या लोकप्रियतेला मान्यता देण्यासाठीच 23 ऑगस्टला वर्ल्ड वडापाव डे साजरा केला जातो.  आज वडा पाव फक्त मुंबईकरांनाच माहिती आहे असे नाही. आता हा वडा पाव जगप्रसिद्ध आहे. मुंबईकर याला ‘सर्वात जलद फास्ट फूड’ म्हणतात. वडा पाव तर मुंबईची शान आहे.  

का झाला एवढा लोकप्रिय?

कमी किमतीत भरपेट जेवण – फक्त दोन-तीन रुपयांत एक वडापाव मिळत असे. खायला सोपा – हातात घेऊन चालता-चालता खाता येतो. चवदार कॉम्बिनेशन – गरमागरम बटाट्याचा वडा, लाल-हिरवी चटणी आणि मऊसर पाव! मुंबईच्या गडबडीला साजेसं – लोकल पकडताना, ऑफिसला जाताना किंवा मित्रमैत्रिणींमध्ये गप्पा मारताना वडापाव हवाच.

वडापावला सुरुवातीला गरीबांचा बर्गर म्हटलं जायचं. पण आज तो फक्त मुंबईचं नाही तर महाराष्ट्राचं 'स्ट्रीट फूड आयकॉन' बनला आहे. अनेकांनी वडापावची ब्रँडिंग करून वेगवेगळ्या फ्लेवर्समध्ये तो जगभर पोहोचवला आहे.  

वडा पाव केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात खायला मिळेल. एवढेच नाही तर विदेशामध्ये देखील वडापाव तुम्हाला खायला मिळेल. मुंबईच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी 2010 मध्ये लंडनमध्ये वडापावची सुरुवात केली होती. दोन मित्रांनी मिळून ही हॉटेल सुरु केली होती. आज ते दरवर्षी 4 कोटींपेक्षा जास्त कमावतात.    

