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Most Dangerous Prison : जगातील सर्वात खतरनाक तुरुंग, नाव ऐकताच गुन्हेगारांचा थरकाप उडतो

Written ByPooja Pawar
Published: Jul 05, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 02:58 PM IST

तुरुंगाचं नाव जरी ऐकलं तरी अनेकांचा थरकाप उडतो. तुरुंग आणि तेथील नियम हे फार कठीण असतात ज्यामुळे तेथे राहणं अवघड असतं. तेव्हा जगातील अशा सर्वात खतरनाक तुरूंगाबद्दल जाणून घेउयात ज्याचं नाव ऐकून  गुन्हेगारांचा सुद्धा थरकाप उडतो. 

तुरुंगाचं नाव जरी ऐकलं तरी अनेकांचा थरकाप उडतो. तुरुंग आणि तेथील नियम हे फार कठीण असतात ज्यामुळे तेथे राहणं अवघड असतं. तेव्हा जगातील अशा सर्वात खतरनाक तुरूंगाबद्दल जाणून घेउयात ज्याचं नाव ऐकून  गुन्हेगारांचा सुद्धा थरकाप उडतो. 

 

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जगभरातील तुरुंग गुन्हेगारांना कैद करण्यासाठी आहेत. मात्र एक असं तुरुंग आहे ज्याला खरोखरच पृथ्वीवरील नर्क असं म्हंटलं जातं. या तुरुंगाला जगातील सर्वात खतरनाक जेल म्हणतात. तेव्हा यामागचं नेमकं कारण काय? या जेलला जगातील सर्वात खतरनाक का म्हणतात याविषयी रंजक माहिती जाणून घेऊयात. (Photo Credit Social Media)

 

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सेंटर फॉर टेररिज्म कन्फाइनमेंटची निर्मिती ही विशेषतः अल साल्वाडोरच्या सर्वात कुख्यात टोळीचे मास्टरमाइंड, हिंसक गुन्हेगार आणि संशयित आतंकवादात्यांना कैद करण्यासाठी करण्यात आली होती. या जेलला सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा सुविधेसह डिझाईन करण्यात आलं होतं. या तुरुंगमधून सुटका होणं जवळपास अशक्य आहे. (Photo Credit Social Media)

 

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या जेलमध्ये गुन्हेगारांना झोपण्यासाठी उशी, गादी नसते, गुन्हेगारांना तुरुंगमध्ये कठोर काँक्रीटवर झोपावे लागते. जेलमध्ये इतकी कडक सुरक्षा व्यवस्था असते की तेथिल वातावरणात सूर्याची किरणं आणि ताजी हवा सुद्धा पोहोचत नाही. (Photo Credit Social Media)

 

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जेलमध्ये जवळपास 40 हजार कैदी राहू शकतील अशी सुविधा आहे. मोठ्या संख्येत कैद्यांना एका कॉम्पॅक्ट बॅरकमध्ये ठेवले जाते. इथे 100 पेक्षा जास्त कैदी अत्यंत अपुऱ्या स्वच्छता सुविधा असलेल्या एकाच राहण्याच्या जागेत एकत्र राहतात. (Photo Credit Social Media)

 

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या तुरुंगात जगातील सर्वात कठोर नियम पाळले जातात. कैद्यांना सामान्यतः त्यांच्या कुटुंबीयांशी भेटण्याची किंवा बोलण्याची परवानगी नसते. तसेच वकील किंवा बाहेरील लोकांशी संपर्क साधण्यावरही कडक निर्बंध असतात.(Photo Credit Social Media)

 

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अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आणि अनेक सशस्त्र कर्मचाऱ्यांकडून तुरुंगाची सुरक्षा व्यवस्था पाहिली जाते. तुरुंगातील प्रत्येक हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवलं जातं आणि गुन्हेगार तुरुंगमधून पळून जाण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला गंभीर सुरक्षा धोका मानले जाते.(Photo Credit Social Media)

 

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जेव्हा कैद्यांना तुरुंगमधून बाहेर नेलं जातं तेव्हा त्यांच्या हातात हतकडी लावली जाते आणि पायात वजनदार साखळदंड बांधले जातात. पायांत बेड्या घातल्या जातात आणि संबंधित व्यक्तीला कडक देखरेखीखाली आणले जाते. ही देखरेख नियंत्रण राखण्यासाठी आखलेल्या कठोर कार्यपद्धतींनुसार चालते.(Photo Credit Social Media)

 

TAGS:
jail
marathi news
prison

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