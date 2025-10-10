अवघ्या 25 हजारात भारतीयांना जागतील सर्वात आनंदी देशात स्थायिक होण्याची संधी; असा करा अर्ज
World's Happiest Country Permanent Residency To Indians: या देशामध्ये मोफत आरोग्य सेवेबरोबर शिक्षणही दिलं जातं. येथील लाइफस्टाइल फारच निवांत असून वातावरणही अल्हाददायक आहे. या देशात स्थायिक होण्यासाठी नेमका अर्ज कसा करावा? कोणत्या क्षेत्रातील भारतीयांना इथं सर्वाधिक मागणी आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...
Swapnil Ghangale | Oct 10, 2025, 02:12 PM IST
भारतीयांसाठी सुवर्णसंधी...
अमेरिकेने एचवनबी व्हिजासंदर्भात लादलेल्या निर्बंधांमुळे परदेशात स्थायिक होण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीयांना मोठा फटका बसला आहे. असं असलं तरी या संधीचा फायदा घेत अनेक देशांनी अगदी स्वस्तात भारतीयांना त्यांच्या देशात येऊन कायम स्वरुपी राहण्याची ऑफर दिलीये. हा देश जगातील सर्वात आनंदी देशांपैकी एक आहे. नेमकी या देशाने काय ऑफर दिलीये आणि यासाठी अर्ज कसा करता येणार जाणून घेऊयात अगदी A To Z माहिती...
जगातील सर्वात आनंदी देश
पर्मनंट रेसिडंटशीपची ऑफर
भारतीय नागरिकांसाठी जगातील या सर्वात आनंदी देशाने एक खास ऑफर देऊ केली आहे. नॉर्डिक राष्ट्रांपैकी एक असलेल्या या देशाने भारतीयांना कायमस्वरूपी निवासी परवाना म्हणजेच पर्मनंट रेसिडंटशीप देऊ केली आहे. यामुळे भारतीयांना या देशात राहण्याचा आणि काम करण्याचा पूर्ण अधिकार, कुटुंबासहीत येथे स्थायिक होण्याचा पर्याय आणि नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या देशाबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे, फिनलंड!
या तीन श्रेत्रांतील भारतीयांना अधिक मागणी
अलीकडील 2025 च्या इमिग्रेशन अपडेट्समध्ये युरोपीयन राष्ट्रसंघात समावेश नसलेल्या देशांमधील कुशल व्यावसायिक आणि कारागिरांसाठी फिनलंडने कायमस्वरुपी निवासी परवान्याची प्रक्रिया अधिक सोपी केली आहे. त्यामुळेच आयटी, आरोग्यसेवा आणि इंजिनिअरिंगसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आता फिनलंडच्या माध्यमातून एक आकर्षक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
अनिश्चित काळासाठी देशात राहण्याचा अधिकार
अधिक फायद्याचं का?
देशातील शेंजेन क्षेत्रात बिगरयुरोपीयन महासंघातील देशांच्या नागरिकांना वास्तव्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. तात्पुरत्या निवास परवान्यांच्या उलट परवान्याच्या माध्यमातून मिळालेला कायमस्वरूपी निवासी दर्जा कधीही कालबाह्य होत नाही. मात्र येथे राहणाऱ्या इतर देशातील नागरिकांना देशाचं रेसिडंट कार्ड निर्धारित कालावधीत म्हणजेच दर पाच वर्षांनी नूतनीकरण करणं आवश्यक आहे.
कायमस्वरूपी निवासी परवाना आणि नागरिकत्व या दोन वेगळवेगळ्या गोष्टी
कायमस्वरूपी निवासी परवाना आणि नागरिकत्व या दोन वेगळवेगळ्या गोष्टी आहेत. याची नोंद घेणं महत्त्वाचं आहे. फिनलंडचं नागरिकत्व मिळून फिनिश नागरिक होण्यासाठी अतिरिक्त अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या अटींमध्ये भाषा प्रवीणता सिद्ध करण्याबरोबरच दीर्घ कालावधीसाठी या देशात राहत असल्याची अट पूर्ण करणं सक्तीचं आहे. सामान्यपणे किमान आठ वर्ष फिनलंडमध्ये राहिलेल्या व्यक्तीच नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात. फिनलंडमधील 2025 च्या इमिग्रेशन अपडेट्समध्ये प्रामुख्याने कायमस्वरूपी निवासी परवान्यापेक्षा वर्क व्हिसा आणि कुटुंबासहीत राहण्याची संधी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे.
अटी काय?
नवीन नियमांनुसार, कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीने फिनलंडमध्ये किमान दोन वर्षे वास्तव्य केलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच पती-पत्नीचं वय किमान 21 वर्षांचे असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञांसाठी कामाचा परवाने मिळवण्याची पद्धत अधिक सुलभ आणि सोपी करण्यात आली आहे उच्च-पगाराच्या पदांसाठी फास्ट-ट्रॅक प्रक्रिया उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ज्यासाठी आता 1600 युरो भारतीय चलनानुसार 1 लाख 65 हजार रुपये एकूण मासिक उत्पन्न आवश्यक आहे.
कोणत्या कारणासाठी जाता येतं
भारतीयांना सामान्यतः फिनिश इमिग्रेशन सेवेच्या एंटर फिनलंड नावाच्या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे किंवा भारतातील व्हीएफएस ग्लोबल केंद्रांच्या माध्यमातून भारतातून तात्पुरत्या निवास परवान्यासाठी अर्ज करून इमिग्रेशन प्रवास सुरू करतात येतो. हा तात्पुरता परवाना सामान्यतः नोकरी मिळवणे, शैक्षणिक संस्थेत नावनोंदणी करणे किंवा कुटुंबाशी संबंधित कारणांसाठी दिला जातो.
कोणती कागदपत्रं लागतात?
फिनलंडमध्ये आल्यानंतर, अर्जदाराने टाइप ए परवान्याअंतर्गत चार वर्षे देशात वास्तव्य करावं लागतं. दरम्यानच्या काळात आवश्यकतेनुसार परवान्याचे नूतनीकरण करणं बंधनकारक आहे. या काळात, सर्व कागदपत्रे आणि फिनिश अधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या अटी आणि नियमांचं कडेकोटपणे पालन केले पाहिजे. चार वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येत असताना अर्जदारांनी त्यांचे कायमस्वरूपी निवासी अर्जासाठीही कागदपत्रं तयार करावेत. यामध्ये पासपोर्टच्या प्रती, छायाचित्रे, निवासाचा पुरावा, सॅलरी स्लिप, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, फिनलंडबाहेरच्या सहलींचे अहवाल आणि संबंधित असल्यास कुटुंबाची माहिती याचा समावेश असतो.
अर्ज प्रक्रिया कशी
कायम स्वरुपी निवासी म्हणजे पीआर (पर्मनंट रेडिडंट) अर्ज विद्यमान निवास परवाना कालबाह्य होण्यापूर्वी सादर केला जातो, याची नोंद घ्यावी. शक्यतो अर्जदाराच्या फिनिश ओळखीचा वापर करून जलद प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन सबमिशन केल्यानंतर, अर्जदाराने त्यांची ओळख पडताळण्यासाठी आणि बायोमेट्रिक डेटा देण्यासाठी मायग्रेशन सर्व्हिस सेंटरवर अपॉइंटमेंटनुसार उपस्थित राहावं लागतं. अर्जावरील निर्णय मायग्रेशनच्या प्रोसेसिंग टाइम चेकरद्वारे ऑनलाइन ट्रॅक केला जाऊ शकतो. मंजुरी मिळाल्यावर, अर्जदाराला बायोमेट्रिक कायमस्वरूपी निवास कार्ड मिळते, जे फिनलंडमध्ये अनिश्चित काळासाठी राहण्याचे आणि काम करण्याचा अधिकार अशा परदेशी व्यक्तींना उपलब्ध करुन देते.
...तर पुन्हा 30 दिवसांमध्ये करता येतो अर्ज
जर कागदपत्रे अपूर्ण असतील किंवा निकष पूर्ण न झाल्यास अर्ज नाकारला गेला तर अर्जदार सुमारे 260 युरो अपील शुल्क भरून 30 दिवसांच्या आत पुन्हा अपील करू शकतो. बेरोजगार म्हणून परवाने असलेल्या परदेशी नागरिकांना, कायमस्वरुपी निवासी म्हणून अर्ज करण्याच्या दृष्टीने नवीन काम शोधण्यासाठी तीन महिन्यांचा वाढीव कालावधी दिला जातो.
