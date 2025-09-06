English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट!

expensive​ school:या शाळेची वार्षिक फी सुमारे १ कोटी १४ लाख रुपये (अंदाजे १,१३,७३,७८० रुपये) आहे.

Pravin Dabholkar | Sep 06, 2025, 03:18 PM IST
1/9

worlds most expensive​ school Institut Le Rosey Switzerland Education Marathi News

world’s most expensive​ school:इन्स्टिट्यूट ले रोझीस्वित्झर्लंडमधील इन्स्टिट्यूट ले रोझी ही जगातील सर्वात महागडी आणि प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल आहे.1880 मध्ये पॉल-एमिल कॉर्नेल यांनी स्वित्झर्लंडच्या रोले शहरात या शाळेची स्थापना केली. ‘स्कूल ऑफ किंग्ज’ म्हणून प्रसिद्ध, येथे अनेक राजघराण्यांतील मुले आणि सेलिब्रिटींची मुले शिक्षण घेत आहेत.

2/9

वार्षिक फी

या शाळेची वार्षिक फी सुमारे १ कोटी १४ लाख रुपये (अंदाजे १,१३,७३,७८० रुपये) आहे, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात महागडी शाळा ठरते.

3/9

सुविधांचा समावेश

फीमध्ये निवास, जेवण, शिक्षण तसेच संगीत, खेळ, घोडेस्वारी यांसारख्या विविध उपक्रमांचा समावेश आहे, जे विद्यार्थ्यांना सर्वांगीण विकासासाठी प्रोत्साहन देतात.  

4/9

विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण

शाळेत 60 देशांतील सुमारे 450 विद्यार्थी शिक्षण घेतात, तर 120 शिक्षक असतात. यामुळे प्रत्येक 3-4 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक उपलब्ध आहे, ज्यामुळे वैयक्तिक लक्ष मिळते.

5/9

अभ्यासक्रम

इन्स्टिट्यूट ले रोझी इंटरनॅशनल बॅकलॅरिएट (IB) आणि फ्रेंच बॅकलॅरिएटसारखे उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम प्रदान करते, जे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवते.

6/9

आधुनिक सुविधा

शाळेत अत्याधुनिक वर्गखोल्या, मोठे क्रीडा संकुल, स्विमिंग पूल आणि टेनिस कोर्ट यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत, ज्या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासाला चालना देतात.

7/9

हिवाळी कॅम्पस

उन्हाळ्यात रोले शहरात शिक्षण दिले जाते, तर हिवाळ्यात गस्टाड येथील कॅम्पसवर शाळा हलवली जाते. गस्टाड कॅम्पस स्नोबोर्डिंग, स्कीइंग आणि आइस हॉकी यांसारख्या हिवाळी खेळांसाठी प्रसिद्ध आहे.

8/9

प्रतिष्ठा आणि निवड प्रक्रिया

शाळेची जागतिक स्तरावर ख्याती आहे. दरवर्षी फक्त मर्यादित आणि निवडक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळतो, ज्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत उच्च राहतो.

9/9

लाईफस्टाइल आणि शिक्षण

इन्स्टिट्यूट ले रोझी फक्त शिक्षणापुरती मर्यादित नसून, ती एक शाही जीवनशैली आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे, जिथे विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण आणि अनुभव मिळतो.

