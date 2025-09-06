जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट!
expensive school:या शाळेची वार्षिक फी सुमारे १ कोटी १४ लाख रुपये (अंदाजे १,१३,७३,७८० रुपये) आहे.
Pravin Dabholkar | Sep 06, 2025, 03:18 PM IST
जगातील सर्वात महागडी शाळा, फीच्या किंमतीत मुंबईत दरवर्षी घ्याल 2 अलिशान फ्लॅट!
world’s most expensive school:इन्स्टिट्यूट ले रोझीस्वित्झर्लंडमधील इन्स्टिट्यूट ले रोझी ही जगातील सर्वात महागडी आणि प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल आहे.1880 मध्ये पॉल-एमिल कॉर्नेल यांनी स्वित्झर्लंडच्या रोले शहरात या शाळेची स्थापना केली. ‘स्कूल ऑफ किंग्ज’ म्हणून प्रसिद्ध, येथे अनेक राजघराण्यांतील मुले आणि सेलिब्रिटींची मुले शिक्षण घेत आहेत.
वार्षिक फी
सुविधांचा समावेश
विद्यार्थी आणि शिक्षकांचे प्रमाण
अभ्यासक्रम
आधुनिक सुविधा
हिवाळी कॅम्पस
प्रतिष्ठा आणि निवड प्रक्रिया
