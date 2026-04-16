तुमच्या कुंडलीत मंगळदोष आहे? महाराष्ट्रातल्या 'या' ठिकाणी मंगळ ग्रह मंदिर; काय आहे आख्यायिका
Mangal Grah Mandir : ज्योतिष शास्त्रात मंगळ ग्रहाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. 'ग्रहांचा सेनापती' म्हणून या मंगळ ग्रहाकडे पाहिलं जातं. मंगळ ग्रह हा ऊर्जा, साहस, पराक्रम आणि जिद्दीचे प्रतिक मांडल जातं. अनेकदा मंगळ ग्रह हा काही राशींमध्ये कडक असतो. कुंडलीतील हा मंगळ ग्रह तुम्हाला मूर्तीरुपात फक्त महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणीच दिसतो.
Dakshata Thasale | Apr 16, 2026, 09:09 PM IST
अनेकदा कुंडलीत मंगळ ग्रह शांत करुन व्यक्तिगत जीवनातील अडचणी दूर करायच्या असतात. अशावेळी मंगळ ग्रहाची शांती केली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या पुत्रिकेत मंगळ दोष असेल तर त्याच्या लग्नातही अडचणी येतात. अशावेळी अनेक जण त्या मंगळ ग्रहाची शांती करतात. जगात दोनच ठिकाणी मंगळ ग्रहाचे मूर्तीरुप मंदिर आहे. या मंदिरांपैकी एक मंदिर महाराष्ट्रातील अमळनेर येथे आहे.
मंगळग्रह मंदिराचा इतिहास
मंदिर कुणी अन् कधी बांधले
कधी झाला मंदिराचा जीर्णोध्दार
मंगळ दोष दूर होतात
या मंदिरात अनेक मांगलिक आहेत. ज्या मुलांच्या पत्रिकेत या मंगळाचा दोष असतो ते पूजा करण्यासाठी येतात. काहींचा विवाह योग नसतो, ते येथे येऊन पूजा करतात. तसेच या मंदिरात भूमिपूत्र देवता असल्याने शेती, जमिनी किंवा घराशी संबंधीत प्रश्न अन् त्रास असणारे व्यावसायिक येथे पूजा करतात. शेतकरी, बिल्डर, डेव्हलपर जमिनिशी निगडीत व्यवसाय करणारे लोक मंगळग्रहाला आराध्य दैवत मानतात.
मंदिर यावेळे असते खुले?
मंगळ देवाची मूर्ती अत्यंत प्राचीन आणि स्वयंभू मानली जाते, ज्यावर शेंदराचा लेप आहे. येथे जगातील एकमेव मानले जाणारे काळ्या पाषाणातील पृथ्वी मातेचे स्वतंत्र मंदिरही पाहायला मिळते. मंदिर परिसरात भक्तांसाठी राहण्याची सोय, सुंदर उद्यान, लॅब (भस्म, खत प्रकल्प) आणि मुलांसाठी खेळण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. वेळ: दर्शनासाठी मंदिर सकाळी ७ ते रात्री ९ पर्यंत उघडे असते (मंगळवारी रात्री ११ पर्यंत).
मंदिराकडे कसे याल?
रेल्वेने जायचे असेल तर अमळनेर रेल्वे स्टेशन (AN): पॅसेंजर, मेमू आणि एक्सप्रेस गाड्या येथे थांबतात. रेल्वे स्टेशनपासून मंदिर साधारण २ किमी अंतरावर आहे. स्टेशनबाहेरून रिक्षा सहज उपलब्ध होतात. जळगाव स्टेशन (JL): जर तुमच्या शहरातून अमळनेरसाठी थेट गाडी नसेल, तर जळगाव जंक्शनला उतरून तेथून रेल्वे किंवा बसने अमळनेरला जाता येते.
