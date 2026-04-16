तुमच्या कुंडलीत मंगळदोष आहे? महाराष्ट्रातल्या 'या' ठिकाणी मंगळ ग्रह मंदिर; काय आहे आख्यायिका

Mangal Grah Mandir : ज्योतिष शास्त्रात मंगळ ग्रहाला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. 'ग्रहांचा सेनापती' म्हणून या मंगळ ग्रहाकडे पाहिलं जातं. मंगळ ग्रह हा ऊर्जा, साहस, पराक्रम आणि जिद्दीचे प्रतिक मांडल जातं. अनेकदा मंगळ ग्रह हा काही राशींमध्ये कडक असतो. कुंडलीतील हा मंगळ ग्रह तुम्हाला मूर्तीरुपात फक्त महाराष्ट्रातील 'या' ठिकाणीच दिसतो.

Dakshata Thasale | Apr 16, 2026, 09:09 PM IST
ज्योतिषशास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या जीवनावर नवग्रहांचा खूप मोठा प्रभाव आहे.  कुंडलीतील ग्रह तुमच्या आयुष्यातील चांगले वाईट स्थिती ठरवतात. अशावेळी ग्रहांचा सेनापती म्हणून ओळखला जाणारा 'मंगळ ग्रह' हा अधिक कडक आणि महत्त्वाचा असतो. मंगळ ग्रहाचा प्रभाव सामान्यांच्या आयुष्यावर सर्वाधिक असतो. 

अनेकदा कुंडलीत मंगळ ग्रह शांत करुन व्यक्तिगत जीवनातील अडचणी दूर करायच्या असतात. अशावेळी मंगळ ग्रहाची शांती केली जाते. जर एखाद्या व्यक्तीच्या पुत्रिकेत मंगळ दोष असेल तर त्याच्या लग्नातही अडचणी येतात. अशावेळी अनेक जण त्या मंगळ ग्रहाची शांती करतात. जगात दोनच ठिकाणी मंगळ ग्रहाचे मूर्तीरुप मंदिर आहे. या  मंदिरांपैकी एक मंदिर महाराष्ट्रातील अमळनेर येथे आहे. 

मंगळग्रह मंदिराचा इतिहास

मंगळग्रह सेवा संस्था संचलित श्री मंगळदेव ग्रह मंदिर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात आहे. भारतातील अतिप्राचीन जागृत देवस्थान म्हणून या मंदिराची ओळख आहे. शेकडो वर्षाचा इतिहास लाभलेल्या या मंदिरात मंगळदेवाची स्वयंभू मूर्ती आहे.

मंदिर कुणी अन् कधी बांधले

या मंदिरात मंगळदेवाची स्वयंभू मूर्ती, पंचमुख हनुमान आणि श्री भूमी मातेची मूर्ती आहे. पण हे मंदिर कुणी आणि कधी बांधलं याची काहीच माहिती नाही. मात्र असे म्हटले जाते की, 1940 नंतर हे मंदिर दुर्लक्षित होत गेले आणि मग ते भग्न स्थितीत सापडले. 

कधी झाला मंदिराचा जीर्णोध्दार

1999 साली या मंदिराचा जीर्णोध्दार करण्यात आला. त्यांनतर मंदिरात सोई-सुविधा देत त्याचा कायापालट करण्यात आला. महत्त्वाचं म्हणजे 15 एकर जमिनीवरहे मंदिर असून याला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. 

मंगळ दोष दूर होतात

या मंदिरात अनेक मांगलिक आहेत. ज्या मुलांच्या पत्रिकेत या मंगळाचा दोष असतो ते पूजा करण्यासाठी येतात. काहींचा विवाह योग नसतो, ते येथे येऊन पूजा करतात. तसेच या मंदिरात भूमिपूत्र देवता असल्याने शेती, जमिनी किंवा घराशी संबंधीत प्रश्न अन् त्रास असणारे व्यावसायिक येथे पूजा करतात. शेतकरी, बिल्डर, डेव्हलपर जमिनिशी निगडीत व्यवसाय करणारे लोक मंगळग्रहाला आराध्य दैवत मानतात. 

मंदिर यावेळे असते खुले?

मंगळ देवाची मूर्ती अत्यंत प्राचीन आणि स्वयंभू मानली जाते, ज्यावर शेंदराचा लेप आहे. येथे जगातील एकमेव मानले जाणारे काळ्या पाषाणातील पृथ्वी मातेचे स्वतंत्र मंदिरही पाहायला मिळते. मंदिर परिसरात भक्तांसाठी राहण्याची सोय, सुंदर उद्यान, लॅब (भस्म, खत प्रकल्प) आणि मुलांसाठी खेळण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे. वेळ: दर्शनासाठी मंदिर सकाळी ७ ते रात्री ९ पर्यंत उघडे असते (मंगळवारी रात्री ११ पर्यंत).

मंदिराकडे कसे याल?

रेल्वेने जायचे असेल तर अमळनेर रेल्वे स्टेशन (AN): पॅसेंजर, मेमू आणि एक्सप्रेस गाड्या येथे थांबतात. रेल्वे स्टेशनपासून मंदिर साधारण २ किमी अंतरावर आहे. स्टेशनबाहेरून रिक्षा सहज उपलब्ध होतात. जळगाव स्टेशन (JL): जर तुमच्या शहरातून अमळनेरसाठी थेट गाडी नसेल, तर जळगाव जंक्शनला उतरून तेथून रेल्वे किंवा बसने अमळनेरला जाता येते.

बसने जायचे असेल तर

अमळनेर हे रस्ते मार्गाने महाराष्ट्र आणि शेजारील राज्यांशी जोडलेले आहे. राज्य परिवहन (MSRTC): जळगाव, धुळे, नाशिक, आणि पुणे येथून अमळनेरसाठी नियमित बस सेवा उपलब्ध आहेत. खाजगी बसेस: मुंबई, पुणे, नाशिक आणि ठाण्यावरून अनेक खाजगी लक्झरी बसेस (Sleeper/AC) दररोज अमळनेरला येतात.  

रोड प्रवास करायचा असेल तर

मुंबईहून: अंतर साधारण ३६०-३७० किमी आहे. नाशिकमार्गे धुळे आणि त्यानंतर अमळनेर असा प्रवास करता येतो. नाशिकहून: अंतर सुमारे १५० किमी असून कॅब किंवा स्वतःच्या गाडीने ४ तासांत पोहोचता येते. जळगाव/धुळ्याहून: जळगावहून ५६ किमी तर धुळ्याहून ३९ किमी अंतरावर हे मंदिर आहे.   

भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?

भारताच्या &#039;या&#039; राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?

भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश?

भारताच्या 'या' राज्यातील लोकं सर्वाधिक गोल्ड लोन घेतात, टॉप 5 मध्ये कोणाचा समावेश? 7
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी अपडेट! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजारांवरुन 69 हजार होणार? फिटमेंट फॅक्टर ते HRA पर्यंत मोठे बदल होणार

आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी अपडेट! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजारांवरुन 69 हजार होणार? फिटमेंट फॅक्टर ते HRA पर्यंत मोठे बदल होणार

आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात मोठी अपडेट! सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजारांवरुन 69 हजार होणार? फिटमेंट फॅक्टर ते HRA पर्यंत मोठे बदल होणार 11
श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचाही डंका! पाहा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत Top 5 जिल्हे कोणते?

श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचाही डंका! पाहा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत Top 5 जिल्हे कोणते?

श्रीमंत जिल्ह्यांच्या यादीत नाशिकचाही डंका! पाहा महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत Top 5 जिल्हे कोणते? 8
वैशाली रमेशबाबू ठरली FIDE Women's Candidates 2026 ची चॅम्पियन! ही कामगिरी करणारी भारताची पहिली महिला

वैशाली रमेशबाबू ठरली FIDE Women's Candidates 2026 ची चॅम्पियन! ही कामगिरी करणारी भारताची पहिली महिला

वैशाली रमेशबाबू ठरली FIDE Women's Candidates 2026 ची चॅम्पियन! ही कामगिरी करणारी भारताची पहिली महिला 6