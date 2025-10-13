English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
प्रवास फक्त 90 सेकंदांचा पण विमानाने जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही; 58 वर्षांपासून सुरु असलेला जगातील सर्वात थराराक हवाई मार्ग

जगातील सर्वात लहान 90 सेकंदांचा विमान प्रवास.

Oct 13, 2025, 05:48 PM IST
Worlds Shortest Flight 90 second flight journey : लांबपल्ल्यासाठी विमान प्रवास वाहतुकीचे हे सर्वात जलद माध्यम आहे. विमान टेक ऑफ आणि लँडिंग होण्यासच काही मिनिटे लागतात. मात्र, जगात  58 वर्षांपासून एक थरार  हवाई मार्ग सुरु आहे. हा प्रवास फक्त 90 सेकंदांचा आहे. पण इथे विमानाने जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हा जगातील सर्वात छोटा हवाई मार्ग आहे. प्रवासादरम्यान 90 सेकंदात प्रवासी थरार अनुभवतात. जाणून घेऊया कुठे सुरु आहे जगातील सर्वात लहान विमान सेवा. 

 जगात एक असा प्रवास आहे जो फक्त 90 सेंकदाचा आहे. पण, इथं वाहन किंवा रेल्वे जात नाही. येथे जाण्यासाठी विमानाशिवाय पर्याया नाही. जाणून घेऊया कुठे आहे हा अनोखा हवाई मार्ग.   

1997 पासून शनिवार वगळता हे विमान दररोज चालत आहे आणि फक्त 10 किलोग्रॅम इंधन वापरते. 

पर्यटक या विशेष विमान प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी खास तिकिटे खरेदी करतात. ज्याची किंमत सुमारे ४५ पौंड अंदाजे 5,348 रुपये आहे.  

2.73 किलोमीटरच्या या उड्डाणादरम्यान, प्रवाशांना वरून खडकाळ किनारपट्टी आणि निळ्या पाण्याचे चित्तथरारक दृश्य पहायला मिळते.

ही  विमान सेवा स्थानिकांसाठी एक पूल आहे, कारण शिक्षक, डॉक्टर आणि विद्यार्थी दररोज प्रवास करतात. लांब अंतरासाठीच नव्हे तर कमी अंतरासाठी देखील हवाई प्रवास किती महत्त्वाचा असू शकतो.  

या लहान विमान प्रवासात अत्यंत थरार अनुभव येतो.  लहान बेटांसाठी ही विमान सेवा जीवनरेखा म्हणूनही काम करते. 

फक्त 2.73 किलोमीटरचे हे अंतर आहे. या विमान सेवेचा उड्डाण कालावधी फक्त 90 सेकंद आहे.

वेस्ट्रेच्या ऑर्कने बेटे आणि पापा वेस्ट्रे दरम्यान हे विमान धावते.

लोगानएअर एअरलाइन्समार्फत  एक विशेष विमानसेवा चालवली जाते.  इतिहासातील सर्वात लहान प्रवासाचा विक्रम या विमानसेवेच्या नावावर आहे. 

