प्रवास फक्त 90 सेकंदांचा पण विमानाने जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही; 58 वर्षांपासून सुरु असलेला जगातील सर्वात थराराक हवाई मार्ग
जगातील सर्वात लहान 90 सेकंदांचा विमान प्रवास.
Worlds Shortest Flight 90 second flight journey : लांबपल्ल्यासाठी विमान प्रवास वाहतुकीचे हे सर्वात जलद माध्यम आहे. विमान टेक ऑफ आणि लँडिंग होण्यासच काही मिनिटे लागतात. मात्र, जगात 58 वर्षांपासून एक थरार हवाई मार्ग सुरु आहे. हा प्रवास फक्त 90 सेकंदांचा आहे. पण इथे विमानाने जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हा जगातील सर्वात छोटा हवाई मार्ग आहे. प्रवासादरम्यान 90 सेकंदात प्रवासी थरार अनुभवतात. जाणून घेऊया कुठे सुरु आहे जगातील सर्वात लहान विमान सेवा.