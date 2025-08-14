हॉल, प्रशस्त किचन, L शेप ओटा, मास्टर बेडरुम अन्... BDD मधल्या Flats चे Inside Photos
Worli BDD Chawl 500 sq ft Flat Inside Photos: वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील नवीन घरं कशी आहेत? या घरांची रचना कशी आहे? पाहूयात या प्रकल्पामधील फ्लॅट्सचे काही खास फोटो...
Swapnil Ghangale | Aug 14, 2025, 04:51 PM IST
1/11
मूळ घरांच्या तिप्पट आकाराची घरं मिळाली
2/11
पुनर्वसन सदनिकांचे उदघाटन
3/11
556 घरे वितरित
4/11
घरात जाण्याचे बीडीडीवासीयांचे स्वप्न साकार
5/11
मोठी घरं देण्यात आली
6/11
500 चौ. फुटांचे घर मिळाले
7/11
पहिल्या टप्प्यातील घरांचं वितरण
8/11
दोन टॉयलेट, बाथरुम
9/11
प्रशस्त किचन
10/11