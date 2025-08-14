English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

हॉल, प्रशस्त किचन, L शेप ओटा, मास्टर बेडरुम अन्... BDD मधल्या Flats चे Inside Photos

Worli BDD Chawl 500 sq ft Flat Inside Photos: वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील नवीन घरं कशी आहेत? या घरांची रचना कशी आहे? पाहूयात या प्रकल्पामधील फ्लॅट्सचे काही खास फोटो...

Swapnil Ghangale | Aug 14, 2025, 04:51 PM IST
twitter
1/11

मूळ घरांच्या तिप्पट आकाराची घरं मिळाली

bbdflats

वरळीमध्ये बीडीडी चाळीतील मूळ घरांच्या तिप्पट आकाराची घरं मिळलेल्या नशीबवान मुंबईकरांची ही नवी घरं आहेत तरी कशी पाहूयात Inside Photos...

twitter
2/11

पुनर्वसन सदनिकांचे उदघाटन

bbdflats

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वरळी येथील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील पुनर्वसन सदनिकांचे उदघाटन करण्यात आलं.  बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील 556 पुनर्वसन सदनिकांचे वितरण यावेळी करण्यात आले. या सदनिका कशा आहेत आणि या प्रकल्पाचा सविस्तर तपशील जाणून घेऊयात...  

twitter
3/11

556 घरे वितरित

bbdflats

वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात उभारलेल्या इमारत क्रमांक 1 मधील डी आणि ई विंगमधील 556 घरे गुरुवारी वितरित करण्यात आली.  

twitter
4/11

घरात जाण्याचे बीडीडीवासीयांचे स्वप्न साकार

bbdflats

या घरांच्या माध्यमातून छोट्या घरातून मोठ्या घरात जाण्याचे बीडीडीवासीयांचे स्वप्न साकार झालं आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत नायगाव, ना. म. जोशी मार्ग आणि वरळी या तिन्ही बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतील 3 हजार 989 घरे पूर्ण होणार आहेत.  

twitter
5/11

मोठी घरं देण्यात आली

bbdflats

121 जुन्या चाळींतील 9689 रहिवाशांचे पुनर्वसन या प्रकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आलं असून त्यांना मोठी घरं देण्यात आली आहेत. एकूण भूखंडापैकी 65 टक्के जागेचा वापर करण्यात आला आहे.  

twitter
6/11

500 चौ. फुटांचे घर मिळाले

bbdflats

बीबीडी चाळीमध्ये  160 चौ. फुटांत राहणाऱ्यांना 500 चौ. फुटांचे घर मोफत देण्यात आलं आहे.  

twitter
7/11

पहिल्या टप्प्यातील घरांचं वितरण

bbdflats

40 मजल्यांच्या 34 पुनर्वसन इमारती उभारण्यात आल्या असून आज पहिल्या टप्प्यातील घरांचं वितरण करण्यात आलं.  

twitter
8/11

दोन टॉयलेट, बाथरुम

bbdflats

प्रत्येक फ्लॅटमध्ये दोन टॉयलेट, बाथरुम देण्यात आले आहे. एक टॉयलेट बाथरुम कॉमन असून एक बेडरुममध्ये आहे.

twitter
9/11

प्रशस्त किचन

bbdflats

किचन प्रशस्त असून किचनमध्ये एका वेळेस आरामात चार ते पाच लोक काम करु शकतील एवढं मोठं आहे.

twitter
10/11

एल शेप किचन ओटा

bbdflats

किचनमध्ये 'एल' शेप ओटा देण्यात आला असून सर्व बेसिक फिटींग ज्यामध्ये पाण्याची लाईन, बेसिन आणि इलेक्ट्रीक कनेक्शन्स देण्यात आले आहेत.

twitter
11/11

प्रवेश केल्यानंतर उजवीकडे बेडरुम

bbdflats

घरात शिरल्यानंतर मुख्य प्रवेशद्वाराच्या उजवीकडे लगेच बेडरुमचा दरवाजा आहे.  (फ्लॅटच्या आतील सर्व फोटो - युट्यूबवरील Gamingboy चॅनेलवरील व्हिडीओवरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

पुढील अल्बम

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये?

Independence Day : ध्वजारोहण आणि ध्वज फडकवणे यातला फरक माहितीये? 7
15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित झालेले &#039;हे&#039; ब्लॉकबस्टर चित्रपट; विक्रम मोडून केलेली कोटींची कमाई; नक्की पाहा

15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित झालेले 'हे' ब्लॉकबस्टर चित्रपट; विक्रम मोडून केलेली कोटींची कमाई; नक्की पाहा

15 ऑगस्टच्या दिवशी प्रदर्शित झालेले 'हे' ब्लॉकबस्टर चित्रपट; विक्रम मोडून केलेली कोटींची कमाई; नक्की पाहा 9
31 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, कलाकांरापेक्षा माकडाला मिळालेले जास्त मानधन, केलेली रेकॉर्ड ब्रेक कमाई

31 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, कलाकांरापेक्षा माकडाला मिळालेले जास्त मानधन, केलेली रेकॉर्ड ब्रेक कमाई

31 वर्षांपूर्वीचा ब्लॉकबस्टर, कलाकांरापेक्षा माकडाला मिळालेले जास्त मानधन, केलेली रेकॉर्ड ब्रेक कमाई 8
घरी तिरंगा फडकवताना काय काळजी घ्याल? आधी नियम जाणून घ्या, अन्यथा...

घरी तिरंगा फडकवताना काय काळजी घ्याल? आधी नियम जाणून घ्या, अन्यथा...

घरी तिरंगा फडकवताना काय काळजी घ्याल? आधी नियम जाणून घ्या, अन्यथा... 9