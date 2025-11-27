English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

WPL 2026 Auction: महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या भारतीय खेळाडू कोण?

 WPL 2026 चा मेगा ऑक्शन आज, 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. 277 खेळाडूंच्या नावांचा समावेश असून, 194 भारतीय आणि 83 परदेशी खेळाडू आहेत.   

Tejashree Gaikwad | Nov 27, 2025, 03:08 PM IST
twitter
1/8

WPL 2026 Auction

WPL 2026 Auction

महिला क्रिकेटमधील सर्वात मोठी लीग असलेल्या WPL मध्ये भारतीय खेळाडूंनी बोलीच्या मैदानात कायम वर्चस्व गाजवलं आहे. 2026 हंगामासाठी गुरुवारी नवी दिल्लीत भव्य लिलाव पार पडणार असून यामध्ये संघांना एकूण 73 जागा भरण्याची संधी मिळणार आहे. हा स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरा मेगा ऑक्शन असणार आहे.  

twitter
2/8

WPL 2026 Auction

WPL 2026 Auction

पहिल्या मेगा लिलावात संघांनी केलेला खर्च आजही चर्चेचा विषय ठरतो. त्यामुळे यंदाही अनेक फ्रँचायझी आपापल्या संघात मोठे बदल करण्यासाठी आणि नवी दमदार फौज उभी करण्यासाठी तिजोरी खुल्या हातानं खर्च करतील, असं मानलं जात आहे.

twitter
3/8

Smriti Mandhana – 3.40 कोटी (RCB)

WPL 2026 Auction

WPL च्या पहिल्यावहिल्या लिलावात 2023 साली RCB संघाने स्मृती मंधाना ला तब्बल 3.40 कोटी रुपयांना आपल्या ताफ्यात घेतलं, आणि हा आकडा आजही भारतीय खेळाडूंमधील सर्वात मोठी बोली म्हणून कायम आहे. डावखुऱ्या आक्रमक शैलीवर RCB ने दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरला, कारण 2024 मध्ये स्मृती मंधाना च्या नेतृत्वाखाली संघाने किताब जिंकत इतिहास घडवला. 2026 साठीही स्मृती मंधाना ला 3.50 कोटी रुपयांना RCB ने कायम ठेवलं आहे.  

twitter
4/8

Kashvee Gautam – 2.00 कोटी (GG)

WPL 2026 Auction

2024 च्या लिलावात अनकॅप्ड असूनही काशवी गौतम सर्वाधिक चर्चेत राहिल्या. RCB आणि UPW सोबत झालेल्या चुरशीच्या बोली युद्धातून Kashvee Gautam ला GG संघानं 2 कोटी रुपयांत घेतलं होतं. 2025 मध्ये त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी One Day डेब्यू केला, मात्र 3 सामन्यांत विकेट्स घेण्यात त्यांना यश आलं नाही. त्यामुळे 2026 लिलावापूर्वी GG ने त्यांना रिलीज करत लिलावाच्या पूलमध्ये उतरवलं आहे.

twitter
5/8

Shafali Verma – 2.00 कोटी (GG)

WPL 2026 Auction

WPL मध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत शेफाली वर्मा अव्वल स्थानी आहेत. 200+ स्ट्राईकरेटच्या आक्रमक अंदाजासाठी त्या ओळखल्या जातात. त्यांच्या नावावर 865 धावा, 8 अर्धशतकं आणि 36 ची सरासरी आहे. अलीकडच्या काळात फॉर्ममध्ये सातत्य नसल्यानं टीकेचा सूर उमटला असला, तरी DC ने 2026 साठी Shafali Verma ला 2.20 कोटींना कायम ठेवलं आहे.

twitter
6/8

Deepti Sharma – 2.60 कोटी (UPW)

WPL 2026 Auction

पहिल्या लिलावात UPW संघाने दीप्ती शर्माला 2.20 कोटींना संघात स्थान दिलं होतं. तीन हंगामात त्यांनी 25 सामन्यांत 507 धावा केल्या, 27 विकेट्स घेतल्या आणि संघाची मुख्य ऑलराऊंडर म्हणून जबाबदारी पेलली. मात्र, UPW संघाला अपेक्षित यश न मिळाल्यानं 2026 पूर्वी संघानं मोठ्या बदलांचा निर्णय घेत दीप्ती शर्माला लिलावासाठी मोकळं केलं आहे.

twitter
7/8

‘डू-or-डाय’ लिलावाकडं सर्वांच्या नजरा

WPL 2026 Auction

मागील ऑक्शनमध्ये काही खेळाडूंवर दाखवलेला विश्वास संघांना यश मिळवून देणारा ठरला, तर काहींसाठी तो अपेक्षा अपूर्ण ठेवणारा ठरला. त्यामुळे 2026 चा लिलाव हा फक्त खेळाडू खरेदीचा नसून, संघांच्या नव्या रणनीतीचा आणि WPL च्या पुढच्या पर्वाचा पाया रचणारा असणार आहे.

twitter
8/8

Jemimah Rodrigues – 2.20 कोटी (DC)

WPL 2026 Auction

मधल्या फळीतील सर्वात स्थिर नावांपैकी एक असलेल्या जेमिमा रॉड्रिग्जवर 2023 च्या ऑक्शनमध्ये DC ने 2.20 कोटींची बोली लावत विश्वास दाखवला होता. त्यांनी 24 डावांत 507 धावा करत संघासाठी सातत्यानं कामगिरी केली. त्यामुळे DC ने 2026 साठीही Jemimah Rodrigues ला त्याच किमतीत कायम राखलं आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

पुढील अल्बम

2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo

2000 घरं खाक, 55 जणांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता; इतकी भीषण आग तुम्ही कधीच पाहिली नसेल, पाहा अंगावर काटा आणणारे Photo 9
पुढील स्थानक....! मध्य रेल्वेवर तयार होतंय नवीन स्थानक, कल्याण ते CSMT प्रवासही होणार सुपरफास्ट

पुढील स्थानक....! मध्य रेल्वेवर तयार होतंय नवीन स्थानक, कल्याण ते CSMT प्रवासही होणार सुपरफास्ट

पुढील स्थानक....! मध्य रेल्वेवर तयार होतंय नवीन स्थानक, कल्याण ते CSMT प्रवासही होणार सुपरफास्ट 10
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाल्या हेमा मालिनी, कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत लिहली भावूक पोस्ट

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाल्या हेमा मालिनी, कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत लिहली भावूक पोस्ट

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर पहिल्यांदाच व्यक्त झाल्या हेमा मालिनी, कधीही न पाहिलेले फोटो शेअर करत लिहली भावूक पोस्ट 8
Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth

Suresh Raina Birthday: 2020 मधील निवृत्ती; हॉटेल, लग्जरी गाड्या अन् महालासारखं घर... सुरेश रैना कोट्यवधींचा किंग! जाणून घ्या Net worth 8