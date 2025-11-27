WPL 2026 Auction: महिला प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात महागड्या भारतीय खेळाडू कोण?
WPL 2026 चा मेगा ऑक्शन आज, 27 नोव्हेंबर 2025 रोजी भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडणार आहे. 277 खेळाडूंच्या नावांचा समावेश असून, 194 भारतीय आणि 83 परदेशी खेळाडू आहेत.
Tejashree Gaikwad | Nov 27, 2025, 03:08 PM IST
Smriti Mandhana – 3.40 कोटी (RCB)
WPL च्या पहिल्यावहिल्या लिलावात 2023 साली RCB संघाने स्मृती मंधाना ला तब्बल 3.40 कोटी रुपयांना आपल्या ताफ्यात घेतलं, आणि हा आकडा आजही भारतीय खेळाडूंमधील सर्वात मोठी बोली म्हणून कायम आहे. डावखुऱ्या आक्रमक शैलीवर RCB ने दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरला, कारण 2024 मध्ये स्मृती मंधाना च्या नेतृत्वाखाली संघाने किताब जिंकत इतिहास घडवला. 2026 साठीही स्मृती मंधाना ला 3.50 कोटी रुपयांना RCB ने कायम ठेवलं आहे.
Kashvee Gautam – 2.00 कोटी (GG)
2024 च्या लिलावात अनकॅप्ड असूनही काशवी गौतम सर्वाधिक चर्चेत राहिल्या. RCB आणि UPW सोबत झालेल्या चुरशीच्या बोली युद्धातून Kashvee Gautam ला GG संघानं 2 कोटी रुपयांत घेतलं होतं. 2025 मध्ये त्यांनी श्रीलंकेविरुद्ध भारतासाठी One Day डेब्यू केला, मात्र 3 सामन्यांत विकेट्स घेण्यात त्यांना यश आलं नाही. त्यामुळे 2026 लिलावापूर्वी GG ने त्यांना रिलीज करत लिलावाच्या पूलमध्ये उतरवलं आहे.
Shafali Verma – 2.00 कोटी (GG)
WPL मध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत शेफाली वर्मा अव्वल स्थानी आहेत. 200+ स्ट्राईकरेटच्या आक्रमक अंदाजासाठी त्या ओळखल्या जातात. त्यांच्या नावावर 865 धावा, 8 अर्धशतकं आणि 36 ची सरासरी आहे. अलीकडच्या काळात फॉर्ममध्ये सातत्य नसल्यानं टीकेचा सूर उमटला असला, तरी DC ने 2026 साठी Shafali Verma ला 2.20 कोटींना कायम ठेवलं आहे.
Deepti Sharma – 2.60 कोटी (UPW)
पहिल्या लिलावात UPW संघाने दीप्ती शर्माला 2.20 कोटींना संघात स्थान दिलं होतं. तीन हंगामात त्यांनी 25 सामन्यांत 507 धावा केल्या, 27 विकेट्स घेतल्या आणि संघाची मुख्य ऑलराऊंडर म्हणून जबाबदारी पेलली. मात्र, UPW संघाला अपेक्षित यश न मिळाल्यानं 2026 पूर्वी संघानं मोठ्या बदलांचा निर्णय घेत दीप्ती शर्माला लिलावासाठी मोकळं केलं आहे.
