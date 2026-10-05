'कोणत्याही व्यक्तीची इच्छा आणि संमती नसताना...', जान्हवी प्रकरणाचा यामीला धसका? डायरेक्ट दिला इशारा, पण कोणाला आणि का?

सध्या जान्हवी कपूरचा एक डीपफेक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत असून याच पार्श्वभूमीवर यामीने ही कठोर भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. तिने नेमकं काय म्हटलंय जाणून घेऊयात...
प्रसिद्ध अभिनेत्री यामी गौतमने सध्या सोशल मीडियावर सुरु असलेल्या एका वेगळ्याच चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मोठा इशारा दिला आहे. नेमकं ती काय म्हणालीये? हा इशारा देण्याचं कारण काय पाहूयात...
नुकताच राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकणारी अभिनेत्री यामी गौतमने एक इशारा दिला आहे. हा इशारा तिने तिच्या फोटोंसंदर्भात दिलाय.
बनावट फोटो आणि व्हिडीओ यांची प्रकरणे अलीकडच्या काळात एआयच्या मदतीने तयार केलेले सातत्याने वाढत आहेत. अनेक कलाकारांना या समस्येला सामोरे जावे लागत असल्याने यामीने अशा प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर एक इशाराच जारी केला आहे. अनेक कलाकार याबाबत चेतावणी देत असताना त्यात यामीचीही भर पडलीये.
यामी गौतमने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत एआय आणि मॉर्ड फोटो तयार करणाऱ्यांना कठोर शब्दांमध्ये इशारा दिला आहे.
यामीने आपल्या 'एक्स' अकाउंटवर लिहिले की, सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान काढलेल्या माझ्या फोटोंमध्ये एआयच्या माध्यमातून बदल किंवा एडिटिंग करू नका.
माझे फोटो मूळ स्वरूपातच वापरावेत. कोणत्याही व्यक्तीची इच्छा आणि संमती नसताना एआयच्या मदतीने तिच्या फोटोमध्ये किंवा ओळखीमध्ये बदल करणे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असंही यामीने म्हटलं आहे.
माझ्या या विनंतीचा आदर केल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे अॅडव्हान्समध्ये आभार, असंही यामी म्हणाली आहे. याशिवाय, यामीने आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीद्वारेही माध्यमांना बनावट फोटोंचा वापर न करण्याची विनंती केली आहे.
सध्या जान्हवी कपूरचा एक डीपफेक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत असून याच पार्श्वभूमीवर यामीने ही कठोर भूमिका घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. (सर्व फाइल फोटो, सौजन्य यामीच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)
यामीची एक्सवरील ही पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरतेय.