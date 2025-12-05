English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गुगलवर 2025 मध्ये भारतीयांनी रेसिपीच्या नादात वारंवार शोधली 'पॉर्नस्टार...' काय हा प्रकार?

Google Search 2025 : गुगल.... सर्व प्रश्नांची उत्तरं एकाच ठिकाणी मिळणारं अनेकांसाठी जणू एक हक्काचं ठिकाण. याच गुगलवर यंदा भारतीयांनी एक अशी गोष्ट सर्च केली जे पाहून प्रथमत: अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या. 

Sayali Patil | Dec 05, 2025, 12:29 PM IST
गुगल

Google Search 2025 : कोणत्या प्रश्नाचं उत्तर मिळत नसेल तर गुगल, काही उपाय हवा असेल तर गुगल, अगदी मनाची घालमेल सोडवायची असेल, तरीही गुगलवरच अनेरकांचा शोध संपतो. असंख्य प्रश्नांची अपेक्षित उत्तरं देणाऱ्या या सर्च इंजिनचं जणू मानवाशी एक खास नातं आहे. या गुगलसाठी 2025 हे वर्षही कमालच ठरलं. भारतीयांनी त्याच्यावर असंख्य प्रश्नांचा मारा केला आणि Google नंसुद्धा सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरंही दिली. यामध्ये भारतीयांनी सर्च केलेली एक गोष्ट मात्र पाहताक्षणी काहींच्या नजरा वळवत आहे. 

पॉर्नस्टार...

भारतीयांच्या सर्च रिझल्टमध्ये 'पॉर्नस्टार....' हा शब्द वाचूनच भुवया उंचावल्या ना? भारतीय पॉर्नस्टरा या संदर्भानं सर्च करत आहेत खरं आणि तेसुद्धा हा शोध आहे एका रेसिपीचा. गुंता वाढतोय? यामध्ये विभत्स वाटण्याजोगं काहीच नाही, कारण भारतीयांना 'पॉर्नस्टार मार्टिनी'बाबत कुतूहल वाटलं आणि त्याचबाबत भारतीयांनी गुगलला अनेक प्रश्न विचारले.   

काहीशी गोड, आंबट

काहीशी गोड, आंबट आणि प्रचंड उत्साह देणारं हे एक असं पेय आहे, ज्यामध्ये मिसळली जाणारी पेय उचत्तमरित्या एकत्रित करून ती एका छानशा ग्लासातून सादर केली जातात ज्यांना 'पॉर्नस्टार मार्टिनी' असं म्हणतात. दशभरापासून गुगलच्यचा सर्च इंजिनमध्ये हे पेय काही त्याचं स्थान सोडताना दिसत नाही. यंदा ते या यादित दुसऱ्या स्थानी असून रेसिपींच्या यादीत पहिल्या स्थानी आहे इडली.   

पॉर्नस्टार मार्टिनी

पॉर्नस्टार मार्टिनी हे एक वोडका मिश्रित कॉकटेल असून ते त्याच्या नावामुळंच कमाल लोकप्रिय आहे. ज्यामध्ये गोड पॅशन फ्रूट, वॅनिला वोडका आणि स्पार्कलिंग prosecco यांच्या मिश्रणानं हे पेय बनवलं जातं. 

मिक्सोलॉजिस्ट

मिक्सोलॉजिस्ट Douglas Ankrah नं हे पेय तयार केलं असून, पॉर्नस्टार मार्टिनी या नावामुळं ते कमाल लोकप्रिय ठरलं. 1999 मध्ये केप टाऊनमधील Maverick नावाच्या एका बारमध्ये बसलेलं असताना Ankrah ला या पेयाची कल्पना सुचली. ज्याचं सुरुवातीचं नाव होतं मॅवरिक मार्टिनी. 

कुतूहलाचा विषय

प्रारंभी नावानं हे पेय फार लोकप्रिय झालं नाही, ज्यानंतर त्यानं त्यात काही झणझणीत जोड देत पॉर्नस्टार मार्टिनी हे नाव निवडलं. ज्यामध्ये अश्लील किंवा विभत्स असं काहीच नाही हेसुद्धा त्यानं स्पष्ट केलं. 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला जन्माला आलेलं हे पेयं कैक दशकांपासून अनेकांच्याच कुतूहलाचा विषय असून, अनेकांनाच आश्चर्याचा धक्का देत आहे. 

कशी तयार होते पॉर्नस्टार मार्टिनी?

क्लासिक पॉर्नस्टार मार्टिनीसाठी दोन चमचे व्हॅनिला शुगर, 20 मिली व्हॅनिला वोडका, 12.5 मिली पॅशन फ्रूट लिकर मिसळून त्यात 25 मिली पॅशन फ्रूटचा गर टाकून एकत्रित करून घ्यावं आणि ते एका थंडगार ग्लासात ओतावं. शेवटी prosecco टाकून ग्लासाला खास टच द्यावा. पॉर्नस्टार मार्टिनीमध्ये अनेक मिक्सोलॉजिस्ट्सनं आपल्या परिनं काही बदल केले. ज्यामध्ये पॅशन फ्रूटऐवजी आंबा, अननस, किवी अशा फळांचा वापर करतही हे पेय सादर करण्यात आलं.   

गुगल रेसिपी सर्च

राहिला प्रश्न गुगल रेसिपी सर्चचा तर, इडली आणि पॉर्नस्टार मार्टिनीव्यतिरिक्त उकडीचे मोदक, ठेकुआ, उगाडी पचडी, थिरुवतारी ताली, कोलूकाट्टी, योर्कशेअर पुडिंग अशाची पदार्थांच्या रेसिपी नेटकऱ्यांनी सर्च केल्या.   

Year in Search 2025

नेहमीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीसुद्धा नेटकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न गुगलनं दिला आणि सातत्यानं सर्च होणाऱ्या काही गोष्टींना गुगलकडून यंदाच्या Year in Search 2025 मध्ये स्थान मिळालं आहे.   

