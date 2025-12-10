ना 'फॅमिली मॅन 3', ना 'पंचायत' 4, 2025 मधील ही सीरिज बनली नंबर 1, IMDb रेटिंगही जबरदस्त
2025 मध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अनेक बहुप्रतिक्षित सीरीज प्रदर्शित झाल्या. यामध्ये मनोज बाजपेयीचा 'द फॅमिली मॅन 3', जयदीप अहलावत यांचा 'पाताल लोक 2' आणि जितेंद्र कुमार यांचा 'पंचायत 4' यांचा समावेश आहे. प्रेक्षकांना या सर्व सीरीज खूप आवडल्या. पण तुम्हाल माहित आहे का या प्रदर्शनांच्या आणि चाहते वर्ग मिळवण्याचा शर्यतीमध्ये कोणती सीरीज अव्वल स्थानावर आहे. पाहा तुमचं भाकित खरं ठरतं की नाही?
आजकाल चित्रपट नाही तर अनेक वेब सीरीज चाहत्यांचे भरपूर मनोरंजन करत आहेत. प्रेक्षकांना एखाद्या नाही तर प्रत्येक प्रकारच्या वेब सीरीजची मेजवानी OTTवर सहज मिळते. अलीकडेच IMDb ने 2025 मध्ये जगभरातील IMDb सबस्क्राइबर्समध्ये 10 सर्वात लोकप्रिय सीरिजची घोषणा केली. तुम्ही कल्पना केली नसेल अशा एका नवख्या अभिनेत्याने या यादीत पहिले स्थान पटकावले आहे.
IMDbच्या यादीत 10 व्या क्रमांकावर पंकज त्रिपाठीची एक थरारक सीरीज 'क्रिमिनल जस्टिस सीझन 4 अ फॅमिली मॅटर' आहे. या मालिकेची कथा एका गुढ पण कौटुंबीक भांडणांत झालेल्या हत्येभोवती फिरते. या मालिकेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता. पंकज त्रिपाठीने पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना प्रभावित केले, परिणामी, पंकज त्रिपाठीचा हा सीझन येताच त्याने OTTवर राज्य केलं.
या यादीत 9 व्या क्रमांकावर ‘द फॅमिली मॅन’ही बहुचर्चीत वेब सीरीज आहे. या सीरीजच्या तिसऱ्या सीझनमध्ये श्रीकांतला त्याच्या करिअरच्या काही सर्वात धोकादायक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. नॉर्थ ईस्ट इंडियामध्ये एका नव्या षड्यंत्राचा सामना करताना श्रीकांत तिवारी हाच वाँटेड गुन्हेगार घोषित होतो. मजेदार बाब ही आहे की मनोजने तिन्ही सीझनमध्ये लीड रोल केला आहे. तर मागच्या सीझनमध्ये सामंथा रुथ प्रभू होती. यावेळी हे आणखी रोमांचक आहे. या सीरीला चाहत्यांचा उदंड प्रतिसाद लाभला.
'खाकी: द बंगाल चैप्टर' (Khakee: The Bengal Chapter) ही नेटफ्लिक्सवरील एक हिंदी क्राइम ड्रामा सिरीज आहे. ही सीरीज खाकी: द बिहार चैप्टर चा पुढचा भाग आहे आणि बंगालमधील गुन्हेगारी विश्वावर आधारित आहे, ज्यात IPS अधिकारी अर्जुन मैत्रा (जीत मदनानी) आणि कुख्यात गुंड शंकर उर्फ बाघा (सास्वता चटर्जी) यांच्यातील संघर्षाची कथा आहे. या सीरीजने यादीत आठवे स्थान पटाकावले आहे.
सातव्या क्रमांकाचा मान 'स्पेशल ऑप्स सीझन 2' या सीरीजने मिळावला आहे. या सीरीजमध्ये भारताला सायबर हल्ल्याचा धोका असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. एआय तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञ भारतीय डॉक्टर पीयूष भार्गव यांचे अपहरण केले जाते. शिवाय, त्यांच्यासोबत आणि रॉसोबत काम करणारे विनोद शेखावत यांचीही याच मोहिमेचा भाग म्हणून हत्या करण्यात येते.
खौफ' (Khauf) ही Amazon Prime Video वर उपलब्ध असलेली एक हिंदी हॉरर थ्रिलर वेब सिरीज आहे. ही सीरीज तर एकट्याने पाहूच नये. यामध्ये दिल्लीतील वसतिगृहात राहणाऱ्या एका तरुणीच्या आयुष्यात घडणाऱ्या अलौकिक आणि भीतीदायक घटना दाखवल्या आहेत. जिथे तिला आपल्या भूतकाळातील हिंसेचा सामना करावा लागतो. एका मागून एक गुढ उलगडणाऱ्या या कथेला IMDb वर 6वे स्थानक पटकावले आहे.
सस्पेन्स आणि थ्रिलच्या अगदी शिगेला गेलेली सीरीज म्हणजे वाणी मंडला मर्डर्स (नेटफ्लिक्स) ही थरारक वेब सीरीज वाणी कपूर पहिल्यांदाच तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत दिसणार आहे. तिच्यासोबत सुरवीन चावला, श्रिया पिळगावकर आणि रघुबीर यादव आहेत. ही सीरीज एका गूढ प्राचीन उपकरणाभोवती फिरते. नेटफ्लिक्स आणि यशराज फिल्म्सने मिळून ही सीरीज तयार केली आहे. ही वेब सीरीज यादीत 5 व्या क्रमांकावर आहे.
पंचायत 4 या दमदार सीरीजने 4थे स्थान मिळवले आहे. फुलेरा या काल्पनिक गावात घडणारा हा नवीन सीझन नवीन आव्हाने, परिचित चेहरे आणि भरपूर विनोदी ट्विस्ट घेऊन आला होता. जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुबीर यादव, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, सुनीता राजवार आणि पंकज झा यासारख्या दिग्गज कलाकारांनी साकारलेल्या चाहत्यांच्या आवडत्या पात्रांसह ही सीरीज खूप पाहिली गेली.
ही कहाणी नागालँडमधील एका प्रसिद्ध व्यापारी आणि प्रमुख राजकारण्याच्या क्रूर हत्येने सुरू होते. हाथीराम आणि अन्सारी यांना या खळबळजनक खून प्रकरणाची उकल करण्याचे काम सोपवण्यात आले आहे आणि ते नागालँडला जातात. तिथे त्यांची भेट वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तिलोत्तमा शोमशी होते, परंतु ते हत्येचा खोलवर अभ्यास करत असताना, गुन्हेगारीचे जग अधिक गोंधळलेले होते. कथा अनेक वळणांसह तिच्या गंतव्यस्थानी पोहोचते, पण शेवट धक्कादायक आहे. ही थरारक कथा IMDbच्या यादीत 3 स्थानावर आहे.
Black Warrant ही सीरीज तिहार कारागृहाच्या माजी अधीक्षक सुनील गुप्ता आणि पत्रकार-लेखिका सुनेत्रा चौधरी यांच्यावर आधरीत आहे. ब्लॅक वॉरंट: कन्फेशन्स ऑफ अ तिहार जेलर ही एक खूप नाटमय कथा असल्याने चाहत्यांनी या सीरीजला उत्स्फर्त प्रतिसाद दिला. या सीरीजला चाहत्यांच्या प्रेमाने थेट दुसऱ्या क्रमांक मिळवून दिला.
