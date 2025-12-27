2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य
Year ender 2025 India's Food Delivery Report: नवीन वर्षाच्या आधी, एका फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मने त्यांचा 2025 चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या वर्षी 93 मिलियन लोकांनी ऑर्डर केली आहे आणि त्यात एक पदार्थ नंबर एकला आहे. चला संपूर्ण लिस्ट बघुयात...
Tejashree Gaikwad | Dec 27, 2025, 02:03 PM IST
Year Ender 2025
नवीन वर्षाच्या स्वागतापूर्वी आपण आज एक रिपोर्ट जाणून घेणार आहोत. एका फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मने 2025 चा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी अभ्यास करून सांगितलं आहे की भारतीयांनी एन्डच्या वर्षी सर्वाधिक काय ऑनलाईन काय ऑर्डर केलं आहे. कोणत्या डिशेस सगळ्यात जास्त लोकांनी पसंत केल्या आहेत. चला याची लिस्ट बघुयात.
Top Food Delivery Dishes
भारतीयांना गोड फार आवडतं. मग अशात कोणत्या गोड पदार्थाला जास्त मागणी आली हे तर जाणून घेणे गरजेचं आहे. सर्वेक्षणात व्हाईट चॉकलेट केक सर्वात लोकप्रिय केक म्हणून उदयास आला. व्हाईट चॉकलेट केक आतापर्यंत ६.९ मिलियन ऑर्डरसह प्रथम क्रमांकावर आहे, त्यानंतर चॉकलेट केक (५.४ मिलियन) आणि गुलाब जामुन (४.५ मिलियन) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
