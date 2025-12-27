English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2025 मध्ये भारतीयांनी सर्वाधिक ऑनलाइन कोणते पदार्थ मागवले? पहिला नंबरचा पदार्थ बघून वाटेल आश्चर्य

Year ender 2025 India's Food Delivery Report: नवीन वर्षाच्या आधी, एका फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मने त्यांचा 2025 चा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या वर्षी 93 मिलियन लोकांनी ऑर्डर केली आहे आणि त्यात एक पदार्थ नंबर एकला आहे. चला संपूर्ण लिस्ट बघुयात...    

Tejashree Gaikwad | Dec 27, 2025, 02:03 PM IST
Year Ender 2025

नवीन वर्षाच्या स्वागतापूर्वी आपण आज एक रिपोर्ट जाणून घेणार आहोत. एका फूड  डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मने 2025 चा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी अभ्यास करून सांगितलं आहे की भारतीयांनी एन्डच्या वर्षी सर्वाधिक काय ऑनलाईन काय ऑर्डर केलं आहे. कोणत्या डिशेस सगळ्यात जास्त लोकांनी पसंत केल्या आहेत. चला याची लिस्ट बघुयात.   

Top Food Delivery Dishes

वर्ष संपेपर्यंत अनेक रिपोर्ट्स समोर येत आहेत. दरम्यान फूड डिलिव्हरीचाही एक रिपोर्ट आला आहे. या वर्षी ९३ मिलियन लोकांनी एक खास डिश ऑर्डर केली आहे. चला कोणता पादार्थ अव्वल स्थानावर आहे याबद्दल जाणून घेऊयात..   

संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी लोकांनी चिकन रोल (४.१ मिलियन), व्हेज पिझ्झा (३.६ मिलियन) आणि चिकन नगेट्स (२.९ मिलियन) यांनाही मोठी मागणी होती. चहा-समोसा ट्रेंडही राहिला, ३.४२ मिलियन समोसे आणि २.९ मिलियन आल्याच्या चहाच्या ऑर्डर देण्यात आल्या.  

भारतीयांना गोड फार आवडतं. मग अशात कोणत्या गोड पदार्थाला जास्त मागणी आली हे तर जाणून घेणे गरजेचं आहे. सर्वेक्षणात व्हाईट चॉकलेट केक सर्वात लोकप्रिय केक म्हणून उदयास आला. व्हाईट चॉकलेट केक आतापर्यंत ६.९ मिलियन ऑर्डरसह प्रथम क्रमांकावर आहे, त्यानंतर चॉकलेट केक (५.४ मिलियन) आणि गुलाब जामुन (४.५ मिलियन) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

सकाळच्या नाश्त्यामध्ये इडलीने बाजू मारली असून १.१ मिलियन ऑर्डरसह आघाडी घेतली, त्यानंतर व्हेज डोसा (९.६ मिलियन) आणि त्यानंतर व्हेज आणि मेदू वडा हे देखील नाश्त्याचे पर्याय टॉपमध्ये होते.  

संध्याकाळच्या नाश्तात साधारपणे संध्याकाळी ३ ते ७ या वेळेत लोक सर्वाधिक बर्गर ऑर्डर करण्यात आला. संध्याकाळच्या नाश्तात बर्गर हा सर्वात लोकप्रिय पर्याय राहिला. चहा-समोसा ट्रेंडही कायम राहिला.   

या वर्षी, लोकांनी परदेशी पदार्थांचा आस्वादही घेतला. सर्वात लोकप्रिय परदेशी पदार्थांमध्ये, मेक्सिकन (१६ मिलियन ऑर्डर), पदार्थ भारतीयांमध्ये विशेषतः लोकप्रिय होते.  

अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२५ मध्ये एकूण ९३ मिलियन बिर्याणी ऑर्डर करण्यात आल्या होत्या. ऑर्डर केलेल्या बिर्याणींची ही संख्या प्रति मिनिट १९४ बिर्याणी प्लेट्स (प्रति सेकंद ३.२५) इतकी आहे.  

