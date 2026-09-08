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...म्हणून 250 जॅकच्या मदतीने आख्खं घर हलवलं, येवल्यातील उद्योजकाने का केला हा उद्योग?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Sep 08, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:51 PM IST

येवला तालुक्यात याच्या अगदी उलट निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्याच्या कामासाठी घर पाडण्याऐवजी ते जसेच्या तसे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा अनोखा प्रयोग सुरू आहे.

Yeola House Relocation 250 Jacks Used to Move Entire House Instead of Demolishing It for Road Work1/10

...म्हणून 250 जॅकच्या मदतीने आख्खं घरचं हलवलं, येवल्यातील उद्योजकाने का केला हा उद्योग?

रस्त्याच्या कामात घर अडथळा ठरत असेल तर घर पाडून टाकण्याचा मार्ग अनेकदा स्वीकारला जातो. मात्र, येवला तालुक्यात याच्या अगदी उलट निर्णय घेण्यात आला आहे. 

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मजुरांच्या मदतीने घर उचलले

रस्त्याच्या कामासाठी घर पाडण्याऐवजी ते जसेच्या तसे दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा अनोखा प्रयोग सुरू आहे. उद्योजक सम्राट वर्मा यांच्या नव्याने बांधलेल्या घरावर हा प्रयोग केला जात असून, तब्बल 250 जॅक आणि 10 मजुरांच्या मदतीने घर उचलण्याचे काम सुरू आहे.

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रस्त्याच्या कामामुळे घर ठरत होतं अडथळा

 

येवला तालुक्यातील उद्योजक सम्राट वर्मा यांनी फॅक्टरीजवळ नव्याने घर बांधलं आहे. मात्र, या परिसरातील रस्त्याच्या कामाच्या नियोजनात हे घर अडथळा ठरत असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे घर पाडण्याची वेळ येऊ शकत होती. बांधकामावर झालेला खर्च आणि घराशी संबंधित इतर नुकसान लक्षात घेता, घर पाडण्याऐवजी ते दुसऱ्या जागी हलवण्याचा पर्याय निवडण्यात आला.

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घर पाडलं नाही, तर चक्क उचललं!

 

घर स्थलांतराचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. विशेष तंत्राचा वापर करून संपूर्ण घर त्याच्या मूळ जागेवरून हळूहळू वर उचललं जात आहे. त्यानंतर घर दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामासाठी जागा उपलब्ध होईल आणि दुसरीकडे बांधलेलं घरही वाचवता येणार आहे.

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हरियाणातून आले कारागीर

 

या कामासाठी विशेष अनुभव असलेल्या हरियाणातील कुरुक्षेत्र येथील कारागिरांना बोलावण्यात आलं आहे. घर उचलण्याचं काम सामान्य बांधकामापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आणि तांत्रिक स्वरूपाचं असल्याने अनुभवी कामगारांच्या मदतीने प्रक्रिया राबवली जात आहे. घराच्या संरचनेला धक्का लागू नये, यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर काळजी घेतली जात आहे.

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250 जॅकचा एकत्रित वापर

 

घर उचलण्यासाठी तब्बल 250 जॅक वापरण्यात येत आहेत. अनेक जॅक एकाच वेळी योग्य पद्धतीने कार्यरत ठेवून घराचा भार नियंत्रित केला जात आहे. एखाद्या भागावर अचानक जास्त भार पडू नये किंवा घराच्या संरचनेवर ताण निर्माण होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सावधगिरीने केली जात आहे.

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दहा मजुरांची टीम कामात

 

या संपूर्ण कामासाठी सुमारे 10 मजूर कार्यरत आहेत. जॅकची स्थिती, घराचा समतोल आणि उचलण्याची प्रक्रिया यावर सतत लक्ष ठेवण्यात येत आहे. घराचा एक भाग जास्त वर जाणे किंवा संरचनेत असमतोल निर्माण होणे टाळणं या कामातील सर्वात महत्त्वाच्या बाबींपैकी एक आहे.

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संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी

 

घर उचलून लगेच दुसऱ्या ठिकाणी नेणं शक्य नसतं. त्यामुळे घराची संरचना सुरक्षित ठेवत टप्प्याटप्प्याने हे काम करण्यात येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, संपूर्ण स्थलांतराची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सुमारे एक महिना लागण्याची शक्यता आहे. घर उचलणे, सुरक्षितपणे पुढे सरकवणे आणि नव्या जागेवर स्थिर करणे अशा विविध टप्प्यांतून हा प्रयोग पूर्ण केला जाणार आहे.

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नाशिक जिल्ह्यातील पहिला प्रयोग असल्याचा दावा

 

संपूर्ण घर जागेवरून उचलून दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्याचा नाशिक जिल्ह्यातील हा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे येवला तालुक्यातील या कामाची परिसरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, जिल्ह्यात यापूर्वी अशा स्वरूपाचे कोणतेही काम झाले नसल्याची स्वतंत्र अधिकृत नोंद उपलब्ध असल्याशिवाय हा दावा निश्चित तथ्य म्हणून पाहता येणार नाही.

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घर स्थलांतराचा प्रयोग कितपत यशस्वी होणार?

 

रस्त्याच्या विकासकामासाठी घराचा अडथळा दूर करण्याबरोबरच बांधलेलं घर वाचवण्याचा प्रयत्न या प्रयोगातून केला जात आहे. घराच्या संरचनेला कोणतीही हानी न पोहोचवता ते नव्या जागेवर यशस्वीपणे स्थिर करता आलं, तर येवल्यातील हा प्रयोग निश्चितच वेगळा ठरणार आहे. घर पाडण्याऐवजी घरच स्थलांतरित करण्याचा हा प्रयोग कितपत यशस्वी होतो, याकडे आता स्थानिकांचं लक्ष लागलं आहे.

TAGS:
yeola news
nashik news
House Relocation
Maharashtra News
Unique Construction

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