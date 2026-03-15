इतकी श्रीमंती की, सिगारेटमध्ये चरस भरण्यासाठी नोकरीवर ठेवला होता माणूस; इतका Drug Addict का झाला हनी सिंग?

Yo Yo Honey Singh Birthday: बॉलीवूडला रॅप सॉन्हीची ओळख करुन देणारा गायक कलाकार म्हणजे 'हनी सिंग'. अनेक सुपरहिट गाणी देणारा रॅपर यो यो हनी सिंह काही वर्षे अचानक प्रकाशझोतातून गायब झाला होता. एका मुलाखतीत त्याने व्यसन, मानसिक आजार आणि संघर्षाबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. आज हा गायक त्याचा 42 वाढदिवस साजरा करत आहे. 

Priti Ved | Mar 15, 2026, 11:41 AM IST
करिअरमधील मोठी पुनरागमन

ग्लोरी या नवीन अल्बममुळे हनी सिंहने पुन्हा संगीत क्षेत्रात दमदार एंट्री केली होती. अनेक वर्षे गाण्यापासून दूर राहिल्यानंतर त्याचे पुनरागमन चाहत्यांसाठी खास ठरले. मात्र त्याचा आयुष्यातील एक काळ अन्यंत कठीण आणि कापरे भरवणारा होता.

मला वॉशरुममध्येही...

हनी सिंहने सांगितले की सुरुवातीला साधारण होतं मात्र जशी जशी नशाची मात्रा वाढली तस तसं मी आजारी होत गेलो एक वेगळाच डिसओडर झाला. माझ्या भावनांवरील माझे नियंत्रण संपले. मी कधीही काहीही करु लागलो. तब्बल दीड वर्ष मी घराबाहेर निघालो नाही वॉशरुममध्येही दार उघडे ठेवून जावे लागत असे.

सिगारेटमध्ये चरस भरण्यासाठी...

त्याने सांगितले की सुमारे 2012 च्या काळात त्याने प्रथम चरस घेण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला ते फक्त मजेत केलेले प्रयोग होते. पण हळूहळू ते सवयीत बदलले आणि त्यातून गंभीर व्यसन निर्माण झाले. कधीकाळी मी माझ्या सिगारेटमध्ये नशेचे पदार्थ भरण्यासाठी नोकरीवर माणूस ठेवला होता. 

इंडस्ट्रीतील दबावाचा परिणाम

हनी सिंहने मान्य केले की सिनेसृष्टीतील काही लोक त्याला चिडवत नशा करून पाहण्याचे आव्हान देत होते. त्या दबावात त्यानेही स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी ते स्वीकारले. त्यानंतर हळूहळू तो या सवयीमध्ये अडकत गेला.

व्यसनामुळे आयुष्य विस्कळीत

त्या काळात त्याला दिवसातील प्रत्येक वेळी नशेची गरज वाटत असे. खाणे, झोपणे किंवा उठणे अशा साध्या गोष्टींमध्येही त्याला व्यसन हवे असे. त्यामुळे त्याचे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य दोन्ही मोठ्या प्रमाणात बिघडले.

वैवाहिक आयुष्यावर परिणाम

2011 मध्ये त्याचे लग्न झाले होते, पण त्यावेळी तो सतत प्रवास आणि कामात गुंतलेला होता. प्रसिद्धी, पैसा आणि चुकीच्या सवयींमुळे तो कुटुंबापासून दूर गेला. या परिस्थितीचा त्याच्या नातेसंबंधांवरही परिणाम झाला.

मानसिक आजाराशी लढा

व्यसनामुळे तो बायपोलर डिसऑर्डर या मानसिक आजाराचा शिकार झाला. या काळात त्याला भीती, नकारात्मक विचार आणि कल्पनांचे भास जाणवत होते. 

6 वर्षांनंतर आयुष्य पुन्हा मार्गावर

या कठीण टप्प्यातून बाहेर पडण्यासाठी त्याला जवळपास 7 वर्षांचा काळ लागला. उपचार आणि कुटुंबाच्या मदतीने तो पुन्हा सामान्य जीवनाकडे परतला. आज 2026 मध्ये त्याची एकूण संपत्ती सुमारे ₹200 ते ₹246 कोटीं दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते.

