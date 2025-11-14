English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
लहान मुलांबद्दल 'हे' आश्चर्यकारक सायकोलॉजी फॅक्ट्स तुम्हाला माहित असायलाच हवेत!

लहान मुलांच्या सायकोलॉजी बद्दल काही सामान्य पण आश्चर्यकारक फॅक्ट्स पालकांना माहीत असणे आवश्यक आहे. यामुळे पालकांना त्यांच्या मुलांच्या भावना समजून घेता येतील, तेसच त्यांना योग्य वातावरणात वाढवणे सोपे जाईल. 

Nov 14, 2025, 03:56 PM IST
आज 14 नोव्हेंबर रोजी जगभरात बालदिन साजरा केला जातो. या निमित्ताने लहान मुलांच्या मानसिकतेबद्दलची ही माहिती तुम्ही नक्की वाचायला हवी.   

लहान मुलांच्या सायकोलॉजी बद्दलचे हे काही आश्चर्यकारक फॅक्ट्स तुम्हाला तुमच्या मुलांना आणखी समजून घ्यायला मदत करतील. 

लहान मुले 7 वर्षांपर्यंत पालकांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी 'तथ्य' म्हणून मानतात. म्हणूनच या काळात पालकांचा प्रत्येक शब्द त्यांना कायम लक्षात राहतो.

त्यांना कधीही राग येत नाही. त्यांचा मेंदू एकावेळी अनेक भावना समजू शकत नाहीत. म्हणून भावनांचा 'ओव्हरलोड' होऊन ते रडू लागतात.   

मुलांची एकाग्र क्षमता सरासरी 2 ते 5 मिनिटांची असते. म्हणूनच ते जास्त काळ एका ठिकाणी शांत बसत नाहीत किंवा लक्ष केंद्रित करत  नाहीत.

लहान मुलांचे कौतुक केल्यास त्यांच्या वागण्यात त्वरीत सुधारणा होते. त्यामुळे त्यांच्यावर न ओरडता त्यांना शांतपणे आणि प्रेमाने गोष्टी समजवा.

लहान मुले कोणतीही गोष्ट पाहून लगेच शिकतात आणि त्याचे त्वरीत अनुकरण करतात. त्यामुळे पालक जसे वागतील किंवा जी कृती करतील तेच मुलं सुद्धा करतात. 

लहान मुलांना 'नाही' किंवा हे 'असे नाही करायचे','असे नाही वागायचे' या प्रकारचे शब्द जास्त ट्रिगर करतात. म्हणून ते लगेच उलटं बोलतात किंवा वागतात. 

4 ते 5 वर्षांची मुले स्वप्नांमध्ये वास्तव आणि कल्पना यामध्ये फरक ओळखू शकत नाहीत. म्हणूनच त्यांना भितीदायक स्वप्न खूप त्रास देतात. 

लहान मुलांना त्यांची ठरलेली दिनचर्या आणि कामांची पुनरावृ्त्ती करणे फार आवडते. कारण, दिवसभरात पुढे काय होणार हे माहीत असल्यामुळे त्यांना कामासाठी मानसिक तयारी करण्याची गरज नसते. ज्यामुळे त्यांचा दिवस तणावमुक्त आणि सहज जातो.

