24 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू, MRI मध्ये 70 वर्षांचा मेंदू; काय आहे 'हा' जीवघेणा आजार?
24 वर्षांचा मुलगा आंद्रे यारहमचा मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे या तरुणाला झालेला हा आजार 70 नंतरच्या वृद्धांमध्ये दिसतो. MRI मध्ये दिसलेली गोष्ट ही डॉक्टरांनाही स्तब्ध करणारी होती.
Dakshata Thasale | Jan 08, 2026, 05:37 PM IST
मिरर यूके (संदर्भ) मधील एका वृत्तानुसार, आंद्रेचा आजार चुकीच्या निदानामुळे सुरू झाला. सुरुवातीला डॉक्टरांनी त्याला ऑटिझम असल्याचे निदान केले, परंतु त्याची आई सॅम फेअरबर्न यांना खात्री पटली नाही. तिच्या लक्षात आले की तिच्या मुलाचे वर्तन हळूहळू बदलत आहे. चला संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया आणि अशा प्रकरणांमधून तुम्ही कोणते धडे घेतले पाहिजेत.
मेंदूमध्ये दिली विचित्र लक्षणे
रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा
प्रकृती का बिघडत गेली
आंद्रेच्या प्रकृतीमुळे त्याची बोलण्याची क्षमता कमी झाली. त्याची काळजी घेण्यासाठी, त्याची आई सॅमला तिची नोकरी सोडावी लागली आणि त्याची पूर्णवेळ काळजीवाहू व्हावी लागली. ख्रिसमसच्या वेळी त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली. डॉक्टरांनी त्याला आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ठेवले आणि त्याला सांगितले की त्याच्याकडे फक्त काही आठवडे शिल्लक आहेत.
मेंदू दान केल्यामुळे होणार संशोधन
ऑटिझम आणि डिमेंशियामध्ये काय फरक
