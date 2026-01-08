English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • 24 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू, MRI मध्ये 70 वर्षांचा मेंदू; काय आहे हा जीवघेणा आजार?

24 वर्षांच्या तरुणाचा मृत्यू, MRI मध्ये 70 वर्षांचा मेंदू; काय आहे 'हा' जीवघेणा आजार?

24 वर्षांचा मुलगा आंद्रे यारहमचा मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे या तरुणाला झालेला हा आजार 70 नंतरच्या वृद्धांमध्ये दिसतो. MRI मध्ये दिसलेली गोष्ट ही डॉक्टरांनाही स्तब्ध करणारी होती.   

Dakshata Thasale | Jan 08, 2026, 05:37 PM IST
1/9

Youngest Dementia Patient

आंद्रे यारहम फक्त 24 वर्षांचा होता. ख्रिसमसनंतर लगेचच त्याचे निधन झाले. त्याच्या मृत्यूचे कारण डिमेंशिया असल्याचे म्हटले जाते. या गंभीर आजाराने इतक्या लहान वयात झालेल्या त्याच्या मृत्यूने सर्वांना धक्का बसला. हा आजार सहसा वृद्धांना होतो.

2/9

Youngest Dementia Patient

आंद्रेच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या आईने वैद्यकीय संशोधनासाठी त्याचा मेंदू दान केला जेणेकरून शास्त्रज्ञांना हा दुर्मिळ आजार चांगल्या प्रकारे समजेल आणि इतर कुटुंबांनाही असेच नशिब भोगावे लागू नये.  

3/9

Youngest Dementia Patient

मिरर यूके (संदर्भ) मधील एका वृत्तानुसार, आंद्रेचा आजार चुकीच्या निदानामुळे सुरू झाला. सुरुवातीला डॉक्टरांनी त्याला ऑटिझम असल्याचे निदान केले, परंतु त्याची आई सॅम फेअरबर्न यांना खात्री पटली नाही. तिच्या लक्षात आले की तिच्या मुलाचे वर्तन हळूहळू बदलत आहे. चला संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया आणि अशा प्रकरणांमधून तुम्ही कोणते धडे घेतले पाहिजेत.

4/9

मेंदूमध्ये दिली विचित्र लक्षणे

Youngest Dementia Patient

त्याच्या आईने सांगितले की आंद्रे खूपच कमी बोलू लागला आहे, कोणत्याही गोष्टीत रस गमावला आहे आणि त्याने त्याच्या नोकरीवर जाणे देखील बंद केले आहे. जेव्हा तिच्या आईने एका तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेतला तेव्हा सत्य समोर आले.

5/9

रिपोर्टमध्ये धक्कादायक खुलासा

Youngest Dementia Patient

आंद्रेच्या २३ व्या वाढदिवसाच्या अगदी आधी, एमआरआय स्कॅनमध्ये फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशियाची पुष्टी झाली. डॉक्टरांनी सांगितले की त्याचा मेंदू ७० वर्षांच्या वृद्धासारखा झाला आहे. ही बातमी संपूर्ण कुटुंबासाठी अत्यंत दुःखद आणि धक्कादायक होती.

6/9

प्रकृती का बिघडत गेली

Youngest Dementia Patient

आंद्रेच्या प्रकृतीमुळे त्याची बोलण्याची क्षमता कमी झाली. त्याची काळजी घेण्यासाठी, त्याची आई सॅमला तिची नोकरी सोडावी लागली आणि त्याची पूर्णवेळ काळजीवाहू व्हावी लागली. ख्रिसमसच्या वेळी त्याची प्रकृती आणखी बिकट झाली. डॉक्टरांनी त्याला आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात ठेवले आणि त्याला सांगितले की त्याच्याकडे फक्त काही आठवडे शिल्लक आहेत.

7/9

मेंदू दान केल्यामुळे होणार संशोधन

Youngest Dementia Patient

आंद्रेचे २७ डिसेंबर रोजी नॉर्विचमधील प्रिसिला बेकन लॉज हॉस्पिस येथे निधन झाले. आंद्रेच्या आई सॅम यांनी खुलासा केला की केंब्रिजमधील अॅडेनब्रुक हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मेंदू संशोधनासाठी दान करण्यात आला आहे. ती म्हणाली, "जर हे भविष्यात एका कुटुंबालाही मदत करू शकले तर ते एक मोठे आशीर्वाद असेल."

8/9

ऑटिझम आणि डिमेंशियामध्ये काय फरक

Youngest Dementia Patient

हे दोन वेगवेगळे आजार आहेत. ऑटिझम हा सहसा बालपणात, सुमारे २-३ वर्षांच्या वयात दिसून येतो. हा एक जन्मजात दोष आहे, ज्यामध्ये मेंदूचा विकास थोडा वेगळा होतो. दुसरीकडे, डिमेंशिया बहुतेकदा वृद्ध प्रौढांमध्ये होतो आणि हा एक प्रगतीशील आजार आहे ज्यामुळे कालांतराने मेंदूचे कार्य कमी होते.

9/9

ऑटिझम आणि डिमेंशियाची लक्षणे

Youngest Dementia Patient

ऑटिझममध्ये, स्मरणशक्ती सामान्य असते आणि बोलण्यात आणि सामाजिक संवादात समस्या लवकर उद्भवतात. डिमेंशियामध्ये, सुरुवातीला गोष्टी ठीक असतात, परंतु नंतर, विसरणे, बोलण्यात अडचणी आणि वर्तनात बदल सुरू होतात. ऑटिझम कालांतराने बिघडत नाही आणि योग्य उपचार आणि आधाराने, व्यक्ती सुधारू शकते. डिमेंशियामध्ये, स्थिती हळूहळू बिघडते. दोन्हीवर कोणताही निश्चित इलाज नाही.

