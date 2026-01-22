English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • ...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

New Rule About Driving Licence: वाहनपरव्यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून आता रस्त्याने वाहने चालवताना अधिक कळजी घेणं या नव्या नियमांमधील तरतूदी पाहिल्यानंतरच स्पष्ट होतंय. नक्की काय आहे या कायद्यात पाहूया...

Swapnil Ghangale | Jan 22, 2026, 09:27 AM IST
twitter
1/8

वाहतुकीचे नवे नियम अत्यंत महत्त्वाचे! एकदा वाचाच काय बदललंय

drivinglicencesuspended

वाहतुकीच्या नियमांमध्ये बदल झाले असून रोज वाहन चालवणाऱ्यांसाठी हे बदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या बदलांकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमचं ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द होऊ शकतं. काय सांगतात नवे नियम पाहूयात...

twitter
2/8

मोटार वाहन नियमांमध्ये नवीन सुधारणा

drivinglicencesuspended

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार वाहन नियमांमध्ये नवीन सुधारणा करून ड्रायव्हिंग लायसन्स (DL) ची अपात्रता किंवा रद्द करण्याची तरतूद जोडली आहे, असे वृत्त आहे.   

twitter
3/8

ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार

drivinglicencesuspended

परवाना प्राधिकरण - RTO किंवा जिल्हा वाहतूक कार्यालयाला ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की परवाना प्राधिकरणाने परवानाधारकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. 

twitter
4/8

म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे

drivinglicencesuspended

परवाना प्राधिकरण - RTO किंवा जिल्हा वाहतूक कार्यालय - ला DL निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. नियमांमध्ये असेही म्हटले आहे की परवाना प्राधिकरणाने परवानाधारकाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली पाहिजे. 

twitter
5/8

अट 1 जानेवारीपासून सुरू होईल

drivinglicencesuspended

बुधवारी प्रकाशित झालेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की ड्रायव्हिंग लायसन्स अपात्रतेसाठी एका वर्षात पाच किंवा त्याहून अधिक गुन्ह्यांची अट 1 जानेवारीपासून सुरू होईल. वाहतूक गुन्हे एका वर्षापेक्षा जास्त काळ चालणार नाहीत. 

twitter
6/8

एका वर्षाच्या कालावधीत नोंदवलेला कोणताही गुन्हा...

drivinglicencesuspended

नवीन अधिसूचनेत म्हटले आहे की "मागील कोणत्याही एका वर्षाच्या कालावधीत नोंदवलेला कोणताही गुन्हा किंवा उल्लंघन पुढील कोणत्याही एका वर्षाच्या कालावधीत गुन्हे किंवा उल्लंघन निश्चित करण्यासाठी विचारात घेतले जाणार नाही". 

twitter
7/8

ड्रायव्हिंग लायसन्स अपात्रता

drivinglicencesuspended

आतापर्यंत, नियमांमध्ये 24 तरतुदी होत्या ज्यामुळे संबंधित परवाना प्राधिकरणाला ड्रायव्हिंग लायसन्स अपात्रता सुरू करण्यास प्रवृत्त केले जाऊ शकते. 

twitter
8/8

कोणकोणत्या गोष्टी गुन्हा?

drivinglicencesuspended

यामध्ये वाहन चोरी, प्रवाशांवर हल्ला, प्रवाशांचे अपहरण, परवानगी असलेल्या वेग मर्यादेपेक्षा जास्त वाहन चालवणे, ओव्हरलोडिंग आणि सार्वजनिक ठिकाणी वाहन सोडून देणे यांचा समावेश होता. या तरतुदी "जनतेसाठी त्रासदायक किंवा धोका निर्माण करतात" हे लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. (सर्व फोटो प्रतिनिधिक)

twitter
पुढील
अल्बम

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव

पुढील अल्बम

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव

खळबळ! तुळजाभवानीच्या दर्शनाला जाताय? दान करतेवेळी चुकून... अजब ठराव 8
&#039;मुंब्रा हिरवा करु&#039; म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे? 9
24 तासांत बनली भारताची &#039;नॅशनल क्रश&#039;; साडी नेसलेल्या &#039;या&#039; जर्मन तरुणीने सोशल मीडियावर कसा उडवला धुरळा?

24 तासांत बनली भारताची 'नॅशनल क्रश'; साडी नेसलेल्या 'या' जर्मन तरुणीने सोशल मीडियावर कसा उडवला धुरळा?

24 तासांत बनली भारताची 'नॅशनल क्रश'; साडी नेसलेल्या 'या' जर्मन तरुणीने सोशल मीडियावर कसा उडवला धुरळा? 9
डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!

डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा!

डीप नेक ब्लाऊज आणि रॉयल लूक; सई ताम्हणकरने पुन्हा एकदा वाढवला सोशल मीडियाचा पारा! 8