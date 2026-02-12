English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार

20 पिलर असलेल्या या पुलाच्या माध्यभागी असधारण 10 व्या पिलरच्या खाच्यांना पकडून कोणीतरी आवाज देत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.   

Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 12:42 PM IST
1/8

पश्चिम रेल्वेच्या वैतरणा खाडी वरील पुलावरून धावत्या लोकल ट्रेनमधून खाडीपात्रात एक प्रवासी पडल्याची धक्कादायक घटना घडली.   

2/8

सुदैवाने रेल्वे कर्मचारी रमेश सिंग यांच्या सतर्कतेमुळे तसेच, वाढीव गावातील  गुरु पाटील आणि साई पाटील यांनी तात्काळ बोटीने रेल्वे पुलाखाली जाऊन त्या प्रवाशाला खाडी पात्रातून सुखरूप बाहेर लढले.   

3/8

उदय मंगेश वांगड 25 (रा. बोईसर) असे या प्रवाशाचे नाव आहे. तो बोईसरहून बोरिवलीकडे जात असताना ही दुर्घटना घडली.  

4/8

वैतरणा रेल्वे स्थानक परिसरात रेल्वेच्या इंजिनिअरिंग विभागातील ट्रॅक मेंटेनर आणि ब्रिज गार्ड असलेले रमेश सिंग हे रात्री गस्तीवर असताना, मंगळवारी (10 फेब्रुवारी) रात्री 10 ते 11 वाजण्याच्या सुमारास डाउन लाईन वर त्यांना रेल्वे पुलाखालून कोणीतरी आवाज देत असल्याचे ऐकू आले.   

5/8

20 पिलर असलेल्या या पुलाच्या माध्यभागी असधारण 10 व्या पिलरच्या खाच्यांना पकडून कोणीतरी आवाज देत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.   

6/8

त्यानंतर रमेश सिंग यांनी रेल्वेच्या इतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या परिचित असलेल्या  वाढीव गावातील स्थानिक आणि शिवसेना (शिंदे गट) शाखाप्रमुख असलेल्या गुरु पाटील, यांना देखील या घटनेची माहिती दिली.  गुरु पाटील यांनी विलंब न लावता  उपशाखाप्रमुख साई पाटील यांच्या सोबतीने बोट घेऊन तिघेही खाडी पत्रात पुलाखाली पोहोचून पुलाच्या पिलरचा आसरा घेऊन राहिलेल्या उदय मंगेश वांगड वय 25 राहणार बोईसर याला बोटीत घेतले.   

7/8

सुदैवाने समुद्राला ओहोटी असल्याने पाण्याचा वेग कमी होता म्हणून उदय पिलरला पकडून राहू शकला. त्याला बाहेर काढल्यानंतर जखमी उदय वांगड याला वैतरणा रेल्वे स्थानकातील स्टेशन मास्तर केबिनमध्ये प्राथमिक औषधोपचार करून सकाळी घरी सोडले.  

8/8

उदयला या जीवघेण्या संकटातून वाचवणाऱ्या या देवदूतांचे त्याच्या आईने आभार मानले असून त्यांच्यावर सर्व स्थरातून कौतुकाचा वर्षाव होते आहे.  

