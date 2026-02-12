वैतरणामध्ये रेल्वे ट्रॅकवर गस्त घालताना पुलाखालून येत होता आवाज; जे दिसलं ते पाहून अधिकारी हादरले, रात्री एकच थरार
20 पिलर असलेल्या या पुलाच्या माध्यभागी असधारण 10 व्या पिलरच्या खाच्यांना पकडून कोणीतरी आवाज देत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले.
Shivraj Yadav | Feb 12, 2026, 12:42 PM IST
त्यानंतर रमेश सिंग यांनी रेल्वेच्या इतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या परिचित असलेल्या वाढीव गावातील स्थानिक आणि शिवसेना (शिंदे गट) शाखाप्रमुख असलेल्या गुरु पाटील, यांना देखील या घटनेची माहिती दिली. गुरु पाटील यांनी विलंब न लावता उपशाखाप्रमुख साई पाटील यांच्या सोबतीने बोट घेऊन तिघेही खाडी पत्रात पुलाखाली पोहोचून पुलाच्या पिलरचा आसरा घेऊन राहिलेल्या उदय मंगेश वांगड वय 25 राहणार बोईसर याला बोटीत घेतले.
