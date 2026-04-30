English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • फोटो
YouTube : यूट्यूबमध्ये हा फिचर वापरण्यासाठी सबस्क्रिप्शन गरज नाही, फॅन्सी फीचर वापरण्यासाठी फारच सोपा

यूट्यूबवर आपण रोज नवनवीन व्हिडिओ पाहत असतो. मग ते लहान शॉर्ट्स असो किवा 1-2 तासचे पॉडकास्ट. यूट्यूब वापरकत्यांसाठी आता एक आनंदाची बातमी आहे, यूट्यूबने आता नवा फिचर सुरु केला आहे, हा फिचर कोणता आहे यासंदर्भात वाचा. 

Shubhangi Mere | Apr 30, 2026, 03:38 PM IST
twitter
1/7

या फिचरसाठी सबस्क्रिप्शनची गरज नाही

यूट्यूबमध्ये एक फिचर आहे तो म्हणेजच सबस्क्रिप्शन. अनेक यूट्यूब युझर्स हे सबस्क्रिप्शन घेणे टाळतात, त्यामुळे सातत्याने व्हिडिओ पाहताना अनेक अॅड येत असतात. आता नवा यूट्यूबचा फिचर काय आहे यासंदर्भात वाचा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
2/7

यूट्यूब वापरकर्त्यांसाठी आनंदाची बातमी

यूट्यूब वापरकर्त्यांसाठी आता आनंदाची बातमी आहे,  यूट्यूबने आता एक फीचर मोफत द्यायला सुरुवात केली आहे यामध्ये तुम्हाला पूर्वी पैसे खर्च करावे लागत होते ते खर्च करावे लागणार नाहीत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
3/7

यूट्यूबचा नवा फिचर अधिक सोपा आणि स्मार्ट

यूट्यूबने हा बदल तुमचा पाहण्याचा अनुभव अधिक सोपा आणि स्मार्ट होणार आहे. आता पिक्चर-इन-पिक्चर हा फिचर यूट्यूबने सुरु केला आहे, याआधी हा फिचर केवळ अमेरिकेतील युजर्सपुरते मर्यादित होता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया  

twitter
4/7

नॉन-प्रीमियम युजर्सला होणार फायदा

यूट्यूब हा नवा फिचर संपूर्ण जगभरामध्ये सुरु करणार आहे, विशेष म्हणजे आता नॉन-प्रीमियम युजर्स देखील याचा फायदा घेऊ शकणार आहेत. हा फिचर यूट्यूबमध्ये लाँगफॉर्म आणि नॉन-म्युझिक व्हिडिओंसाठी काम करणार आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
5/7

पिक्चर-इन-पिक्चर हे वापरण्यासाठी फारच सोपे

पिक्चर-इन-पिक्चर हे वापरण्यासाठी फारच सोपे असणार आहे, त्यामुळे समजण्यास अडचण येणार नाही. तुम्हाला या फिचरचा आनंद घेण्यासाठी यूट्यूब अ ॅपवर व्हिडिओ प्ले करावा लागेल. नंतर होम बटण दाबा आणि अ ॅपमधून बाहेर पडा. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
6/7

यूट्यूबचा नवा फिचर कसा असणार

व्हिडिओ हा आता एक छोट्या स्क्रिनवर पाहता येणार आहे, त्याचबरोबर ज्याप्रकारे जिओहॅाटस्टारसारखे अॅप छोट्या स्क्रिनवर पाहता येतात त्याचप्रकारे तुम्ही यूट्यूबचे व्हिडिओ पाहू शकता. आवश्यकतेनुसार ती लहान आणि मोठी देखील बनवू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
7/7

प्रीमियम युजर्सवर कोणता परिणाम होणार

या नव्या अपडेटचा प्रीमियम युजर्सवर कोणताही परिणाम होणार नाही. जे लोक आधीपासून यूट्यूब प्रीमियम वापरत आहेत त्यांना संगीत आणि नॉन-म्युझिक कंटेंटवर पीआयपी फीचर मिळत राहील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

twitter
