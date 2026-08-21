तुमचा 6 महिन्यांचा पगार = 'या' Villa चं एका दिवसाचं भाडं; युवराज-अभिषेकच्या ट्रीपमधील बंगला आहे तरी कुठं? त्याचं नेमकं Rent किती?

सोशल मीडियावर या दोघांचे फोटो व्हायरल झाले असून त्यांच्या या ट्रीपमधील व्हिला अधिक चर्चेत आहे. या व्हिलासंदर्भात, त्याच्या एका दिवसाच्या भाड्यासंदर्भात जाणून घेऊयात...
गुरु-शिष्य असलेल्या युवराज सिंग आणि अभिषेक वर्माने नुकतीच एक रॉयल ट्रीप केली. या ट्रीपमध्ये ते ज्या व्हिलामध्ये राहिले होते त्याचं एक दिवसाचं भाडं मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. या व्हिलाचं एका दिवसाचं भाडं पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा व्हिला आहे कुठे आणि त्याचं भाडं किती हे पाहूयात...
भारताचा माजी स्फोटक फलंदाज युवराज सिंग आणि त्याचा शिष्य तसेच सध्या भारतीय संघातून खेळणारा अभिषेक शर्मा वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहेत. हे गुरु-शिष्य दोघेही सध्या सुट्टीचा आनंद घेत आहेत. दोघेजण इटलीतील सार्डिनियाला गेले होते. जिथे त्यांनी गोल्फ, प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी, उत्तम खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेतानाच निवांत आराम केला. मात्र हे दोघे जिथे राहायला होते त्या जागेचं एका दिवसाचं भाडं हे आपल्यापैकी अनेकांच्या सहा महिन्याच्या पगारापेक्षाही अधिक आहे.
अभिषेकनेच इन्स्टाग्रामवर त्यांच्या या इटलीतील ट्रीपचे फोटो शेअर केले. आपल्या या ट्रीपची झळक चालहत्यांना दाखवताना अभिषेक आणि युवराजच्या स्टायलिश हॉलिडे लूकपासून इटलीतील निसर्गरम्य दृश्यांपर्यंत अनेक गोष्टी या फोटोत पाहायला मिळाल्या.
मैदानावर आणि सोशल मीडियावर दिसणारी युवराज आणि अभिषेक या दोघांमधील मैत्रीपूर्ण जुगलबंदी इटली ट्रीपमध्येही दिसून आली.एका फोटोला कॅप्शन देताना अभिषेकने,"पाजींसोबत इटलीमध्ये गोल्फ" असे लिहिले आहे.
युवराज आणि अभिषेकच्या या सहलीचे एक मुख्य आकर्षण ठरला हे दोघे ज्या व्हिलामध्ये राहिलेले तो व्हिला! सार्डिनियामधील टेकड्यांमध्ये आणि मेडिटेरेनियन म्हणजेच भूमध्यसागरी वातावरण आणि हिरवळीने वेढलेल्या प्रॉपर्टीमध्ये एकांत आणि विहंगम दृश्यांचा अनोखा संगम होता.
या आलिशान व्हिलामधील फोटोंमध्ये 'इन्फिनिटी पूल', प्रशस्त व्हरांडा आणि मोठ्या लिव्हिंग एरियाचा दिसतोय. यात पाच बेडरूम्स, आठ बेड आणि सहा बाथरूम्स आहेत, तसेच इथे पूल टेबल असलेली एक गेम्स रूमही आहे. सार्डिनिया फिरण्यात किंवा गोल्फ खेळण्यात दिवस घालवल्यानंतर आराम करण्यासाठी या ठिकाणी युवराज आणि अभिषेकला भरपूर वेळ आणि मोकळी जागा मिळाली.
अभिषेकने या व्हिलाची झलक शेअर करताना'एअरबीएनबी'चे क्रिकेटच्या भाषेत कौतुक करताना, "नक्कीच असे म्हणता येईल की हा एअरबीएनबीचा व्हिला एक 'गुड कॅच' (उत्तम निवड) ठरलाय," असं म्हटलं. मात्र अभिषेक इम्प्रेस झालेल्या सार्डिनियामधील या सुंदर व्हिलाचे दरही तितकेच अधिक आहेत.
एअरबीएनबी लिस्टिंगनुसार, सार्डिनियामधील या व्हिलामध्ये तीन रात्री राहण्याचा खर्च 9 लाख 5 हजार 938 रुपये इतका आहे. याचा अर्थ इथे राहण्यासाठी प्रत्येक दिवसाचे साधारणपणे 3.02 लाख रुपये मोजावे लागतात. या आलिशान व्हिलामध्ये 12 पाहुण्यांच्या राहण्याची सोय आहे आणि यात पाच बेडरूम्स, आठ बेड व सहा बाथरूम्स आहेत. इन्फिनिटी पूल, विहंगम दृश्ये, प्रशस्त अंतर्गत रचना आणि शांत ठिकाण यामुळे हा व्हिला इटली सहलीसाठी एक आलिशान पर्याय म्हणून उत्तम आहे. (सर्व फोटो अभिषेक वर्माच्या इन्स्टाग्रामवरुन साभार)