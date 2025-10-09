'लग्नानंतर दोन महिन्यांत...' युजवेंद्र चहलने एक्स वाइफ धनश्री वर्माच्या आरोपांवर तोडले मौन; केला मोठा खुलासा
Yuzvendra Chahal reply to x wife Dhanashree Verma: युजवेंद्र चहल म्हणाला की, त्याचे आणि धनश्रीचे लग्न सुमारे साडेचार वर्षे टिकले. धनश्री वर्माने चहलवर लग्नाच्या दोन महिन्यातच विश्वासघात केल्याचा खुलासा केला. यावर आता युजवेंद्र चहलने उत्तर दिलं आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 10:51 AM IST
भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रसिद्ध फिरकीपटू युजवेंद्र चहल सध्या मैदानाबाहेर एका वैयक्तिक विषयामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची एक्स वाइफ धनश्री वर्मा हिने काही दिवसांपूर्वी एका रिअॅलिटी शोदरम्यान चहलवर गंभीर आरोप केले होते. धनश्रीनं सांगितलं होतं की, तिच्या लग्नानंतर फक्त दोन महिन्यांतच चहलनं तिला धोका दिला. या वक्तव्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आणि चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली की, खरंच चहलनं असं काही केलं का?
त्याने पुढे सांगितलं की, काही लोक अजूनही भूतकाळात अडकलेले आहेत आणि त्याच्यावर जुन्या गोष्टींचा आधार घेत आपलं नाव पुढे ठेवतात. “अजूनही काही लोक त्या गोष्टीला धरून बसले आहेत. काहींचं घर अजूनही माझ्या नावावर चालतं. मला त्याचं काही वाटत नाही आणि मी त्याने प्रभावितही होत नाही. मला वाटतं, मी या विषयावर शेवटच्यांदा बोलतोय,” असं चहल ठामपणे म्हणाला.
