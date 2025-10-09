English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'लग्नानंतर दोन महिन्यांत...' युजवेंद्र चहलने एक्स वाइफ धनश्री वर्माच्या आरोपांवर तोडले मौन; केला मोठा खुलासा

Yuzvendra Chahal reply to x wife Dhanashree Verma: युजवेंद्र चहल म्हणाला की, त्याचे आणि धनश्रीचे लग्न सुमारे साडेचार वर्षे टिकले. धनश्री वर्माने चहलवर लग्नाच्या दोन महिन्यातच  विश्वासघात केल्याचा खुलासा केला. यावर आता युजवेंद्र चहलने उत्तर दिलं आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 10:51 AM IST
भारतीय क्रिकेट संघाचा प्रसिद्ध फिरकीपटू युजवेंद्र चहल सध्या मैदानाबाहेर एका वैयक्तिक विषयामुळे चर्चेत आला आहे. त्याची एक्स वाइफ धनश्री वर्मा हिने काही दिवसांपूर्वी एका रिअॅलिटी शोदरम्यान चहलवर गंभीर आरोप केले होते. धनश्रीनं सांगितलं होतं की, तिच्या लग्नानंतर फक्त दोन महिन्यांतच चहलनं तिला धोका दिला. या वक्तव्याने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आणि चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली की, खरंच चहलनं असं काही केलं का?  

मात्र, या सर्व चर्चांवर अखेर चहलनेच मौन तोडलं. हिंदुस्तान टाइम्सला दिलेल्या एका मुलाखतीत त्याने हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्याने सांगितलं की, तो एक खेळाडू आहे आणि आपल्या आयुष्यात कोणालाही धोका देणं त्याच्या स्वभावात नाही.  

चहल म्हणाला, “जर मी खरंच लग्नानंतर दोन महिन्यांत धोका दिला असता, तर आमचं नातं साडेचार वर्षं कसं टिकलं असतं? आम्ही जवळपास साडेचार वर्षं एकत्र होतो. माझ्यासाठी हा अध्याय पूर्ण संपला आहे. मी पुढे निघालो आहे आणि बाकी लोकांनीही तसंच करायला हवं.”  

त्याने पुढे सांगितलं की, काही लोक अजूनही भूतकाळात अडकलेले आहेत आणि त्याच्यावर जुन्या गोष्टींचा आधार घेत आपलं नाव पुढे ठेवतात. “अजूनही काही लोक त्या गोष्टीला धरून बसले आहेत. काहींचं घर अजूनही माझ्या नावावर चालतं. मला त्याचं काही वाटत नाही आणि मी त्याने प्रभावितही होत नाही. मला वाटतं, मी या विषयावर शेवटच्यांदा बोलतोय,” असं चहल ठामपणे म्हणाला.  

त्याने पुढे स्पष्ट केलं की, सोशल मीडियावर अफवा आणि वास्तव यात फरक ओळखणं गरजेचं आहे. “लोक काहीही बोलतात आणि ते व्हायरल होतं. पण सत्य एकच असतं, आणि जे लोक माझ्या जवळचे आहेत, त्यांना ते माहिती आहे. म्हणून मी या सगळ्याला फारसं महत्त्व देत नाही,” असं चहल म्हणाला.  

चहल आणि धनश्री वर्मा यांचं लग्न डिसेंबर 2020 मध्ये झालं होतं. दोघंही सोशल मीडियावर अत्यंत सक्रिय होते आणि एकत्रितपणे डान्स व्हिडिओ शेअर करत असत. मात्र, काही महिन्यांपूर्वीपासून दोघांमध्ये मतभेद झाल्याचं समोर आलं आणि शेवटी त्यांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला.  

मुलाखतीदरम्यान चहलने आपल्या सध्याच्या आयुष्याबद्दलही खुलासा केला. त्याने सांगितलं की, तो सध्या पूर्णपणे आपल्या क्रिकेट करिअर आणि फिटनेसवर लक्ष केंद्रित करत आहे. “माझं लक्ष आता केवळ माझ्या खेळावर आहे. माझं आयुष्य शांत आहे, मी आनंदी आहे आणि माझी आईदेखील खुश आहे,” असं त्याने सांगितलं.  

त्याने स्पष्ट केलं की, तो सध्या सिंगल आहे आणि कोणत्याही नात्यात नाही. “मी माझ्या आयुष्याच्या या टप्प्यावर स्थिर आहे. जे घडलं ते विसरून मी पुढे चाललो आहे. भूतकाळ मागे सोडणं हाच पुढे जाण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे,” असं तो म्हणाला.  

