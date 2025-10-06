English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीय क्रिकेटरने प्रेमासाठी तोडल्या धर्माच्या भिंती, खूपच फिल्मी आहे दिग्गज गोलंदाजाची लव्हस्टोरी

Zaheer Khan Birthday: भारताच्या वेगवान गोलंदाजांपैकी एक असलेला जहीर खान आज त्याचा 47 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. मैदानावर जशी त्याची परफॉर्मन्स झळकते, तशीच त्याची लव्ह स्टोरीही एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटासारखी रोमांचक आहे. 

Oct 07, 2025, 07:00 AM IST
क्रिकेटरची बॉलीवूडस्टाईल लव्हस्टोरी

जहीर खानने त्याच्या कारकिर्दीत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तब्बल 610 विकेट्स घेतल्या आहेत. अनेक सामने त्याने आपल्या एकहाती कामगिरीने भारताच्या झोळीत घातले. मैदानावर जशी त्याची परफॉर्मन्स झळकली, तशीच त्याची लव्ह स्टोरीही एखाद्या बॉलिवूड चित्रपटासारखी रोमांचक ठरली. जहीर खान आणि बॉलिवूड अभिनेत्री सागरिका घाटगे यांची पहिली भेट एका पार्टीत झाली होती. दोघांना एका कॉमन फ्रेंडने एकमेकांची ओळख करून दिली होती. पहिल्या भेटीनंतरच जहीरचे मित्र त्याला सागरिकेच्या नावाने चिडवू लागले. त्या वेळी दोघांची फक्त ओळख होती, पण हळूहळू ती ओळख मैत्रीत आणि नंतर प्रेमात बदलली.   

एका IPL सामन्यासाठी सागरिका जहीरसोबत गोव्याला गेली होती आणि तिथेच जाहीरने सागरिकाला लग्नसाठी प्रपोज केले. काही दिवसांनीच सागरिकेने सोशल मीडियावर त्यांच्या साखरपुड्याची बातमी देऊन सगळ्यांना आश्चर्यचकित केले. मात्र, या प्रेमकथेला सहज शेवट मिळाला नाही. दोघे वेगवेगळ्या धर्मातून असल्यामुळे सुरुवातीला जहीरच्या कुटुंबाने लग्नास नकार दिला. पण नंतर जेव्हा त्यांनी सागरिकाचा सुप्रसिद्ध चित्रपट ‘चक दे इंडिया’ पाहिला, तेव्हा ते प्रभावित झाले आणि या लग्नासाठी होकार दिला.   

सागरिका घाटगे कोण आहेत?

सागरिका घाटगे या केवळ अभिनेत्री नाहीत, तर त्या राष्ट्रीय स्तरावरील हॉकी खेळाडू देखील राहिल्या आहेत. त्यांचे वडील विजेंद्र घाटगे हे देखील सुप्रसिद्ध अभिनेता आहेत. त्यांच्या परदादाजी शाहू महाराज हे कोल्हापूरचे महाराज होते, तर आजी सीता राजे घाटगे या इंदूरचे महाराजा तुकोजीराव होळकर तिसरे यांच्या कन्या होत्या. लग्नानंतर सागरिकाने तिचा धर्म बदलला नाही, आणि ती दोन्ही संस्कृतींचा सन्मान करत जीवन जगते.  

शेवटी दोन्ही कुटुंबांनी लग्नाला दिला होकार

सागरिका घाटगे यांच्या आईला जहीर खानबद्दल आधीपासूनच माहिती होती, परंतु तिच्या वडिलांना नात्याबद्दल माहिती नव्हते. त्यांनी जहीरला फक्त 20 मिनिटे भेटायचे ठरवले होते, पण दोघांमध्ये जवळपास तीन तास चर्चा झाली. त्या भेटीनंतर सागरिकाचे वडीलही या लग्नासाठी होकार दिला.  

जहीरच्या कुटुंबालादेखील सुरुवातीला या अंतरधर्मीय विवाहाबद्दल थोडी शंका होती. पण त्यांनी सागरिकाची सुप्रसिद्ध फिल्म ‘चक दे इंडिया’ पाहिल्यानंतर आपले मत बदलले. या चित्रपटात सागरिका भारतीय महिला हॉकी संघाची कॅप्टनची भूमिका साकारते. तिच्या अभिनयाने प्रभावित होऊन जहीरच्या कुटुंबाने शेवटी लग्नासाठी हिरवा कंदील दाखवला. दोघांनी 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी कोर्ट मॅरेज करून आपले प्रेम अधिकृत केले.

जहीर खानचा क्रिकेट प्रवास

जहीर खानने आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीने भारतीय क्रिकेटला नवी उंची दिली. त्याने 92 कसोटी सामन्यांत 311 विकेट्स, आणि 282 वनडे सामन्यांत 282 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचबरोबर त्याच्या नावावर 17 T20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत 17 विकेट्स आहेत. गोलंदाज असूनही त्याने तीन कसोटी अर्धशतके ठोकली आहेत. 1978 साली महाराष्ट्रातील श्रीरामपूर येथे जन्मलेल्या जहीर खानने मेहनतीने आणि चिकाटीने स्वतःचे नाव भारतीय क्रिकेट इतिहासात सुवर्णअक्षरांनी  कोरले. तो केवळ एक अव्वल क्रिकेटपटूच नाही, तर एक आदर्श जोडीदार म्हणूनही चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान मिळवून आहे.   

आज जहीर खान मैदानावर नसला तरी क्रिकेटशी त्याचे नाते कायम आहे. तो IPL 2025 मध्ये लखनऊ सुपर जोयंट्सचा मार्गदर्शक म्हणून कार्यरत होता.

